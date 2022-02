Ich hätte es wissen müssen. Wie sie da stand, riesig und gelb. Dass ein Unternehmen, das sinnbildlich für schlechten Service steht, gelb als Farbe auswählt, kann kein Zufall sein. Niemand mag Gelb. Das gelbe Monstrum überragte mich bald um einen Kopf. „Packstation“ stand in roten Buchstaben auf einem kleinen Bildschirm, auf den die Sonne knallte. Wer etwas über Service in Deutschland herausfinden will, der muss sich nur diesen Bildschirm in der Mittagssonne ansehen. Das gleißende Licht machte es unmöglich, etwas darauf zu erkennen. Wer entwirft so etwas? Die Praktikanten?

Klasse Alternative zu verseuchten Innenräumen

Blind manövrierte ich mich durch die Befehle, die kaum sichtbar auf dem Display erschienen, und nach mehreren Fehlversuchen öffnete sich ein Fach und gab mein Paket frei. Ich bin ein alter Hase, was Packstationen anbelangt. Gerade in der Pandemie zeigte sich, dass die Idee des kontaktlosen Sendens und Empfangens eine großartige Sache ist. Meine Postfiliale öffnete nur noch verkürzt, und wenn ich sie aufsuchen musste in den vergangenen beiden Pest-Jahren, so wartete ich immer in einer langen Schlange, oft in der prallen Sonne, öfter noch in strömendem Regen.

Eine Packstation ist also eine klasse Alternative zu verseuchten Innenräumen, wo schwer atmenden Menschen so nah in der Schlange hinter mir warteten, dass ich förmlich fühlen konnte, wie irgendeine Virusvariante vor Freude erneut mutierte. Doch die DHL hat das Prinzip Packstation so gestaltet, dass eigentlich nur noch ein paar Fallen fehlen, um das Ganze zu einer Art „Squid Game“ mit Paketen zu machen, so überraschend und voller Unwägbarkeiten ist das System.

Schon die Anmeldung glich einem Detektiv-Spiel für Kinder: Ich musste Zettelchen ausfüllen, Ausweise vorzeigen und eng bedruckte Bögen per Post verschicken, bevor ich eine billig glitzernde Chipkarte in den Händen hielt. Darauf steht eine Postnummer, die behält man für immer, ein ganzes Leben lang, denn wenn sich die DHL mit etwas auskennt, dann mit Dingen, die ein ganzes Leben lang dauern. Die Postnummer musste auf blinden Displays eingegeben werden, dazu gab’s noch eine wechselnde Tan, die per SMS verschickt wurde.

Das funktionierte oft, das muss ich einräumen. Wenn es jedoch einmal nicht funktionierte, so begann meist eine absurde Schnitzeljagd durch mehrere Stadtteile. Viel Zeit verschleuderte ich in Servicehotlines. Am anderen Ende sprach man meist mit mir wie mit einem Selbstmörder, den man vorm finalen Sprung bewahren muss. Es lag wohl so viel Leid und so viel Frustration in meiner Stimme. Aber man kennt das bei der DHL nur zu gut.

Lange war ich Nutzer einer Packstation am Alexanderplatz, einer großen Wand aus gelben Fächern und einem Display von der Größe eines Handtellers. Irgendwann konnten meine Pakete nicht mehr zugestellt werden, wie mir eine maschinell erstellte Mail mitleidlos erklärte. Ein paar Male wurden sie an andere Packstationen umgeleitet, in finstere Ecken an weit entfernten Orten. Einmal fand ich mich so vor einer schmutzig gelben Packstation in der Michelangelostraße in Prenzlauer Berg wieder. Das ist rund zehn Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Ich stand hinter einem schmuddeligen Supermarkt auf einer wackeligen Palette. Die lag in einer Pfütze von der Größe eines Tümpels. Um nicht hineinzufallen, musste ich mich weit vorbeugen und hämmerte wütend auf den schmierigen Bildschirm. Ein Teenager beobachtete mich höhnisch grinsend, während ein zotteliger Hund in die Pfütze pisste. Der Hund knurrte mich an, als das Fach aufsprang. Es begann zu regnen.

Erboste Mail an die DHL

Ein anderes Mal teilte mir die DHL mit, dass mein Paket erneut nicht an die von mir gewählte Packstation (Alexanderplatz) zugestellt werden konnte. In der Nähe gäbe es leider keine Postfilialen. Ich blickte auf mein Handy: Zwei Postfilialen befanden sich in rund 300 Metern Entfernung, eine auf der Torstraße, eine weitere in den Rathauspassagen. Ich fuhr zum Alexanderplatz, die Packstation war verschwunden. Das Haus, an dem sie stand, wurde saniert und man hatte sie abgebaut. Niemand wusste davon.

Ich wechselte zu einer Packstation auf der Yorckstraße neben einem Baumarkt. An einem eisigen Januarmorgen stand ich bibbernd vor dem Display. Doch die Buchstaben und Zahlen auf der glatten Oberfläche reagierten nicht. Tippte ich eine Zahl, so erschien sie erst rund 20 Sekunden später, löschte ich sie oder vertippte mich, lief alles rückwärts ab wie in Zeitlupe. Ich brauchte 15 Minuten, um mein Paket aus dem Fach zu nehmen. Dieser Bug überdauerte alle Jahreszeiten, und im Sommer schrieb ich eine erboste Mail an die DHL.

Servil, offensichtlich erfahren mit impulsgesteuerten Wutkunden, versprach man, den Fehler zu beheben. Zwei Monate später war immer noch nichts passiert. Ich gab auf und wählte eine andere Packstation. Einen gammeligen gelben Kasten, aber in so belebter Umgebung, dass man keine Angst haben muss, gemeuchelt zu werden wie in der Kreuzbergstraße. Dort steht die Packstation am Ende einer langen Auffahrt zu einem Parkplatz. Sucht man sie abends auf, so ist das Areal menschenleer. Ein idealer Ort, um überfallen zu werden. An der Packstation hört dich keiner schreien.

Konstellationen aus Lichteinfall und Planetenumlaufbahnen

Die DHL ist ein bisschen wie Berlin, eine trantütige Stadt, die ihre Ämter sicher immer noch mit dem Commodore 64 ausstattet. Eine Servicewüste im digitalen Niemandsland. Doch vor ein paar Monaten wurde großspurig eine neue DHL-App angekündigt, die Zukunft sei da und die billige Plastikkarte nun nutzlos. Nach einer Sendung müsse man nur noch einen QR-Code an den Scanner der Packstation halten und das Fach öffne sich wie von Zauberhand. Keine schmierigen Displays mehr betatschen, keine doofen Nummern mehr merken. Bislang jedoch funktionierte der Scanner an „meiner“ Packstation nur an bestimmten Tagen und wechselnden Konstellationen aus Lichteinfall und Planetenumlaufbahnen. Mit anderen Worten: Egal, welche Verrenkungen ich mit dem Strichcode machte, der Scanner reagierte nicht und ich musste alles von Hand eingeben.

So erschrak ich regelrecht, als plötzlich alles funktionierte. Problemlos erkannte der Scanner den QR-Code und das Fach öffnete sich. Bis ich ein neues Handy installierte. Denn die App der DHL ließ sich zwar problemlos herunterladen, doch anmelden konnte ich mich nicht mehr, obwohl sich weder meine Post- noch meine Telefonnummer geändert hatten. 20 Minuten in der Warteschleife und ein lustiges Gespräch mit einer radebrechenden Servicemitarbeiterin namens Julie später legte ich auf. Den Code zur erneuten Freischaltung meiner DHL-App solle ich per Post bekommen. Als Brief. Ganz bald schon, jubelte Julie. Auch sie schien froh, das Gespräch hinter sich zu bringen. Wahrscheinlich war sie schon oft angeschrien worden an diesem Tag. Die Lagerung meiner Sachen in der Packstation würde verlängert, versprach sie. Bis zum 24. Februar. Ich bin schon sehr gespannt.

Das Motto des Unternehmens DHL lautet übrigens „Excellence. Simply delivered“.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.