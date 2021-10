Berlin/Uckermark - Als ich bei herrlichem Oktoberwetter in einem Beitrag in den sozialen Medien anmerkte, dass es doch einfach so bleiben sollte, bemerkte ein Leser, dass jetzt doch die gemütliche Zeit komme, in der man Tee trinkend und auf dem Sofa sitzend in Büchern blättern könne. Nun ja, ich bin innerlich noch nicht ganz so weit – aber es stimmt, neben meinem Bett wird der Stapel mit kürzlich neu erstandenen Büchern immer höher. In manchen habe ich schon gelesen, in anderen gestöbert und wieder andere liegen unberührt und jungfräulich da. Zeit, dies zu ändern.

Eine Liste schöner Gartenbücher

Ganz oben auf meiner Liste ist die hervorragende Publikation von Sue Stuart-Smith, der Psychologin und Ehefrau eines meiner Lieblingskollegen, Tom Stuart-Smith. Ihr Buch heißt Vom Wachsen und Werden. Wie wir beim Gärtnern zu uns finden, ich hatte es auf Englisch schon begonnen zu lesen, aber ganz ehrlich fand ich es etwas ermüdend, da ich nicht alle Fachbegriffe gleich verstand. Außerdem hatte ich das Gefühl, mir würde das Beste entgehen, wenn ich nicht auch die Feinheiten verstände. Deshalb werde ich es jetzt noch mal in der deutschen Übersetzung lesen. Die Autorin erzählt davon, wie Menschen in der Natur Heilung finden, in welchem Maße die Natur auf uns einwirkt, ja, wie eng wir mit ihr verbunden sind. Sie selbst hat in einer Krise den Lebensmut in ihrem Gemüsegarten wiedergefunden – und beschreibt dies sehr sachlich und auf daher umso berührendere Weise.

Ganz in diesem Sinne thematisiert auch das Buch Visualizing Nature: Essays on Truth, Spirit and Philosophy, herausgegeben von Stuart Kestenbaum, das Thema Natur. Es orientiert sich an dem 1836 erschienenen Buch Nature von Ralph Waldo Emerson, das ich deswegen auch gleich bestellt habe. Emersons Essay ist ein zentrales Werk amerikanischer Philosophie. Es hat Emersons Zeitgenossen stark beeinflusst, insbesondere seinen Schüler Thoreau, der mit Walden oder Leben in den Wäldern das andere Hauptwerk amerikanischer Naturphilosophie verfasst hat. Emersons Grundthese ist, dass es dem Menschen nicht möglich ist, die Schönheit der Natur vollständig aufzunehmen, da er durch die Anforderungen des täglichen Lebens davon abgelenkt ist.

Kestenbaum nun versammelt in seinem Essay-Band die unterschiedlichsten Autoren, von Ökologen bis Künstlern, die sich jeweils aus ihrer Perspektive dem Thema Natur nähern. Die kurzen Essays sind ideal, um sie vor dem Einschlafen noch zu schaffen oder sie tagsüber zwischendurch in einer kurzen Pause zu lesen.

Eine andere Kollegin, die Bücher schreibt, ist Isabel Bannerman, die zusammen mit ihrem Mann Julian zutiefst englische und romantische Gärten an der Grenze zum Kitsch gestaltet hat. Das Paar ist unter anderem für eine stumpery, einen Totholzgarten, der aus Baumstubben besteht, im Garten von Prince Charles in seiner Residenz Highgrove verantwortlich. Die Autorin fotografiert auch selbst und stellte für das Buch The Star-Nosed Mole: An Anthology of Scented Garden Writing mit dem Fotokopierer Abbildungen von Pflanzen her. Ihr Buch beschäftigt sich mit deren Duft. Sie stellt die Vermutung an, dass die Menschheit früher entweder empfindlichere Sinnesorgane hatte oder aber die heutige Luft, die immer auch Chemikalien und Rückstände enthält, Düfte nicht mehr so stark aufnehmen kann. Diese Thesen untermauert sie mit Beispielen aus verschiedenen Schriften der letzten Jahrhunderte, in denen die starke Wirkung von Düften auf den Menschen beschrieben wird.

Über den wundervollen Garten Great Dixter habe ich ja schon mehrfach geschrieben. Ein schmales Büchlein namens Great Dixter: Then & Now vergleicht die Unterschiede in der Gestaltung und dem Gärtnern in den letzten 100 Jahren in vielen Fotos. Es ist als Einstieg in diesen Garten oder zur Auffrischung der Erinnerung an vergangene Besuche bestens geeignet.

Unerschöpflich: Das Thema Naturgärten

Das Sujet Naturgärten und naturhafte Bepflanzungen ist ja unerschöpfliches Lieblingsthema heutiger Publikationen. Einer, der einen wahrhaft wilden Garten mit einer ganz eigenen Sensibilität gestaltet hat, ist Geoffrey Dutton. In seinem sehr schönen Buch Some Branch Against the Sky: The Practice and Principles of Marginal Gardening beschreibt er den Garten und den Prozess seiner Entstehung. Schon beim ersten Durchblättern hat es mich sehr inspiriert, unter anderem in Form des Gehölzes Holodiscus discolor, dass ich bis dato nicht verwendet hatte und mir daraufhin gleich mehrfach für meinen Garten bestellt habe.

Ein sehr berührendes und leider immer noch aktuelles Buch ist Defiant Gardens. Making Gardens in Wartime von Kenneth I. Helphand. Darin beschreibt der Autor, wie Soldaten in den Wirren des Ersten und des Zweiten Weltkrieges an der Front kleine Gärten errichteten. Seine Übersicht geht zurück bis ins 17. Jahrhundert und erstreckt sich über die ganze Welt. Das ist deswegen erwähnenswert, weil es die These gibt, dass in Kriegszeiten oder auch unter der Herrschaft von Diktatoren von allen kulturellen Errungenschaften die Gartenkultur als Erstes verschwindet und auch zuletzt wiederkommt. So beschreibt auch Hans von Trotha im Abschnitt „Zeit ohne Garten“ seiner Publikation „Gärten der Welt“ (erschienen bei der Vontobel Schriftenreihe), weshalb Europa im 20. Jahrhundert zwischen dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein ziemlich armes Gartenland war.

Als Letztes möchte ich auf eines der besten Gartenmagazine der Welt hinweisen. Die Publikation Hortus erscheint seit 1987 viermal im Jahr, immer auf 112 Seiten. Wer fundiert und entschleunigt in die Welt der Gärten eintauchen möchte, ist hier genau richtig. Eine Tasse Tee dazu und die Füße auf dem Sofa hochgelegt, lasse ich mir die kommenden kürzeren Tage so dann doch gefallen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.