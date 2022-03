„Ihr seht alle grässlich aus, aber das Universum liebt euch trotzdem“, brüllt es uns entgegen. Mit „uns“ meine ich etwa 70 versprengte Berlinerinnen und Berliner, die den weiten Weg nach Oberschöneweide auf sich genommen haben, um in einer gigantischen Halle bei Eiseskälte von einer Drag-Queen beleidigt zu werden.

Der Titel der Veranstaltung lautet „Pyramid Party“ – wobei der Begriff Party etwas zu kurz greift. Wahrscheinlich würde es „Conscious Rave“ eher treffen. Beginn ist 15 Uhr nachmittags, Alkohol wird nicht serviert. Austragungsort ist das Mahalla – ein junges Kunstzentrum mit Ateliers und Veranstaltungsflächen, die etwa dreimal so groß sind wie das Berghain. In einer dieser rußig-kathedralenhaften Hallen verbinde ich mich jetzt mit ausgestreckter Zunge mit dem Universum.

Veranstalterin der Pyramid Party ist die Drag-Queen Marlena Shiva. Die in Berlin lebende australische Musikerin mit japanischen Wurzeln spielt auf einem Didgeridoo, während die ersten Gäste eintreten. Bevor es zum Tanzen kommt, leitet Shiva eine Kundalini-Atemmeditation an. In ihrem Outfit wirkt sie wie eine Mischung aus japanischem Schulmädchen und Schamanin. Ihr Habitus dagegen ist ein Mix aus Hohepriesterin und genervter Schalterbeamtin.

Um sie herum tänzeln andere Drag-Prinzess:innen. Nach einer Stunde unterschiedlichster Übungen – wie Daumen in den Himmel halten, Zunge ausstrecken, mit den Händen Wellen malen und in speziellem Rhythmus einatmen – mündet alles in einer Tanzmeditation namens „Dose of Pleasure“ des Tänzers Alvin Collantes. Die Körper der Teilnehmenden lösen sich nun in den Techno-Bässen der Anlage. Nüchtern, aber durchaus euphorisch verlasse ich kurz vor 21 Uhr das Mahalla und lasse dabei eine Handvoll in sich versunkener und tanzender Menschen hinter mir.

Drag-Gurus und Erleuchtungen

Als ich mit Boto – dem männlichen Counterpart von Marlene Shiva – ein paar Wochen später telefoniere, um mehr über ihn zu erfahren, klingt seine Geschichte wie die einer kürzlich erlebten Erleuchtung. Nach eher traumatischen Kindheitserfahrungen mit Spiritualität und der Kirche in Australien kam er mit Anfang zwanzig nach Berlin. Er wollte hier eigentlich nichts anderes, als jedes Wochenende ins Berghain gehen.

Kurz vor der Corona-Pandemie verlor diese Welt jedoch ihren Reiz. Parallel entdeckte Boto Drag. Nicht, um auf Partys Lipsync-Performances darzubieten. Boto experimentierte mit seiner Drag-Persönlichkeit zu Hause und entdeckte Marlena Shiva dabei wie eine spirituelle Figur. Er selbst sieht seine Arbeit, bei der er Drag, indigene Kultur, Kundalini Yoga und Techno verbindet, nicht als Performance. Für ihn ist das ein echtes spirituelles Ritual. Marlene Shiva wird für Boto zum Gefäß – für Botschaften des Universums.

„Wir sollen zuhören“, sagt er. Eine neue Zeit sei gekommen. Eine Zeit, die die kalte männliche Macht ablösen und Platz für Neues schaffen wird. „Niemand muss spirituell werden, um das zu begreifen. Wir sind in eine Zeit geboren, in der so viel von dem, was falsch läuft, von heterosexuellen Männern in Machtpositionen entschieden wurde. Unser Innerstes merkt, dass es so nicht weitergehen sollte und wird sich davon abwenden.“

Glasscherben auf dem Boden, Spritzen im Arm

An solch eine neue Zeit glaubt auch der Choreograf und Tänzer Vincent Riebeek. In seinem Tanzstück „Uchronia“, das jüngst in den Sophiensaelen uraufgeführt wurde, spekuliert er über die Schöpfungsgeschichte: Was wäre, wenn ein Trans-Gott die Welt erschaffen hätte? Wie würden sich die Menschen in dieser Welt bewegen? Wie würden sie sich selbst bezeichnen?

Zu Beginn des Stückes erscheint jener Trans-Gott als Projektion auf einer Sonnenscheibe, verkörpert von der argentinischen Trans-Ikone Maxima Caram. Im Stück beschwört sie sich als hellstes Licht im Universum, als Zerstörerin aller Theorien und Dogmen. Doch wenn man ehrlich ist, hat man in kaum einer Religion von einem so liebevollen und netten Gott gehört wie diesem, der sich hier vorstellt. Die Idee der Trans-Gottheit entwickelte Riebeek aus der eigenen Erfahrungen mit Sexarbeit.

Dort fand er in Menschen aus der Trans-Community seine persönlichen Heiligen, die ihm immer wieder Kraft, Schutz und Geborgenheit schenkten. „Uchronia“ bedeutet wörtlich übersetzt die „Nichtzeit“ und ist ein Begriff aus der Science-Fiction-Literatur. Trans-Gott gibt den Performer:innen des Stücks hier die Chance, sich zu jedem Zeitpunkt des Stückes neu zu definieren und ihre eigene Identität dabei radikal zu verändern.

Das machen die vier Darstellenden mit so viel Kraft, Humor und Selbstliebe, dass man Lust bekommt, bei ihnen zu sein, während sie sich ihre Identität erobern. Auch wenn sie dabei über Glasscherben laufen, sich Spritzen in den Arm rammen, ungewollte Blowjobs verteilen oder sich peinlich entblößen. Welche Geschichten hier wahr sind und welche Fake, spielt irgendwann keine Rolle mehr.

Bereits 2015 penetrierte Riebeek sich mit einem riesigen Dildo auf einer Berliner Bühne selbst. Doch in seiner Arbeit geht es nicht nur um Provokation des Publikums. Im Gegenteil: Er möchte Transgression normalisieren. „Natürlich wird es einigen Menschen wehtun, gewisse Dinge zu sehen oder zu hören, die sie vorher so nie erlebt haben“, sagt er im Gespräch, „darin sehe ich aber auch die transformative Kraft von Theater und Tanz.“

Ein neuer Raum für Heilung

In eine ähnliche Richtung ging 2019 das Skandalstück „Das Evangelium nach Jesus, Himmelskönigin“ der Transaktivistin Renata Carvalho, das am Ballhaus Naunyn aufgeführt wurde. Das Theaterstück wurde in weiten Teilen seines Ursprungslandes Brasilien gerichtlich verboten. Darin hält Carvalho einen Monolog über ihr Leben als Jesus, der als Trans-Frau auf die Welt kam, um sie von den Sünden zu befreien. Carvalho verwandelt den Theatersaal hier in eine kleine Kapelle für eine intime Zeremonie.

Sie erzählt vom Leiden ihrer Trans-Schwestern, die in Brasilien nicht selten Morden zum Opfer fallen. Ich erinnere mich gut, wie ihre Worte mich den Schmerz nachempfinden ließen, den Trans-Körper erfahren müssen. Dabei blieben ihre Sätze ohne Anklage, sondern waren voller Vergebung und Barmherzigkeit. Am Ende des Abends wirkte Carvalho für einen kurzen Moment der Illusion, den nur das Theater möglich macht, wie eine trans-sakrale Erscheinung.

Carvalho bezeichnet sich selbst als „Transpologin“. In ihrer „transidentitären Anthropologie“ erforscht sie gesellschaftliche Konstrukte, die das gängige Vorstellungsbild von Trans-Sein umrahmen. Sichtbarkeit, stellt sie in ihren Arbeiten fest, muss nicht unbedingt einen Vorteil für Trans-Menschen bedeuten. Denn durch verstärkte Sichtbarkeit werden Trans-Menschen häufiger als Bedrohung einer etablierten Ordnung empfunden – und entsprechend angefeindet. Sie möchte mit ihrer Arbeit eher einen Raum schaffen, der es Trans-Körpern erlaubt, zu heilen.

Erfahrungsräume wie Pyramid Party können uns einladen, Visionen einer Zukunft zu erleben, in denen nicht mehr das Patriarchat das Schiff steuert. Theater kann diesen Raum aktiv mitgestalten. Als Ort, an dem Utopien und Ideen gemeinsam ausgehandelt werden. Ein Ort, an dem wir von den kategorischen Fesseln einer Identität und von toxischer Männlichkeit befreit werden, um neue Facetten von uns selbst zu erleben. Ob man sich auf die semi-religiöse Erfahrung einlassen will, ist einem selbst überlassen. Sicher ist: Wir alle werden von diesem Ort der Heilung profitieren.

