Als am Mittwoch, dem 16. Februar, die Kanonen schwiegen und die quer durch beinahe alle führenden westlichen Medien angekündigte Großinvasion Russlands ausblieb, atmete die Welt erleichtert auf. Noch am Tag der vermeintlichen Russland-Invasion kritisierte der Vorsitzende von Selenskyjs Partei „Diener des Volkes“, David Arachamija, die westliche Medienberichterstattung scharf. Er sah in ihr einen wesentlichen Grund für erhebliche und nachhaltige Investitionsverluste und Wirtschaftseinbußen der Ukraine und beschuldigte unter anderem CNN und Bloomberg, schlimmer als führende russische Staatspropagandisten zu sein. Russland nutzte die entstandene Situation freilich für eigene Zwecke und erklärte die gesamte westliche Berichterstattung pauschal zu Fake-News.

Anerkennen oder nicht anerkennen, das ist hier die Frage

Die langersehnte Atempause sollte allerdings keine 24 Stunden währen. Bereits in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, am 17. Februar, berichteten die russischen Medien von einer zunehmend eskalierenden Lage inklusive Artilleriebeschuss entlang der gesamten Kontaktlinie im Donbass. In einer Pressekonferenz bezeichnete der Kremlsprecher Dmitrij Peskov die Lage im Donbass mit Blick auf ein enormes Offensivpotenzial der Ukraine als eskalierend.

Diese Entwicklungen, zusammen mit den anhaltenden russischen Vorwürfen über angebliche Massengräber im Donbass (eine offensichtliche Parallele zum Kosovo) und der Einleitung von Ermittlungen durch das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation, zeugen keinesfalls von einer Deeskalation. Zwar sind diese Gerüchte nicht neu, da das russische Staatsfernsehen seit Beginn des Konfliktes teils in einer sehr plakativ-obszönen Sprache von Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung berichtet. Doch diese Berichte scheinen sich in jüngster Zeit zu häufen. Nachdem in den sogenannten Volksrepubliken von Donezk und Luhansk über 773.000 russische Staatsbürger leben, wofür Moskau „in weiser Voraussicht“ in den vergangenen Jahren sorgte, scheinen diese Entwicklungen umso pikanter zu sein.

Kommunisten betreiben Annexion

Auch ein weiteres pikantes Detail sollte nicht unerwähnt bleiben. Am Dienstag, dem 15. Februar, unterstützte die russische Staatsduma den Aufruf der Kommunistischen Partei an Wladimir Putin, die sogenannten Volksrepubliken von Donezk und Luhansk anzuerkennen. Viele haben sich darüber verwundert gezeigt, warum gerade der Vorschlag der Kommunistischen Partei angenommen wurde, und nicht der im Vergleich dazu gemäßigtere Aufruf der Kremlpartei „Einiges Russland“, welcher zudem umfassende Konsultationen mit dem Außenamt vorsah. Eine Erklärung für dieses Vorgehen könnte lauten: Nachdem der Aufruf von der Kommunistischen Partei stammt, kann Putin jenen viel einfacher ablehnen als den „seriöseren“ Aufruf von „Einiges Russland“. Das würde Putin in den Verhandlungen mit dem Westen die Möglichkeit einräumen, sich als staatsmännisch weise, vernünftig und geradezu gemäßigt zu inszenieren.

Mit diesem bislang von Putin unbeantworteten Aufruf schafft sich Russland ein ernst zu nehmendes Druckmittel für Verhandlungen und erweitert seine Handlungsmöglichkeiten gegenüber dem Westen und der Ukraine. Aber auch innenpolitisch gelingt es dem Kreml, damit zu punkten. Der aktuellen innenpolitischen Maxime Russlands – der Politik des kleinen Zuckerbrots und der großen Peitsche – folgend, überließ man den Kommunisten einerseits das Vorrecht, dem Präsidenten eine wesentliche außenpolitische Frage vorzulegen, demonstriert ihnen aber zugleich durch die sehr wahrscheinliche Ablehnung des Vorschlages öffentlichkeitswirksam ihre begrenzten Einflussmöglichkeiten. Denn sollte tatsächlich die Entscheidung fallen, die sogenannten Volksrepubliken von Donezk und Luhansk anzuerkennen, wird der erneute Aufruf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der Kremlpartei „Einiges Russland“ stammen.

Die nächsten Tage sind entscheidend

Über einen anderen Zeitpunkt war zuletzt viel spekuliert worden: das Ende der Olympischen Winterspiele in Peking am Sonntag, dem 20. Februar. Etliche Experten vermuten, der Beginn der russischen Invasion könnte auf die Abschlussfeierlichkeiten folgen, um die Interessen des chinesischen Staatschefs nicht zu verletzen. Das ist aber nicht der Fall. Dafür dürfte die nach außen signalisierte Verbundenheit zwischen China und Russland bei Weitem nicht stark genug sein. Die Einschätzung, dass Russland den Zeitpunkt der Eskalation, ja die Ukrainekrise selbst, den Wünschen Chinas gemäß ausrichten könnte, um die USA in Europa dauerhaft zu binden, übersieht das komplexe Verhältnis zwischen Moskau und Peking und überschätzt bei Weitem die politische Nähe der beiden Staaten. Russland und China verfolgen jeweils eigene Interessen, in bestimmten Bereichen kann es zwar zur Übereinstimmung kommen, Moskau wird jedoch trotzdem versuchen, jede Einseitigkeit in der Beziehung zu China zu vermeiden und eine außenpolitische Balance um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Denn die Kosten einer alternativlosen freundschaftlichen Umarmung Pekings wären unsagbar hoch. Auch deswegen braucht Moskau ein zumindest ansatzweise annehmbares Verhältnis zum Westen.

Wichtiger dürften zwei andere Großereignisse sein. Zum einen plant Russland in der zweiten Monatshälfte eine große Atomwaffenübung. Diese Übung vor dem Hintergrund einer potenziellen russischen Militäreskalation wäre ein starkes Abschreckungssignal an die USA und die NATO. Zum anderen geht am Sonntag in Belarus die größte Militärübung seit dem Ende des Kalten Krieges zu Ende. Sowohl Moskau als auch Minsk sicherten danach den Abzug aller russischen Truppen an die Orte ihrer ursprünglichen Stationierung zu. Diese Truppenbewegungen sind für eine adäquate Beurteilung russischer Pläne zentral. Dabei ist der Blick auf die Bewegungen der Streitkräfte aus dem Östlichen Militärbezirk im fernöstlichen Teil Russlands besonders lohnenswert.

Von der zweifelhaften Schönheit einer Brieffreundschaft

Gestern Nachmittag übermittelte Russland Washington die offizielle Antwort auf die schriftlichen Angebote der USA. Eine Antwort auf die Vorschläge der NATO werde dagegen noch einige Tage in Anspruch nehmen, so der Vize-Außenminister Russlands Alexander Gruschko. Während die Inhalte des amerikanischen Schreibens lange unbekannt blieben, veröffentlichte Moskau die eigene Stellungnahme unmittelbar nach offizieller Übermittlung an die Amerikaner. Darin weist Moskau die Gegenvorschläge Washingtons auf die zentralen Forderungen Russlands nach Sicherheitsgarantien als „nicht konstruktiv“ zurück, hält an der ursprünglich vorgeschlagenen Gesamtpaketlösung fest und droht aufgrund „mangelnder Bereitschaft der USA“ zu „rechtsverbindlichen Sicherheitsgarantien“ weitreichende militärisch-technische Reaktionen an.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die von Russland in den vergangenen Wochen viel beschworene militärisch-technische Antwort gab am Donnerstag Alexander Lukaschenko, der Präsident der Republik Belarus, in gewohnt clownesker Manier zum Besten. Während der belarussische Außenminister Wladimir Makei noch am Vortag den Verbleib auch nur eines russischen Soldaten nach Ende der Militärmanöver am 20. Februar auf das Schärfste zurückwies, deutete Lukaschenko die permanente Stationierung russischer Iskander-Raketensysteme und S-400-Langstrecken-Boden-Luft-Raketen an. Die endgültige Entscheidung soll noch vor dem Ende der belarussisch-russischen Militärmanöver fallen.

Nach wie vor fordert Russland neben der Absage an jede weitere NATO-Erweiterung die Rücknahme der sogenannten „Bukarester Formel“, wonach die Ukraine und Georgien in Zukunft NATO-Mitglieder werden sollen. Weiters erwartet Moskau den Verzicht auf die Errichtung von Militärstützpunkten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetrepubliken, die nicht NATO-Mitglieder sind, einschließlich der Nutzung ihrer Infrastruktur für militärische Aktivitäten. Der umstrittenste Punkt dürfte aber die Forderung nach Rückführung militärischer Fähigkeiten der NATO, einschließlich der Angriffsfähigkeit sowie der Infrastruktur auf den Stand der NATO-Russland-Gründungsakte aus dem Jahre 1997 sein. Zum wiederholten Male zeigt sich Moskau „über die zunehmenden militärischen Aktivitäten der USA und der NATO direkt an den Grenzen Russlands“ beunruhigt und behauptet, dass die russischen Sicherheitsinteressen sowie „das souveräne Recht Russlands, diese zu verteidigen“ vom Westen missachtet werden.

Moskau bei Krim und im Donbass nur „Vermittler“

Auch auf die eigene Lesart der Entwicklungen rund um die Ukraine geht das russische Dokument ausführlich ein. Russland wirft den USA vor, seit Herbst 2021 „unbegründete Gerüchte“ über eine angebliche „russische Invasion“ zu streuen, und erblickt im westlichen Beharren auf russischer Verantwortung für die aktuelle Eskalation den Versuch, Russland „unter Druck zu setzen“, um dadurch die berechtigten russischen „Vorschläge über Sicherheitsgarantien zu entwerten“.

Außerdem weist Moskau jedwede Verantwortung für den Verstoß gegen das Budapester Memorandum als unbegründet von sich. Der Verlust territorialer Integrität der Ukraine sei ausschließlich das „Ergebnis innerukrainischer Prozesse“. Den Vorwurf der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim weist Russland naheliegenderweise scharf zurück. Die Einverleibung der Krim war für Moskau „völkerrechtskonform“ und erfolgte „in Übereinstimmung mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker“. Die Frage nach dem Status der Krim „stelle sich nicht“ mehr. Der Konflikt im Donbass sei ebenfalls ganz ohne Zutun Moskaus entstanden und auf innenukrainische Entwicklungen zurückzuführen. Russland sei ein Konfliktvermittler und keine Konfliktpartei. Die Lösung des Konfliktes im Donbass sei nur im Wege der Erfüllung der Minsker Abkommen möglich. Im potentiellen NATO-Beitritt der Ukraine erblickt Moskau die Gefahr, dass Kiew versuchen könnte, die Krim gewaltsam zurückzuerobern, wodurch die NATO in einen direkten bewaffneten Konflikt mit Russland hineingezogen werden würde.

Für eine nachhaltige Deeskalation bedarf es aus russischer Sicht zwingend der Umsetzung der Minsker Abkommen, des sofortigen Abzugs aller westlichen Militärberater und Ausbilder sowie des Verzichts der NATO auf alle gemeinsamen Militärübungen mit den ukrainischen Streitkräften. Schließlich dürfen keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine erfolgen; die bereits gelieferten Waffen sollen wieder abgezogen werden.

Russland hat in kurzer Zeit sehr viel erreicht

Von einer Deeskalation könnte die russische Antwort kaum weiter entfernt sein. So bekräftigt Russland nicht nur das alternativlose Festhalten an den eigenen Vorschlägen im Sinne einer – für die USA und die NATO in keiner Form akzeptablen – Gesamtpaketlösung, sondern geht einen Schritt weiter und baut seine ursprünglichen Forderungen sogar noch etwas aus.

Aus diesem Grund kann die russische Antwort kaum als ein ernst gemeintes und faires Verhandlungsangebot an die USA gewertet werden. Das ist umso verwunderlicher, als Moskau über wenige Woche viel mehr erreicht hat, als auch nur annähernd möglich zu sein schien. Die einzige halbwegs logische Erklärung könnte darin bestehen, dass Russland den Spannungsbogen in den Verhandlungen mit dem Westen möglichst lange aufrechterhalten möchte, um auf diese Weise indirekt den westlichen Druck auf die Ukraine zu erhöhen und einen Keil in die ohnehin angespannte Beziehung zu treiben.

