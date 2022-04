Das Handyvideo ist verwackelt, zu hören sind nur Pferdegetrappel und der schwere Atem einer jungen Frau. Zu sehen ist, wie sie einen mageren Fuchs am Halfter führt, ein anderes Pferd läuft nebenher durch das, was mal Idrip war, eine Stadt mit 47.000 Einwohnern, 25 Kilometer nordwestlich von Kiew, strategisch so wichtig, dass Russen und Ukrainer erbittert um sie kämpfen.

Es geht an Bombentrichtern vorbei, schließlich über eine schmale Eisenbrücke. Am anderen Ende angekommen, klopft das Mädchen ein vielleicht letztes Mal den Hals ihres Pferdes und streift das Halfter ab. Insgesamt fünf Pferde entlässt Julia Molokova auf diese Weise in eine Freiheit, von der sie nicht weiß, ob sie ihren Pferden Rettung oder Tod bringen wird. Die kleine Herde trabt davon in eine ungewisse Zukunft, verschwindet in dem Wiesengelände, an dessen Rand ein Bach plätschert, eher neugierig und überrascht als in Panik.

Rund 100.000 Pferde werden in der Ukraine gehalten

Die Echtheit des Videos ist – wie so oft in diesen Tagen – nicht zu überprüfen, aber echt ist die Verzweiflung, die aus den Worten der jungen Ukrainerin klingt. Sie trennt sich von ihren Pferden, weil sie sie nicht mehr ernähren kann, weil es kein Futter, kein Heu, kein Stroh und immer häufiger auch kein sauberes Wasser gibt. Und weil schon eine Bombe in der Nähe ihres Stalles eingeschlagen ist – auf eine zweite will sie nicht warten. Vor wenigen Tagen steckten russische Soldaten einen Reitstall in Kiew an, 40 Pferde verbrannten. Die Bilder der verkohlten Kadaver gingen durchs Netz. Wie schon in so vielen Kriegen im Lauf der Jahrhunderte müssen die Pferde das Schicksal der Menschen teilen, sind den Bomben und Granaten ausgeliefert wie sie, auch wenn sie schon lange nicht mehr als Kriegswaffe taugen.

Rund 100.000 Pferde werden in der Ukraine gehalten. Einige wenige sind hochgezüchtete Sportpferde, die meisten gehören Freizeitreitern, die sich den Unterhalt vom Gehalt absparen müssen. Die wenigsten haben Papiere und den Mikrochip, der für jeden Transport notwendig ist, vor allem für eine Reise in die EU. Die Ukraine gilt als Drittland und es herrschen strenge Einfuhrbestimmungen für Pferde – nicht ohne Grund. Denn das Land ist nicht seuchenfrei, das heißt, es tritt immer mal wieder die gefürchtete Infektiöse Anämie auf, eine meldepflichtige Seuche, bei deren Nachweis infizierte Pferde auch ohne Symptome sofort getötet werden müssen. Und längst nicht alle Pferde sind nach westeuropäischem Standard geimpft.

Neben Pferdepass und Mikrochip ist auch ein aktuelles Veterinärzeugnis vorzulegen, schwierig zu beschaffen und teuer, wie auch der gefährliche Transport mit LKW oder Pferdeanhänger zur polnischen oder rumänischen Grenze. Mindestens 850 Euro werden dafür fällig, außerdem müssen die Pferde ihrem Schätzwert entsprechend verzollt werden. Viele Pferdebesitzer können sich das gar nicht leisten, andere wollen mit ihren Pferden in der Ukraine bleiben und suchen einfach nur einen sicheren Ort. Die Fahrer, die es bis zum zentralen Sammelort für Pferde und Futterspenden im polnischen Lesna Wola geschafft haben, erzählen herzzerreißende Geschichten, wie sie mit ihrem LKW voller Pferde an Menschen vorbeigefahren sind, die sich mit allem, was sie tragen konnten, zu Fuß zur Grenze schleppten, wie manche durch ihre Heimatorte fuhren, in denen kein einziges Haus mehr stand.

„Wir dürfen ja auch unsere eigenen Pferdebestände nicht gefährden“

Hunderte Pferde warten, oft seit Tagen, auf der ukrainischen Seite an der Grenze. Aber nur 129 Tiere konnten bis Ende März nach Angaben der polnischen Veterinärbehörden regulär in die EU hinein, obwohl grenznahe Auffanglager warten, wo sie und ihre Pfleger ein erstes Unterkommen finden und ihre dreiwöchige Quarantäne absolvieren. Auch auf der Rennbahn Magdeburg sind Quarantäneställe vorbereitet, aber noch nicht bezogen. Zahlreiche Helfer aus ganz Europa sind an die polnische und rumänische Grenze gereist, um die Pferde und die Menschen, die sie begleiten, zu betreuen, Futter zu organisieren und beim Papierkram zu helfen, während in den Behörden darüber nachgedacht wird, die Einreiseformalitäten zu vereinfachen.

Einige Hundert Pferde sind schon ohne offizielle Papiere eingereist, über kleine Seitenstraßen dorthin gebracht worden, wo die Grenzen nicht bewacht sind. Sie stehen jetzt in Gastställen, auch in Deutschland. Ihr Gesundheitsstatus ist nicht überprüft, was auch hilfsbereiten Pferdeleuten Bauchschmerzen verursacht. „Wir dürfen ja auch unsere eigenen Pferdebestände nicht gefährden“, sagt Benedicte Fischer. Die 48-Jährige führt den Reiterhof Alling westlich von München und steht mit Reitern in Kiew und Odessa in Verbindung. Sie organisiert ein eigenes Netz von Hilfsangeboten, da sie den offiziellen Verteilungswegen nicht traut. „Ich bekomme täglich E-Mails von verzweifelten Reitern und Pferdebesitzern aus der Ukraine, dass bei ihnen nichts ankommt von den Futterspenden, dass der Reiterverband auf keine noch so flehentliche Bitte reagiert“, sagt sie.

Die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) hat eine Million Schweizer Franken für die Versorgung der Ukraine-Pferde zur Verfügung gestellt, der ukrainische Reiterverband hat einen Hilfsfond gegründet. Innerhalb der ersten vier Kriegswochen sind auf diese Weise 357 Tonnen an Futter, Heu und Einstreu zusammengekommen, 150 Tonnen wurden an einen Sammelpunkt in der Ukraine in der Nähe von Lwiw weitergeleitet, von wo aus sie zu den einzelnen Ställen im Lande gefahren werden sollen. Und viele weitere Spenden aus privaten Kanälen kommen hinzu. Aber der Weltreiterverband erwartet, dass in den kommenden Monaten noch dreimal so viele Hilfsgüter benötigt werden.

Eine Spendengala mit allen Weltcup-Reitern in Leipzig

30 Ställe wurden bisher angefahren, aber viele andere gingen leer aus, und einiges scheint zu verschwinden. Das Wort Korruption macht die Runde, wer noch Geld hat, ist klar im Vorteil. Aber viele Stallbesitzer haben schon deswegen kein Geld mehr, Futter zu kaufen, weil ihre Kunden geflohen sind und nicht mehr bezahlen. Da die russischen Aggressoren zunehmend landwirtschaftliche Geräte vernichten, ist auch die Aussaat und Ernte des Getreides in Gefahr, mit voraussichtlich verheerenden Folgen für Menschen und Tiere.

Imago Gerettet I: Comme il Faut, hier mit Marcus Ehning in Leipzig.

Zu den Glücklichen, die es rechtzeitig ins sichere Deutschland geschafft haben, gehören die beiden Starhengste Cornet Obolensky, 23, und Comme il Faut, 18, Vater und Sohn, Olympiapferd unter Marco Kutscher der eine, Vize-Europameister unter Marcus Ehning der andere. Sie standen bei Kriegsausbruch als Deckhengste auf der Luxusreitanlage Zashkov, 150 Kilometer nordöstlich von Kiew. Comme il Faut sollte am 24. Februar für die Decksaison vorübergehend nach Westfalen reisen, das war der Tag, an dem die Russen in die Ukraine einfielen. Ein Pferdetransport war zunächst unmöglich. Mit einer riskanten Rückholaktion gelang es schließlich dem Westfälischen Pferdestammbuch, das enge Beziehungen zu dem ukrainischen Gestüt unterhält, die beiden Hengste, weitere Pferde und mehrere Familien aus dem Land zu holen.

Imago Gerettet II: Cornet Obolensky , hier mit Heiko Tietze in Verden.

Wenn sich in der kommenden Woche die Elite des Pferdesports zum Weltcupfinale in Leipzig, der Partnerstadt von Kiew, trifft, ist die Ukraine präsent, auch wenn der geplante Showauftritt der „Ukraine Kosacken“ abgesagt werden musste, weil die Akteure an der Front kämpfen. Stattdessen gibt es eine Spendengala mit allen Weltcup-Reitern, zu der auch der Showleiter der Kosacken zugeschaltet wird, zugunsten der Pferde und Menschen in der Ukraine. Denn in diesem Fall gilt: Viel hilft viel.

