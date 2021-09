Berlin - Annalena Baerbock ist eine intelligente, gebildete und starke Frau. Sie hat es bis an die Spitze einer Partei geschafft und ist jetzt Kanzlerkandidatin. Dazu gehört viel Ausdauer, Zähigkeit und Kraft. Und trotzdem kommt sie jetzt – in der entscheidenden Wahlkampfphase – nicht richtig an. War sie im ersten TV-Triell noch auf Platz 2 der Zuschauer- und Zuschauerinnengunst, rutschte sie beim TV-Triell danach und dem jüngsten TV-Schlagabtausch am vergangenen Sonntag auf den letzten Platz. Nur 25 Prozent fanden sie überzeugend.

Warum ist das so? Sind es wirklich nur vergleichbar kleine Fehltritte wie unkorrekte Zitate im Buch und ein optimierter Lebenslauf, oder liegt es daran, wie sie sich jetzt nach außen präsentiert? Ich glaube, es liegt mit an ihrer Stimme, wie das bei vielen Frauen der Fall ist. Von Haus aus sind Frauenstimmen etwas höher als Männerstimmen. Aus der Kommunikations-Psychologie wiederum wissen wir, dass tiefe Stimmlagen mehr Autorität vermitteln als hohe. Liegt in diesem Phänomen das Problem?

Eine im Körper angebundene Stimme klingt schlagkräftiger

Ich meine: Ja. Die Stimme ist die Crux vieler starker Frauen und lässt sie weit hinter ihren männlichen Kollegen zurück. Das ist schade! Und unnötig! Nehmen wir Annalena Baerbock. Sie hat in letzter Zeit im Oberkörper viele Spannungen, obwohl sie sich nach außen locker und légère gibt. Dadurch schwingt ihre Stimme nicht frei, wird enger und damit schärfer und bekommt einen etwas knatschigen Klang. Das wirkt auf den Betrachter dann schnell „piefig“ oder „zickig“, obwohl sie das persönlich vielleicht gar nicht ist.



Oder die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey. Mit ihrem leichten Lispler und der hohen mädchenhaften Stimme wirkt sie schnell niedlich, und der Zuhörer nimmt das, was sie sagt, nicht so ernst. Dabei könnte sie mit einer im Körper angebunden Stimme so viel schlagkräftiger und überzeugender rüberkommen.



Es ist wichtig, im Bereich der Stimme nachzulegen

Der Sängerin Zarah Leander hat man jedes Wort abgenommen, weil nicht nur die außergewöhnliche Dunkelheit ihrer Stimme, sondern auch ihre körperliche Art zu sprechen, jeden sofort fasziniert und in Bann geschlagen hat. Denn das ist das Geheimnis jeder guten, mit dem Körper verbundenen Stimme: Sie klingt angenehm, stimmig und man hört ihr gerne zu.

Woran liegt es also, dass diese Politikerinnen und ihre Berater diesen Zusammenhang nicht kennen oder berücksichtigen? Wir wissen doch, wie intensiv Politiker*innen auf Rededuelle vorbereitet werden, wie sie gedrillt und getrimmt werden in Sachen Körpersprache! Warum dann nicht auch in Sachen Stimme und Kraft der Worte?



Vielleicht liegt es daran, dass Politik in den oberen „Sphären“ noch immer mehr oder weniger eine Männerdomäne ist und Männer sich über ihre Stimme weniger Gedanken machen. Doch wenn Frauen gleichziehen möchten, ist es notwendig, auch in diesem Bereich nachzulegen.

Starke Frauen brauchen eine starke, stimmige Stimme

Warum hat es Angela Merkel zur Kanzlerin geschafft? Weil sie sehr männlich auftritt, häufig auch im Hosenanzug. Weil sie ihre Weiblichkeit kaum betont. Weil sie mit Körperanschluss spricht – auch wenn sie nicht das Optimum aus ihrem Stimmklang herausgeholt hat. Weil sie klar spricht und pointiert und Pausen machte, damit ihre Worte nachwirken können.

Mein Fazit daraus: Wenn Frauen in der Politik wirklich Fuß fassen wollen und ernstzunehmende Counterparts werden möchten, muss nicht nur die Rhetorik, Körpersprache und Medienpräsenz geschult werden, sondern auch die Stimme und die Kraft der klaren, auf den Punkt bringenden Sprache. Vielleicht wäre Annalena Baerbock gut beraten gewesen, eine Stimm-Expertin mit in ihr Wahlkampfteam zu nehmen.

Denn starke Frauen, die etwas bewegen und die Politik weiblicher machen möchten, benötigen eine starke, stimmige Stimme. Dann werden sie gehört, respektiert und ernst genommen.

Wiebke Huhs ist Mezzo-Sopranistin, Speaker, Coach. Außerdem arbeitet sie als Journalistin beim SWR.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.