Die wichtigste Zeit des Jahres für mich sind die Vorbereitungen für den muslimischen Fastenmonat Ramadan. Als gebürtiger Berliner mit türkisch-muslimischen Eltern wurde mir bereits als Kind beigebracht, welche Bedeutung dieser Monat für Muslim:innen auf der ganzen Welt hat: Man soll sich mehr auf sich selbst und seine Liebsten beziehen und ein solidarisches Gefühl mit denen entwickeln, denen der tagtägliche Zugang zu Essen und Trinken fehlt.

Schon als Kind und Jugendlicher musste ich mir die Kommentare meiner weißen deutschen Mitschüler:innen, Lehrer:innen und Freund:innen anhören, dass Fasten ungesund sei und dass ich dadurch schlechtere Noten bekäme. Immerhin könnte ich mich ohne Essen nicht konzentrieren. Tatsächlich verboten meine Eltern uns Kindern damals, in der Schule zu fasten. Einerseits wollten sie nicht, dass wir energielos sind. Andererseits versuchten sie uns aber auch vor Diskriminierung von Lehrkräften und Schüler:innen zu schützen.

Leider muss ich mir heute immer noch von weißen Freund:innen und Bekannten abfällige Kommentare über mein Fasten anhören. Manche von ihnen kaufen mir noch nicht einmal wirklich ab, dass ich faste. Erst kürzlich fragte ein Freund beim Abendessen: „Du machst das auch? Wow, das hätte ich ja nie gedacht!“. Ja, ich bin oberflächlich betrachtet wohl nicht der frommste Muslim. Und dennoch: Ramadan ist mir sehr wichtig.

„Du trinkst nicht mal Wasser?!“

Der Top-Kommentar, den ich mir jedes Jahr aufs Neue anhören muss: „Du trinkst nicht mal Wasser?!“. Ja. Zum wiederholten Mal: Auch Wasser zählt zu den Dingen, auf die ich während Ramadan – von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang – verzichte. Ramadan beschränkt sich übrigens nicht nur aufs Essen und Trinken, sondern verbietet auch, schlecht über andere Menschen zu reden, sich zu streiten oder zu lästern. Sowie Alkohol, Rauchen und Sex.

Das ist nicht einfach. Und auch in muslimischen Kreisen wird offen darüber diskutiert, ob alles daran gesund sei. Aber Ältere, chronisch Kranke, Kinder, Schwangere und Personen, die menstruieren sollen nach muslimischer Tradition in der Regel nicht fasten. Ich bin erstaunt, wie unsensibel weiße Europäer:innen in meinem Umfeld teils noch heute reagieren, wenn es um dieses Thema geht.

Immer wieder höre ich auch die Frage: „Ist es okay, dass ich vor deinen Augen esse?“. Natürlich sage ich dann ja. Ich bin gewohnt, dass mein Umfeld trinkt und isst, auch wenn ich selber es nicht tue. Was mich nervt, ist die teils unsensible Weise, wie einige Menschen beim Essen etwa demonstrativ genüssliche Geräusche machen. Oder Kommentare abgeben wie diesen: „Das schmeckt super. Aber du darfst ja leider nicht.“

Ich brauche keine deutsche Ramadan-Polizei

In muslimischen Ländern wie Türkei, Libanon und Ägypten fasten viele Menschen übrigens nicht nur, weil sie sich nicht als praktizierende Muslim:innen sehen. Dennoch begegnet man Mitmenschen mit einem gewissen common sense. Man gibt sich etwa Mühe, nicht direkt vor einer fastenden Person zu essen oder zu trinken. Dass meine Haltung zu Ramadan in Deutschland nicht unterstützt wird, finde ich schade. Ich supporte meine Freund:innen ja auch bei Ritualen wie Heilfasten, Interval-Fasten oder Superfood-Diäten – oder auch Fastenrituale anderer Religionen.

Körperliches Wohlbefinden geht im Ramadan vor. Natürlich erlaubt man es sich hin und wieder doch, ein oder auch zwei Baklava mehr am Abend zu essen, als man es normalerweise tun würde. Insbesondere, wenn man mit der Familie und mit Freund:innen Iftars – das traditionelle Fastenbrechen – feiert, um somit das Gemeinschaftsgefühl in der Fastenzeit zu stärken.

Ja, manchmal komme ich dabei an meine körperlichen Grenzen. Hier und da mache auch ich tatsächlich mal eine Ausnahme vom Fasten. Dennoch: Kein weißer Deutscher soll sich mir gegenüber als Ramadan-Polizist aufspielen und sagen: „Ach, so ernst nimmst du das also auch wieder nicht!“

Glaubt mir, ich weiß, was mir gut tut. Dieses Jahr freue ich mich besonders auf den Ramadan, auch weil er mit Ostern und dem jüdischen Pessach-Fest zusammenfällt. Weil ich schon jetzt interreligiöse Iftars plane. Bleibt zu hoffen, dass mein weiß-deutsches Umfeld diesmal sensibler mit meinem Ramadan umgeht.

