Shitstorms sind so kalkulierbar wie ihre Anlässe mitunter trivial sind. Die Ursache für den Shitstorm gegen den Hannoveraner Ableger von Fridays For Future scheint dagegen weniger trivial als vielmehr fundamental. Für den Skandal sorgte die Ausladung der Musikerin Ronja Maltzahn von der Veranstaltung, weil sie „Dreadlocks“ trägt und nicht bereit war, sich die Dreads, wie Fridays For Future es ihr vorgeschlagen hatte, abzuschneiden.

Während sich Fridays For Future für diese mehr als anmaßende Empfehlung offiziell entschuldigte, blieb es bei der Cancellung des Auftritts. In der Begründung hieß es unter anderem, man wolle einen Schutzraum für BIPoC (schwarz, indigen, people of colour) schaffen. Weiße müssten sich, anders als Schwarze, nicht mit dem „kollektiven Trauma der Unterdrückung“ auseinandersetzen, wobei gar nicht gefragt wird, ob und wie sich etwa in Deutschland geborene schwarze Personen tatsächlich individuell oder kollektiv traumatisiert fühlen und ob sie die Frisur einer Musikerin so recht tangiert.

Einigermaßen irritierend ist auch, dass die Erklärung von Fridays For Future den Begriff „Dreadlocks“ übernimmt, denn dieser Begriff ist für sich genommen negativ konnotiert, heißt „dread“ doch buchstäblich Grauen oder Schrecken. Wenn man schon politisch korrekt sein möchte, dann doch unter der Vermeidung eines negativen Frames.

Idealbesetzung für die Bühne

Mag schon sein, dass ein weißer Mensch, der Dreadlocks trägt, sich etwas von der Schwarzen zugeschriebenen Coolness aneignen möchte, dass sich solche Weiße in ein kitschiges Bild von Schwarzsein verrannt haben, oder dass sie sich – ganz trivial – eine Frisur eben als popkulturelles Artefakt aneignen, ohne Wissen um einen Kontext. Aber ist all das nicht viel öfter ein Umstand, der eher zum Amüsement als zur Beleidung schwarzer Menschen taugt? Es gibt doch nichts Tragischeres, als Weiße, die sich im Karibikurlaub Cornrows flechten lassen, auf dass die von der karibischen Sonne zur Krebsröte geröstete Kopfhaut mit den Neonbadeanzugfarben so richtig um die Wette leuchtet.

Mag sein, dass sehr viele Schwarze oder Indigene das schlichtweg anmaßend und dumm finden, aber muss man sie davor schützen, Weiße doof zu finden oder wütend auf sie zu sein? Brauchen sie Schutzräume? Sind sie Traumatisierte oder nicht etwa Menschen, die Recht auf Wut und politische Auseinandersetzung mit Weißen haben?

Solche Debatten um Privilegien und den Schutz vulnerabler Gruppen drohen zu weißen Selbstgesprächen zu verkommen, in denen die einen den anderen kulturelle Aneignung unterstellen und die nächsten antworten, man solle sich nicht wie ein weißer Ritter aufführen. Die traurige Pointe ist, dass die Debatte einmal mehr das Bild einer Ausschluss-Kultur zementiert, die ein echtes Problem der Klimabewegung eher überdeckt: Denn tatsächlich sind die weltweit bekanntesten Aktivistinnen der Bewegung weiße Frauen – und nicht wenige FFF-Demos wirken wie ein Erweckungserlebnis weißer Mädchen und Frauen zwischen 14 und 24. Weswegen Ronja Maltzahn, die ja buchstäblich wie eine ganz typische Klimaaktivistin aussieht (was wirklich nicht böse gemeint ist), auch eine Idealbesetzung für die Bühne gewesen wäre.

Man will die Repräsentation der Weißen kontrollieren

Worüber wir wirklich diskutieren sollten, ist die Frage, warum BIPoCs (wohl gerade auch männliche) sich von der Klimabewegung womöglich ausgeschlossen fühlen. Liegt es daran, dass die Fridays-For-Future-Bewegung gekonnt das Bild der weißen Klima-Jeanne-d’Arc instrumentalisiert? Das mag nun so gar nicht beabsichtigt gewesen sein, und ganz sicher wurzelt das Übel im medialen Umgang mit dem Klimaprotesten, der Verengung des Blicks auf Greta Thunberg und Luisa Neubauer.

Man erinnere sich an den Fall der Klimaaktivistin Vanessa Nakete, die aus einem Gruppenbild mit den Klimaaktivistinnen im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos im Jahr 2020 kurzerhand weggeschnitten wurde. Unter dem Hashtag #MediaSoWhite entlud sich damals ein gerechtfertigter Shitstorm gegen die Weißzeichnung einer globalen Protestkultur. Diese zerrt ungemein von dem (im doppelten Wortsinne) aufregenden Widerspruch zwischen vermeintlicher weiblicher Naivität und der kämpferischen Einstellung der Wortführerinnen.

Dass Nakete wie ein zeitgenössischer Trotzky aus den Bildern getilgt wurde, hat sehr viel mit unserem Wunschbild von weiblicher weißer Unschuld, die die Welt rettet, zu tun. Dafür können die Klimaaktivistinnen nichts. Die Verbannung Mahlzahns von der Bühne mutet aber wie ein unbewusstes Schuldeingeständnis an: Wenn schon BIPoC auf den Bühnen und Podien unterrepräsentiert sind, dann muss man wenigstens die Repräsentation der Weißen kontrollieren. Das ist das schlimmste Signal, das man senden kann.

Wer Räume öffnen will, der sollte keine Frauen ausschließen

Alle, die diese so wichtige Bewegung immer schon mit Häme (auch aufgrund ihrer dezidierten Weiblichkeit und Jugend) betrachteten, haben nun eine Bestätigung dessen, was „man“ schon immer wusste: Dass hier ein überaus privilegierter Zirkel über privilegierte Probleme debattiert, und dass die Aktivisten so woke sind, dass sie die wirklichen Kämpfe der Gegenwart geradezu verschlafen.

Man kann beim besten Willen nicht Fridays for Future vorwerfen, dass sowohl die Kosten des Klimawandels als auch jene der möglichen Abwendung einer Klimakatstrophe einmal mehr auf die Armen und sozial Schwachen abgewälzt werden. FFF sind Aktivisten, keine Politiker. Aber ein Aktivismus, der sich Fragen der Form verschreibt, und die konkreten Fragen der Teilhabe außer Acht lässt, bleibt nicht nur wirkungslos, er macht sich auch lächerlich. Wer gesellschaftliche Räume öffnen will, der sollte keine weißen Frauen mit schlechten Frisuren ausschließen, sondern BIPoC Zugang zu Diskussionen und Bühnen eröffnen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.