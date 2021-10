Saint-Rémy-de-Provence - Je milder die Winter werden, auch aufgrund des Klimawandels, umso größer ist augenscheinlich die Sehnsucht der Modeszene nach Kälte. Die Trends für die kommenden Monate beweisen es: Mäntel in allen Variationen stehen im Fokus der meisten Kollektionen, ob in Kunstpelz, feiner Wolle, mit auffälligen Karos oder in Oversized-Schnitten: das Kleidungsstück, an dem man nicht vorbeikommt! Daran ist Miuccia Prada nicht ganz unschuldig. „Wir müssen uns warm anziehen“, konstatierte die Mailänderin nach ihrer März-Winterschau vor der Kulisse des italienischen Wintersportdorfs Cortina d’Ampezzo, in der Skianzüge und Mäntel in allen Variationen dominierten. Auch Chanels Kreativchefin Virginie Viard huldigt dem Wintersport: mit Mänteln und Jacken, die kuscheligen Plüschtieren nachempfunden sind.



Lieber ein warmer Mantel statt unattraktiver Zwiebel-Look

Der Vorteil eines guten Mantels, ob wadenlang oder jackenkurz, liegt auf der Hand: Kommt man ins Warme, streift man die Hülle einfach ab und trägt darunter, ob elegant-formell oder sportlich, worauf man gerade Lust hatte. Mäntel sind ideale Hüllen, die verdecken und kaschieren, egal, worüber man sie zieht. Mit einem tollen Mantel ist man einfach immer gut angezogen, sobald man sich auf die Straße begibt. Das gilt übrigens für jedes Geschlecht, denn auch in der Herrenmode rücken sehr definierte Mantelformen mit militärischer Vergangenheit – Pea Coat, Parka, Redingote und Trench – gerade in den Fokus. Wer die zugegebenermaßen hohe Investition für einen neuen Designermantel scheut, ist mit Vintage gut beraten.

Vom Uni-Klassiker bis zum ausgefallenen Karo- oder Fake-Fur-Mantel bieten gut geführte Secondhandshops oder die hochwertigen Vintage-Plattformen eine reichhaltige Auswahl. Ich rate dazu, sich bei der Suche auf jene Modemacher zu konzentrieren, die seit jeher als Mantel-Spezialisten gelten. Wer in einen Burberry-Trench oder einen Bathrobe-Coat in Cashmere-Mix von Max Mara investiert, ist immer auf der sicheren Seite. Egal, wie alt der Mantel ist, eine Investition lohnt sich, denn solche Stücke machen Ihnen viele Jahre Freude. Ob neu oder vintage. Die norditalienische Marke Max Mara, für die Karl Lagerfeld und Anne Marie Beretta in den 70er-Jahren entwarfen, haben sogar noch die Originalmodelle aus jener Zeit im Programm. Und zwar in unzähligen Variationen – aus Kaschmir, Teddyplüsch von Steiff, aus reiner Wolle, Merino oder auch Popeline.

Schauen Sie nach Vintage-Mänteln von Helmut Lang und Dries Van Noten

Wer es weniger klassisch, aber dafür auffälliger mag, sollte unbedingt nach Vintage-Modellen des belgischen Designers Dries Van Noten Ausschau halten. Als traditionsbewusster Materialist unter den Designern verarbeitet Van Noten seit vielen Jahren englische Manufakturstoffe und karierte Tweeds und ist für seine lässigen Silhouetten bekannt. Auch mit den Mänteln des legendären Modernisten Helmut Lang – ob Parka mit Rucksackfunktion oder nachtblauer Kaschmirklassiker mit Satinrevers – ist der perfekte Auftritt garantiert, auch wenn die guten Stücke 20 Jahre alt sind. Denn was Frau Prada vielleicht nicht auf der Rechnung hatte, als sie ihre neue Kollektion präsentierte: Auch ihre Mäntel der 90er-Jahre sind längst kein Geheimtipp mehr auf dem Vintage-Markt.

Wer dazu noch Moonboots trägt, ist automatisch auf der sicheren Seite in diesem Winter. Denn diese Relikte des Achtziger-Après-Ski feiern in den Modemetropolen gerade ein großes Comeback. Was übrigens niemanden wundern dürfte, denn zum einen halten sie fröstelanfällige Zehen wirklich warm. Und zum anderen lässt ihr Volumen die daraus wachsenden Beine in Leggings oder Wolford-Tights im Kontrast doppelt schlank erscheinen. Perfekt. In diesem Sinne: Ziehen Sie sich warm an. Und hoffen wir gemeinsam auf Schnee, auch in Berlin. Eigentlich schade, dass die Mode, ob neu oder vintage, zumindest das Wetter noch nicht beeinflusst. Oder ein Glück!

PETER KEMPE führte ab 2000 mit seinem Partner Thomas Kuball den Hamburger Concept-Store Kuball & Kempe, der 2016 samt den Inhabern nach Südfrankreich umzog. Kempe kuratiert Ausstellungen, Publikationen und Auktionen mit Vintage-Design aus dem Luxusbereich. Modehäuser wie -museen beneiden ihn um sein Privatarchiv zu Stil, Stars und Looks der 70er- bis 90er-Jahre.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.