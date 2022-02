Berlin - Sarah Tarfa ist komplett vom Regen durchnässt, aber in ihrem Gesicht ist zu erkennen, dass sie begeistert ist. Die muslimische Neuköllnerin mit deutsch-libanesischen Wurzeln, die in ihrem Alltag selbst keinen Hijab oder Kopftuch trägt, hat ihren Kopf mit einem weißen Schal bedeckt – nicht wegen des Wetters, sondern aus Solidarität mit den kopftuchtragenden Frauen in ihrer Familie und ihrem Freundeskreis. „Es gibt so viele Vorurteile gegenüber muslimischen Frauen“, sagt sie der Berliner Zeitung am Wochenende. „Alle gehen davon aus, dass eine Frau, die Kopftuch trägt, nicht integriert oder ausgebildet ist, dass sie unterdrückt wird.“ Das Kopftuch provoziere noch immer viele. „Dafür gibt es diesen Tag“, sagt sie, „dass man Stück für Stück die Wahrnehmung verändert.“

Trotz Regen und Eiseskälte sind sie gekommen: Rund 20 Berliner Muslimas haben sich am 1. Februar zum 10. World Hijab Day vor dem Rathaus Neukölln versammelt. Mit bunten Buttons und Plakaten wollen sie für ihr Recht eintreten, den Kopf gemäß der religiösen Tradition zu bedecken. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Rechte klaut“, ruft eine Gruppe von fünf kopftuchtragenden Frauen in den Lärm des Neuköllner Nachmittagsverkehrs.

Gerade in Neukölln befindet sich eine der größten muslimischen Gemeinschaften Berlins. Stand 2018 wohnten zwischen 250.000 und 300.000 Menschen muslimischen Glaubens in Berlin, das entspricht 7 bis 9 Prozent der Bevölkerung. In ganz Deutschland wohnen etwa 4,7 Millionen Muslime. Mit 20 Moscheen hat Neukölln die zweithöchste Zahl muslimischer Gebetsräume der Berliner Bezirke; im Wedding gibt es 23. Aber auch hier haben kopftuchtragende Frauen oft mit Problemen zu tun, die sie lebenslang begleiten, von der Grundschule bis zur Wohnungs- oder Arbeitssuche.

Sima Ebrahimi Sarah Tarfa und ihr Mann, André Matzke-Tarfa, der die Veranstaltung zum Welt-Kopftuch-Tag mit organisiert hat.

Diese 20 Frauen, die sich an diesem Dienstag also vor dem Rathaus Neukölln versammeln, sie stehen da, um der Welt zu zeigen, dass sie beim Tragen des Hijabs ganz bewusst ihr persönliches Recht ausüben, ihr Engagement für ihren Glauben darstellen. Das Tuch auf ihrem Kopf ist überall mehr als nur ein Tuch: Für die einen ist es ein Symbol der Unterdrückung, für sie selbst ist es ein Symbol der Freiheit und der religiösen Gefühle. Die Frage ist: Wenn jemand das Kopftuch kritisiert, handelt er oder sie dann feministisch oder islamfeindlich – oder gar: sexistisch?

Kopftuchtragende Frauen werden „systematisch anders behandelt“

Sarah Tarfa spricht von ihrer Nichte, deren Kopftuch von einem Mitschüler auf dem Spielplatz in der Grundschule abgerissen wurde. Das Gleiche sei vor wenigen Wochen einer Freundin von ihr am helllichten Tag auf dem Hermannplatz passiert. Sie kennt viele Frauen, die sich nicht trauen, auf Wohnungsbesichtigungen mit ihrem Mann zu gehen, falls ihr Kopftuch für einen Vermieter unakzeptabel wäre. Tarfa erinnert sich auch an die Bemerkungen der Grundschullehrerin der kopftuchtragenden Tochter einer Freundin, als sie sie einmal von der Schule abholte. „Die Erzieherin sagte zu mir: ‚Aber wir vermissen sie, wie sie früher war.‘ Aber was soll denn anders an ihr sein?“, fragt sie sich. „Niemand spricht über diese Vorfälle.“

Laut einer TNS-Untersuchung gibt eine Mehrheit der Deutschen an, keine Einwände gegen kopftuchtragende Frauen in bestimmten Berufen zu haben: 78 Prozent gaben an, Ärztinnen mit Kopftuch unproblematisch zu finden, 62 Prozent sagten dasselbe über Erzieherinnen. Andere Untersuchungen bestätigen jedoch die von Sarah Tarfa beschriebene gesellschaftliche Tendenz zur Diskriminierung muslimischer Frauen.

Eine Studie von Forschern der London School of Economics in Großbritannien und der Universitäten von Pittsburgh und Pennsylvania in den USA untersuchte diese mit einem Szenario: Schauspielerinnen sollten an einem Bahnhof lautstark am Telefon über eine Schwester sprechen. In einigen Szenarien trug die Schauspielerin einen Hijab, in anderen nicht. Die Schauspielerin ließ dann eine Tüte mit Obst fallen, und die Forscher beobachteten, wie viele Mitreisende ihr zu Hilfe kamen. Frauen mit Kopftuch wurden nachweislich „systematisch anders behandelt“ als die ohne Kopftuch. Gegen solche systematische Diskriminierung tun Berliner Initiativen noch zu wenig, sagt Sarah Tarfa.

Sima Ebrahimi Die Studentin Melisa Doğan will nicht, dass ihrer kleinen Schwester eine freie Berufswahl verweigert wird, weil sie ein Kopftuch trägt.

Wenn das Kopftuch mit dem Traumberuf nicht vereinbar ist

Die 23-jährige Melisa Doğan musste selbst früh lernen, was für Konsequenzen das Tragen eines Kopftuchs in der Schule, selbst im diversen Neukölln, mit sich bringen kann. „Man merkt einen Unterschied beim Verhalten der Lehrerin gegenüber den Mädchen, die kein Kopftuch tragen“, sagt sie, „oder vielleicht lieber europäisch aussehen.“ Die Bewertung sei immer kritischer, das beeinflusse auch die Berufswahl. „Meine Freundin wollte immer Lehrerin werden, wollte ihr Kopftuch dafür aber nicht ablegen“, so Melisa. „Sie hat jetzt die Hoffnung aufgegeben, dass die Regeln sich irgendwann verändern werden.“ Sarah Tarfas Tochter will Polizistin werden, aber möchte eines Tages auch ein Kopftuch tragen. „Wir sind im Jahr 2022 und Frauen mit Hijab dürfen in einer Schule den Boden wischen oder das Klo putzen, aber nicht als Erzieherin unterrichten“, sagt sie.

Dürfen Lehrerinnen Kopftuch tragen? Tatsächlich liegt diese Frage inzwischen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Einer Berliner Lehrerin wurde nach einem Urteil wegen Diskriminierung 2018 Schmerzensgeld zugebilligt und die Stadt Berlin ging in Revision. Im Jahr 2020 wurde diese Revision vom Bundesarbeitsgericht abgewiesen. Die Muslima sei wegen ihrer Religion diskriminiert worden, entschieden die Erfurter Richter ganz klar. Der Schulfrieden sei wegen eines Kopftuches nicht gefährdet. SPD und Grüne sind sich aber in Berlin bis heute uneins und warten lieber das Urteil aus Karlsruhe ab – das Gesetz bleibt weiter in Kraft. Dass die Politik dadurch viele Frauen vom Lehrerinnenberuf fernhalte, spiele keine Rolle.

Nach Angaben der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Deutschen Islamkonferenz durchgeführten Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ aus dem vergangenen Jahr tragen 30 Prozent der muslimischen Frauen in Deutschland ein Kopftuch; Begründung dafür war für 88,6 Prozent dieser Frauen ihr persönlicher Glaube.

Für Melisa Doğan ist ihre Religion ihre Hauptmotivation, ein Kopftuch zu tragen. Die Studentin der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft hat mit 13 ihr Hijab zum ersten Mal angezogen. „Ich habe mein Kopftuch immer sehr bewusst getragen“, sagt sie. „Mittlerweile ist es auch ein Teil von mir.“ Sie sei stolz darauf, zu zeigen, dass sie Muslima ist, und möchte, dass ihr Hijab als positives Symbol ihrer Religion angesehen wird. Im Gegensatz zu vielen Stereotypen über den Hijab sagt sie, dass es ihre eigene Entscheidung war, ihn zu tragen, und dass weder sie noch irgendjemand, den sie kennt, dazu gezwungen wurde. „Das heißt leider natürlich nicht, dass so was nicht vorhanden ist“, sagt sie. „Das soll ein Gottesdienst sein und nichts anderes.“

Sima Ebrahimi „Hands off my hijab“ (Hände weg von meinem Hijab) hieß es bei der Kundgebung am Rathaus Neukölln.

In Frankreich wird das Kopftuch jetzt auf dem Spielfeld verboten

Es gibt durchaus Kritik am Welt-Kopftuch-Tag direkt vor Ort in Neukölln. Der Neuköllner Stadtrat Falko Liecke (CDU) – auch einer der Auftraggeber des Projekts gegen konfrontative Religionsbekundung – hat sich im Vorfeld gegen die Versammlung geäußert. Im Netz bezeichnet er sie als „eine gefährliche Verharmlosung eines totalitären Symbols“, die „die Ungleichwertigkeit von Mann und Frau“ und „Frauen auf eine rein sexuelle Funktion“ reduziere. Beim Kopftuch sei es nur leider oft so, schreibt Liecke: „Das, was auf dem Kopf drauf ist, ist oft ein Hinweis darauf, was im Kopf drin ist.“ In einem zweiten Beitrag auf seiner Facebook-Seite einen Tag nach der Veranstaltung sagt er, die Veranstaltung sei von Männern „organisiert und überwacht“ gewesen.

Sarah Tarfa besteht allerdings darauf: Sie selbst hat die Kundgebung organisiert. Ihr Mann André Matzke-Tarfa habe sie nur unterstützt. Er trat bei der vergangenen Bundestagswahl auf der Berliner Landesliste für die Partei Team Todenhöfer an. Außerdem waren noch vier Männer in Warnwesten dabei, um die Teilnehmerinnen vor möglichen Störern zu schützen. Dabei sind die Reaktionen der Vorbeigehenden eher positiv: Zwei Teenager strecken ihre Fäuste in die Höhe, ein Auto hupt.

Nicht nur die Berliner Haltung zum Kopftuch macht Melisa Doğan Sorgen. Am 19. Januar, knapp zwei Wochen vor dem Welt-Hijab-Tag, stimmten Abgeordneten des französischen Senats für ein Kopftuchverbot im Rahmen von Sportveranstaltungen. Die Begründung war, „Neutralität“ sei auf dem Spielfeld unverzichtbar. In Österreich wurde im Dezember 2021 ein Kopftuchverbot an Grundschulen vom Verfassungsgericht des Landes aufgehoben. Die Frauen fürchten, dass die türkis-grüne Koalition das Verbot durch die Hintertür wieder einführen will. Melisa Doğan hat das Gefühl, dass die Welt zwar in vielerlei Hinsicht offener ist als je zuvor; in anderer Hinsicht scheinen sich die Einstellungen gegenüber Menschen wie ihr rückwärts zu entwickeln. „Ich frage mich vor allem: Wovor haben diese Menschen tatsächlich Angst?“

