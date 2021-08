Berlin - Lange schien es so, als blieben Einhörner in Berlin das, was sie sind. Ein Fabelwesen aus einem fernen Tal in Kalifornien, dem Silicon Valley, das sich eigentlich nur dort vermehrt. Aber selbst in England und Frankreich soll es inzwischen Einhorn-Vorkommen geben. Die Geschichten hören sich an wie Märchen, in denen die Gründer dieser jungen Firmen, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, allesamt reich werden. Heute ist das Märchen auch hierzulande kein Märchen mehr. Es ist eine Plage. Gefüttert vom billigen Geld der Notenbanken weidet inzwischen eine Herde von 20 Unicorns in Deutschland, allein zwölf davon grasen in Berlin auf dem Geld ihrer Investoren. Und die meisten davon werden von Silvio Berlusconi gemästet.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Silvio Berlusconi, das ist der Mann, der gleich vier Mal Italien regierte, der Bunga-Bunga-Partys veranstaltete, Barack Obama nach dessen Wahl als „jung, ansehnlich und gut gebräunt“ bezeichnete, Martin Schulz mit einem Kapo verglich und im italienischen Wahlkampf 2006 sagte, in Maos chinesischer Volksrepublik hätten die Kommunisten „kleine Kinder gekocht, um damit die Felder zu düngen“. Diesem Mann also gehört ein großer Teil der Zukunft unserer Stadt.

Berlusconi hält Anteile an der Mehrheit der Berliner Unicorns

Kein anderer Investor ist an mehr Berliner Startups beteiligt als Berlusconis Holding Italiana Quattordicesima (H14). Das Family-Office ist mit der Familie des italienischen Ex-Ministerpräsidenten und Milliardärs eng verbandelt und wird von seinem Sohn geleitet. Insgesamt hat H14 mehr als 230 Millionen Dollar in Berliner Unicorns investiert: Berlusconi gehören Anteile am Neo-Broker Trade Republic, am Fin-Tech WeFox, an den Logistik-Start-ups Sennder und Forto und am Reiseportal GetYourGuide.

Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Recherche des Wagniskapital-Spezialisten Redstone hervor, eines Beratungsunternehmens mit einer Datenbank, die über 1,5 Millionen Start-ups auswertet. Der Datenanalyse zufolge haben insgesamt 23 Investoren jeweils mindestens zwei deutsche Einhörner in ihrem Portfolio. „Nur wenigen ist bekannt, dass das Family Office der Berlusconi-Familie einer der aktivsten und erfolgreichsten europäischen Venturecapital-Investoren in Deutschland ist“, sagt Marcus Schroeder, Partner bei Redstone.

Für Family-Offices wie H14, Private-Equity-Fonds und andere professionelle Asset-Manager werde es zunehmend interessant, möglichst frühzeitig in Start-ups zu investieren, lange bevor sie den Weg an die Börse finden. „In dieser Phase erfolgt der größte Wertzuwachs“, sagt Schroeder.

Das erklärt denn auch die plötzliche Herde, weil die Jungfirmen schneller als früher mit diesem Geld zu Einhörnern gemästet würden. Der Rapid-Lieferdienst Gorillas hat nicht einmal ein Jahr gebraucht, um die Milliarden-Bewertung zu knacken. Gefühlt wird fast jede Woche ein neues Einhorn durch die Stadt getrieben.

Das Geld muss raus

Während Minuszinsen, eine Teuerungsrate von zuletzt 3,8 Prozent und gestiegene Mieten den kleinen Mann gleich von drei Seiten schleichend enteignen, fließt das große Geld immer schneller: 7,6 Milliarden Euro haben Investoren im ersten Halbjahr an deutsche Start-ups überwiesen, dreimal so viel wie im ersten Halbjahr 2020. Allein in Berlin hat sich das Investitionsvolumen von 1,2 auf 4,1 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Die Zahl der Finanzierungsrunden kletterte in der Hauptstadt um 74 Prozent auf 263.

Es sei sehr viel Liquidität im Markt, die im aktuellen Niedrigzinsumfeld nach Rendite suche, sagt Thomas Prüver, Partner bei der Beratungsfirma EY. Vor allem aber sehe der Markt heute völlig neue Perspektiven für innovative Tech-Unternehmen. Die Digitalisierung habe im Pandemiejahr einen riesigen Schritt nach vorn gemacht. „Der Knoten ist geplatzt, und neue, disruptive Geschäftsmodelle werden jetzt mit ganz anderen Augen gesehen als vor der Pandemie“, sagt Prüver.

Geht man allerdings die Liste der Einhorn-Investoren durch, dann fällt auf, dass das meiste Geld aus dem Ausland kommt. „Derzeit sind nur eine Handvoll Investoren in Deutschland bereit und in der Lage, mit großen Tickets zu investieren. Deutsche Kapitalgeber haben da erheblichen Nachholbedarf“, sagt Marcus Schroeder. So hat neben Berlusconi mit 312 Millionen Dollar der chinesische Internetkonzern Tencent das meiste Geld unter anderem in die Internetbank N26 und auch in Gorillas investiert, gefolgt von den amerikanischen Investoren Arena (280 Millionen Dollar) und TCV (273 Millionen Dollar).

Brauchen wir einen Staatsfonds

„In den USA sind es vor allem die Pensionsfonds, die ihr Geld in den großen Venture-Fonds anlegen“, sagt Schroeder. Dort sei aber auch schon Ende der 70er-Jahre die „Prudent Man Rule“ gelockert und Investitionen in junge innovative Unternehmen möglich gemacht worden. In Europa sind es bis heute vor allem staatliche Akteure wie die KfW oder die Europäische Investitionsbank, die ihr Geld in Venturecapital anlegen. „Weit über 70 Prozent des deutschen Kapitals fließen noch immer in Anleihen und Immobilien“, sagt Schroeder.

Doch mit der Anlage in sichere Niedrigzinsen verschwenden die Deutschen ihre Vermögen. Die Pensionskassen der Ärzte, Apotheker und Anwälte treten bei der Finanzierung von Start-ups überhaupt nicht auf. Immerhin würden „viele Unternehmen zunehmend den Aufbau eines professionell gemanagten Portfolios von marktreifen Start-ups gegenüber eigenen, teureren Brutkästen und Accelerator-Programmen mit extrem jungen Start-ups bevorzugen“, sagt Schroeder.

Anders als in Norwegen etwa, dessen Staatsfonds der größte der Welt ist und sich an den Weltbörsen um die Altersvorsorge der 5,3 Millionen Norweger kümmert, habe der deutsche Staat aber auch ein Interesse, dass die Großanleger ihm seine Anleihen zu Niedrigzinsen abkaufen. Mit einer Staatsverschuldung von 157 Prozent seiner Wirtschaftsleistung gilt das aber erst Recht für Italien, allerdings aber nicht für die Berlusconis.

Global betrachtet ist Berlusconis Beteiligungsfirma mit ihrem geschätzten Vermögen von acht Milliarden Dollar nur ein Zierfisch im Teich. Dominiert wird der Markt mit großem Abstand von der Einhorn-Fabrik Tiger Global aus dem Silicon Valley, die auf zehnmal mehr Vermögen sitzt als H14 und mit nur 120 Mitarbeitern Gebühren von einer Milliarde Dollar im Jahr vereinnahmt. Tiger hält mehr Beteiligungen an Unicorns als jedes andere Investmenthaus.

Unter den 23 Investoren, die sich an deutschen Milliarden-Start-ups beteiligt haben, sucht man bei Tiger Global Beteiligungen an Start-ups, die von einer Frau gegründet wurden, vergeblich. Das ist eine weitere Erkenntnis aus der Redstone-Analyse: Danach finanzieren Wagniskapitalgeber in Europa in diesem Jahr nur in etwa 18 Prozent der Fälle solche Start-ups, bei denen eine Frau im Gründungsteam ist. Das ist zwar mehr als noch vor fünf Jahren, bislang haben sich aber lediglich einzelne Wagniskapitalgeber verpflichtet, über den Anteil der Gründerinnen in ihren Portfolios zu berichten. Eine Quote gilt in der von Männern dominierten Branche eher als Wachstumshemmnis. Oder, um es mit den Worten Silvio Berlusconis aus einem 2009 abgehörten Telefonat zu sagen: „Die Frauen standen Schlange bei mir. Es waren elf, aber ich habe es nur mit acht von ihnen geschafft, dann konnte ich nicht mehr.“

