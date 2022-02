Mein erster Gang ins Kino war eine Enttäuschung. Ich war vielleicht zehn, mein Vater führte meine Schwester und mich in die Kamera auf der Brückenstraße in unserer Heimatstadt. Hier lief an diesem Sonntagvormittag „Die Wüste lebt“ von Walt Disney. Ich hatte auf Donald Duck oder Micky Maus gehofft; stattdessen musste ich Kakteen dabei zusehen, wie sie dank eines seltenen Regengusses in ihrem trockenen Lebensraum im Zeitraffer erblühten. Eine Zeitlang hoffte ich, das sei ein Vorfilm, dann war ich enttäuscht. Mein Interesse am Kino, kaum erwacht, hätte an diesem Tag sterben können. Aber es ist ganz anders gekommen. Ich liebe das Kino und glaube an sein ewiges Leben, auch wenn es in diesen Zeiten von Corona und Streamingdiensten gefährdet scheint wie nie und manche schon seinen endgültigen Untergang voraussagen.

Andererseits ist das Kino schon so oft totgesagt worden, dass man versucht sein könnte, vor dem Kinobesuch ein Blumengebinde zu kaufen, um es vor der Leinwand abzulegen – als letzten Gruß. Nachrufe auf das Kino gab es in seiner Geschichte zahlreich. Schon der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm wurde als mögliche Todesursache aufgenommen, so teuer war die Umrüstung der Lichtspielhäuser. Und so ging es weiter: Es kamen der Farbfilm, das Fernsehen, der Videorekorder, der große LCD-Bildschirm, der Beamer und das Internet. Doch das Kino ist immer noch da. Tote können nicht sterben. Oder vielleicht ist das Kino ein Untoter, dem gar nichts mehr etwas anhaben kann.

Aber ist man auf Erden, um es sich bequem zu machen?

Nicht mal Netflix mit seinem Reich der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Bei näherem Hinsehen handelt es sich dabei doch bloß um das Sofa mit den zerdrückten Kissen im Wohnzimmer. Okay, die Toilette ist nur ein paar Schritte entfernt, ebenso wie die Küche, in der Getränke und Chipstüten lagern. Aber ist man auf Erden, um es sich bequem zu machen? Und im Ernst: Erinnert der Algorithmus der Streamingdienste nicht ein wenig an die Droge Soma aus Aldous Huxleys „Brave New World“, die permanente Befriedigung bietet und so das Volk ruhig hält?

Es gibt mehr Möglichkeiten, Filme zu sehen, als je. Aber ich ziehe es immer noch vor, mich selbst im nassen Berliner Winter auf den Weg in ein Kino zu machen. Es geht dabei nicht nur um die Qualität der großen Leinwand, des Soundsystems. Es geht um das Ritual, den Vorhang, das gemeinsame Sitzen im Dunkeln, auch den Geruch, die Geräusche – selbst wenn sie von der Popcorntüte des unbekannten Sitznachbarn erzeugt werden.

Nie werde ich den Kinogänger vergessen, der mir, die ich noch ein paar Worte mit meiner Begleitung wechselte, als schon der Filmvorspann lief, unwirsch zuraunte: „Da versucht jemand, Stimmung zu erzeugen.“ Er hatte recht und ich bin ihm heute noch dankbar. Zuhause dagegen hindert einen keiner am Verwahrlosen, nicht mal, wenn man während des Films WhatsApp-Nachrichten checkt.

Das Kino mag für tot erklärt werden, aber die Berlinale könnte nicht all die Filme präsentieren, wäre sie zum Online-Festival geworden. Viele Regisseure hätten einfach abgesagt. Und warum wohl sind bei geschlossenen Kinos laufend Starttermine verschoben worden, wenn es egal wäre, auf welcher Plattform ein Film anläuft?

Wer will schon als User durchs Leben gehen, wie Netflix seine Kunden nennt

Das Kino mag tot sein, aber zwei Wiedergänger haben in den vergangenen Jahren allein in meiner Nordneuköllner Nachbarschaft eröffnet. Das Il-Kino hat eine Ladenwohnung nicht weit vom Landwehrkanal bezogen. Eine Italienerin hat sich hier ihren Lebenstraum erfüllt. Ich denke immer an sie, wenn ich mir dort einen Film angucke. Zumal in der Vitrine neben der Kinokasse Sfogliatelle liegen, die aus Blätterteig geformte Ikone neapolitanischer Backkunst. Das Wolf-Kino in der Weserstraße hat sich in einem ehemaligen Bordell eingerichtet. Ein Zeichen! Denn wenn ein Lichtspielhaus sich an die Stelle eines Puffs setzen kann, muss man sich vielleicht keine allzu großen Sorgen um den Fortbestand dieser Art machen.

Und wer will schon als User durchs Leben gehen, wie Netflix seine Kunden nennt? Ich bin Teilnehmerin, ja Liebende. Wir sehen uns im Kino!

