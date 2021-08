Berlin - Da gibt es dieses eine Grundstück, „um das sich unsere Fantasien und Träume ranken“, sagt Katja von der Bey und klingt dabei so euphorisch, als erzählte sie Kindern vom Paradies. Auf diesem Grundstück, sagt sie in einem Podcast vom November 2020 weiter, könnte bald eine neue Heimat für die traditionsreiche Singakademie zu Berlin entstehen, die vor dem Zweiten Weltkrieg im heutigen Gorki residierte. „Stellt euch vor: ein großer, hoher, gut ausgestatteter Probesaal mit Empore im Erd- und ersten Obergeschoss, in den Geschossen darüber Proberäume in verschiedenen Größen.“

Statt vor einem prächtigen Gebäude voller Emporen und Säle steht Katja von der Bey an diesem Tag im August vor Baucontainern und einem wuchernden Baum. Von der Bey, Lippenstift und Kurzhaarschnitt, ist enttäuscht. Die 58-Jährige ist stellvertretende Vorsitzende der Stiftung der Singakademie. Jahrelang arbeitete sie gemeinsam mit einem Architekturbüro an einem Konzept für das Grundstück, auf das sie nun zeigt. „Ein Standort für Ensembles und Musiker an dieser Stelle wäre so wichtig, denn davon gibt es viel zu wenige in Berlin“, sagt sie. Aber aus all den Fantasien und Träumen wird erst mal nichts.

Hier prägen jene das Stadtbild, die genug Kapital haben

Nicht nur die Stiftung der Singakademie, sondern viele weitere Künstler, Theaterschaffende, Architekten und Akteure aus der Zivilgesellschaft sind frustriert oder fühlen sich hintergangen: Sie entwarfen im Wettbewerb um dieses Stückchen Land Dutzende aufwendige Konzepte. Trotzdem erhielt keiner von ihnen eine Zusage. Die Situation wirft einen Schatten auf die Liegenschaftspolitik in Berlin, die eigentlich schnell für fairen Wohnraum und gemeinnützige Objekte sorgen soll. Und sie zeigt, wie intransparent Verfahren wie dieses ablaufen: Nicht einmal die Bietenden wissen, wer hinter der Entscheidung steht, dass das landeseigene Grundstück noch länger unbebaut bleiben wird.

Die Ackerstraße 28, um die es in diesem Text geht, liegt in der Rosenthaler Vorstadt in Berlin-Mitte. Es ist eines der letzten unbebauten Grundstücke, die das Land Berlin in einer solch attraktiven Lage besitzt. Sein Wert liegt bei 4,7 Millionen Euro. Um das Grundstück herum gedeiht der Luxus: Im Nachbargebäude links befinden sich acht Wohnungen und ein Penthouse, entworfen vom Architekten Sergei Tchoban. Rechts entsteht ein Glaspalast: Die Stararchitekten vom Büro Graft bauen an dieser Stelle Büros und Wohnungen. Hier prägen jene das Stadtbild, die genug Kapital haben. Zumindest war das bisher die Regel.

Laurenz Bostedt Dr. Katja von der Bey, Geschäftsführerin der WeiberWirtschaft

„Alle waren richtig heiß auf dieses Grundstück“

Bei der Ackerstraße 28 soll alles ganz anders laufen: Das Grundstück darf nicht an den Investor mit den tiefsten Taschen gehen, sondern soll jenen Akteuren zugesprochen werden, die sich das beste Konzept dafür ausdenken. Eine Mischung aus sozialem Wohnen und Raum für Kulturschaffende wird, so der Plan, an der prominenten Adresse zwischen Ackerhalle und Karl Friedrich Schinkels Elisabethkirche entstehen. Genossenschaften, Vereine, Künstlergemeinschaften, soziale Träger und Baugruppen hatten Anfang des Jahres drei Monate lang Zeit, um ihre Angebote einzureichen. Eine Jury würde dann entscheiden, welches Konzept gewinnt. Die landeseigene Berliner Immobiliengesellschaft GmbH (BIM) koordinierte dieses Verfahren.

„Alle waren richtig heiß auf dieses Grundstück“, sagt ein Architekt, der um Anonymität bittet, weil er auch in Zukunft an Konzeptverfahren teilnehmen möchte und Nachteile fürchtet. Er klappt seinen Laptop auf und scrollt durch ein umfangreiches Dokument, an dem er gemeinsam mit einem Kernteam von fünf weiteren Personen drei Monate lang gearbeitet hat. Die Anforderungen seien besonders hoch gewesen, sagt der Architekt. Es habe ihn dennoch überrascht, als er Mitte Juli eine E-Mail erhielt: Sein Vorschlag wurde ausgeschlossen. Er „erfüllt nicht die Mindestanforderungen“ der Ausschreibung, heißt es in dem angehängten Dokument. „Die Ausschlussgründe sind für uns unhaltbar“, sagt der Architekt.

Die Gründe für die Ausschlüsse sind unklar

Auf die E-Mail, die sein Team und ihn über den Ausschluss des eigenen Konzepts informierte, folgte wenig später eine weitere: Das Verfahren werde aufgehoben, weil keine Teilnahmeanträge oder Angebote eingegangen seien, die den Bedingungen der Ausschreibung entsprächen. Die Berliner Zeitung am Wochenende hat mit Architekten und anderen Akteuren gesprochen, die an drei unabhängigen Konzepten beteiligt waren. Sie alle halten die Ausschlussgründe für Vorwände und fragen sich nach den Gründen hinter dem Aus für die Ackerstraße 28.

Der Architekt Lukáš Veltruský diskutierte wochenlang mit drei weiteren Architekten und Theater- und Kunstschaffenden in der Nachbarschaft. Gemeinsam gründeten sie einen Verein, um ein Konzept einreichen zu können. „Die Ausschlussgründe waren, dass wir ein Gründach entworfen haben und dass wir eine klappbare Bühne ins Projekt eingebracht haben, bei der es dann hieß, sie könne aufgrund des Lärmschutzes nicht ausreichend genutzt werden“, sagt Veltruský. „Ich hätte das in einer halben Stunde in InDesign bearbeiten können, und schon hätte es gepasst.“ Veltruskýs Team informierte die Architektenkammern von Baden-Württemberg und Berlin über den Ausschluss aus dem Verfahren.

Johannes Frölich, Jae-Young Lee, Ein zeitgemäßes Zuhause für die Kunst- und Kulturproduktion – so hätte die Ackerstraße 28 künftig aussehen können. Ein Entwurf der Architekten Johannes Frölich und anderen.



Die BIM verwaltet etwa 5000 landeseigene Immobilien

Florian Köhl vom Architekturbüro Fatkoehl hat sich gemeinsam mit Katja von der Bey und anderen Mitgliedern der Singakademie zu Berlin mit dem Grundstück auseinandergesetzt. „Wir haben schon vor Jahren an einem Workshop mit Anwohnern teilgenommen, um zu überlegen, was an dieser Adresse am besten entstehen könnte“, sagt er. Köhl möchte die Ausschlussgründe ohne das Einverständnis aller Beteiligten nicht nennen. „Was ich sagen kann, ist, dass es subjektive und keine objektiven Gründe sind. Ein objektiver Grund wäre, dass man einen der Verfahrenspunkte grob nicht eingehalten hat.“ Er sagt, sein Team hätte die genannten Ausschlussgründe schnell lösen können.

Konzeptverfahren sind ein Herzstück der sogenannten transparenten Liegenschaftspolitik in Berlin. Bis 2013 verkaufte das Land Berlin Grundstücke an die Höchstbietenden, weil es das Geld dringend benötigte. Rund zwei Milliarden Euro nahm das Land damit ein. Das Land ging davon aus, dass weiterhin immer mehr Menschen ins Umland ziehen würden und die Stadt schrumpfen würde: Den landeseigenen Grund würde keiner mehr benötigen. Auf den teuer verkauften Grundstücken entstanden, wenn überhaupt, vor allem teure Wohnungen.

Aber statt zu schrumpfen, fing Berlin vor zehn Jahren wieder an zu wachsen – und hört damit nicht auf. Die Wohnungs- und Grundstückspreise sind stark gestiegen. Bis 2030 müssen ganze 194.000 Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken, wie aus einem Zwischenbericht für den Stadtentwicklungsplan hervorgeht, den die damalige Bausenatorin 2017 vorstellte. Das Land verkündete also einen Kurswechsel: Nachhaltige Stadtentwicklung soll seither vor finanziellen Gewinnen stehen. Die BIM, eine Tochtergesellschaft des Landes, die momentan etwa 5000 landeseigene Immobilien verwaltet, übernahm 2015 die Verantwortung über die Konzeptverfahren.

Das Verfahren zur Ackerstraße 28 ist nicht das erste mit Problemen

Grundstücke, die dem Land gehören, sollen in Konzeptverfahren vergeben werden und nicht länger in Direktverfahren an die Bestzahlenden. „An sich sind Konzeptverfahren eine gute Lösung, um günstigen und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu fördern“, sagt Robert Temel, ein Architektur- und Stadtforscher, der Konzeptverfahren in zehn deutschen Städten analysiert und verglichen hat. „Allerdings bewegt sich Berlin gerne auf ganz sicherer Seite bei solchen Verfahren und setzt hohe Maßstäbe an.“ Die Verfahren könnten Berlins späte Notlösung sein, um hier und da ein wenig mehr Mehrwert für die Zivilgesellschaften zu bieten. Wenn sie denn funktionierten.

Denn das Verfahren zur Ackerstraße 28 ist nicht das erste, bei dem es Probleme gibt. Die BIM, die die Vergabe der Grundstücke leitet, hat im Jahr 2018 etwa das Konzeptverfahren Wernersee aufgehoben. Auf dem Gelände eines stillgelegten Freibades sollte ein Demenzdorf entstehen. Auch damals argumentierte die BIM, es habe an zuschlagsfähigen Angeboten gemangelt. Eine Investorengruppe ließ das Verfahren juristisch prüfen. Sie warf der BIM vor, das Verfahren unerwartet beendet zu haben, nur wenige Tage bevor Namen einer städtischen Gesellschaft kursierten, die das Gebiet bebauen sollte.

Absagen seien nicht zu vertreten

Auf Anfrage sagt eine Sprecherin der BIM, dass bis April 2021 in Berlin 38 Konzeptverfahren durchgeführt worden seinen. Nur zwei davon seien aufgehoben worden. Wieso das Verfahren zur Ackerstraße 28 vorerst gescheitert ist, dazu will die BIM auf Nachfrage keine Antwort geben. „Aus vergaberechtlichen Gründen können wir Ihnen keine Stellungnahme geben“, schreibt die Sprecherin. Auch wer darüber entscheidet, wie es in der Ackerstraße 28 weitergeht, möchte die Sprecherin nicht sagen. Und wie viele Angebote sind überhaupt eingegangen? „Es waren mehr als vier“, antwortet sie.

Ephraim Gothe, stellvertretender Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, spricht von Dutzenden Angeboten. Gothe hatte Einblick in alle Konzepte und kritisiert die Durchführung des Verfahrens durch die BIM deutlich: „Wir als Stadtplanung haben eine Vorprüfung vorgenommen und haben bei jeder Arbeit einen Kritikpunkt gefunden, aber das ist völlig normal und hätte aus unserer Sicht nicht zu einem Ausschluss geführt“, sagt er. „Wir sind unglücklich darüber, dass die BIM alle Angebote ausgeschlossen hat, bis keines mehr übrig war.“ Das sei nicht zu vertreten mit Blick auf den Zeitaufwand, den das Verfahren bis zu diesem Punkt gekostet habe.

Auch eine Direktvergabe ist möglich

Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz verteidigt den Ablauf der Verfahren. „Vertraulichkeit ist zwingend nötig, das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen mit dem Vergaberecht“, sagt Kollatz, „Später, wenn das Verfahren beendet ist, ist das Ergebnis für die Beteiligten rechtlich überprüfbar.“ Der Finanzsenat sorge dafür, so Kollatz, „dass die Verfahren korrekt geführt werden“. Er bestimmt die Verfahrensweise, legt also zum Beispiel fest, dass die Ackerstraße 28 nicht verkauft werden soll, sondern dass die Gewinner des Konzeptverfahrens einen Zins zahlen, bevor das Grundstück nach einer Reihe von Jahrzehnten wieder an das Land zurückgeht.

Die Bieter warten nun ab, wie es weitergehen wird. Sie äußern sich nur vorsichtig oder wollen nicht zitiert werden, weil sie glauben, dass das Verfahren neu aufgerollt werden könnte. Laut der BIM-Sprecherin kann es zu einer Neuausschreibung der Ackerstraße 28 kommen, wobei sich die Kriterien ändern können. Das würde erneuten Aufwand für die Bieter bedeuten. Aufgehobene Ausschreibungen können laut Sprecherin in Einzelfällen auch reaktiviert werden. Rechtlich wäre sogar eine Direktvergabe möglich, was einige der Bieter besorgt: Schon vor einigen Jahren sollte die Ackerstraße 28 wie ihre Nachbargrundstücke im Direktverfahren vergeben werden.

Laurenz Bostedt Blick auf die derzeitige Baulücke der Ackerstraße 28 in Berlin-Mitte.

Vertrauen wird verspielt

Die fehlende Transparenz und die Absagen lassen einen Teil der Bieter misstrauisch werden. Einige fragen sich, ob jemand davon profitieren könnte, wenn das Verfahren vorerst verschleppt wird. „Das Problem ist vor allem, dass in diesen Projekten Leute stecken, die wirklich was verändern wollen in der Stadt“, sagt Florian Köhl vom Architekturbüro Fatkoehl. „Es macht das Verhältnis zwischen zivilgesellschaftlicher Aktivität und der Verwaltung noch einmal schwieriger, wenn die Ackerstraße für noch längere Zeit unbebaut bleibt.“

Katja von der Bey zeigt die Villa Elisabeth, ein Gebäude, das wenige Meter von der Ackerstraße 28 entfernt liegt. Die Chöre der Singakademie haben sich hier in den vergangenen Jahren zeitweise eingemietet, um zu proben. Im folgenden Halbjahr ist kein Platz mehr. „Es ist ja ganz modern, ein nomadischer Chor zu sein“, sagt von der Bey. „Aber vor allem für Kinder, deren Eltern sich weniger für Musik interessieren, erschwert das die Möglichkeit, Mitglied in einem unserer Mädchenchöre zu werden.“ Von der Bey hofft, dass das Verfahren bald mit weniger harten Kriterien aufgerollt wird und das gemeinsame Konzept doch noch eine Chance erhält.

Vorerst aber steht die Ackerstraße 28 für eine Politik, die zu langsam und rigide auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft und der Stadtbewohner reagiert. Und sich dadurch Vertrauen verspielt.

