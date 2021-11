Berlin - In dieser Woche zeigte uns Mark Zuckerberg das Facebook der Zukunft. Er selbst schwebte ein in diesen virtuellen Raum, denn die Zukunft spielt offenbar in Raumschiffen. Zuckerberg traf das, was man wohl „Freunde in lockerer Atmosphäre“ nennt. Der Look und Feel war alles andere als das – eher die Darstellung von Freundschaft. Das interessanteste Detail an diesem durch und durch seltsamen Video war nicht, dass Zuckerbergs Freunde sich als Roboter verkleiden, sondern dass die meisten einfach einen möglichst realitätsnahen Avatar bevorzugten, in Hoodie und T-Shirt. Auch Zuckerberg, der die Möglichkeit hatte, in die Rolle eines von sieben Milliarden Menschen oder die eines Elefanten zu schlüpfen, entschied sich für den Kurzhaar-Typ im Pulli.

Nicht zuletzt wegen dieses Films fiel der Aktienkurs in neue Tiefen, während sich die Nachrichten überschlugen rund um den Konzern, der 2004 als Facebook auftrat und sich ab jetzt Metaverse nennen will. Die folgenden Nachrichtentexte hatten alarmierende Überschriften: Es ging um die Abschaffung der Gesichtserkennung, um einen stundenlangen Blackout und schließlich um den Besuch von Francis Haugen in Berlin.

Ist Facebook bald tot?

Die 37 Jahre alte Whistleblowerin hat vor einem Monat Daten veröffentlicht, die offenlegen, dass Facebook seit Jahren die schlechten Auswirkungen seines Services auf Menschen und Regierungen ignoriert – und sich im Zweifel immer für den Profit entscheidet. Der Konzern weist das zurück. Aber es ist vorstellbar, dass die Vorstandsmitglieder wussten, dass ein junges Mädchen nach nur wenigen Wochen Instagram-Nutzung ein schlechteres Selbstwertgefühl hat als vorher – und dass sie diese Studienergebnisse für sich behielten. Eine weitere, ebenso furchtbare Schlagzeile über Facebook war: „Francis Haugen hat Angst um ihre Sicherheit“. Im Text erfuhr man, dass es im Internet gegen sie Morddrohungen gebe, die zum Teil ihre Mutter mit einschließen.

Was ist passiert mit dem sozialen Netzwerk, das wohl das unsympathischste der vier großen aus dem Silicon Valley ist (Amazon, Apple, Google und Facebook)? Vielleicht weil der Ruf inzwischen so ruiniert ist, liegt eine Namensänderung so nah? Aber selbst wenn die Memes (#Fetaverse) demnächst wirklich weniger werden und die Menschen aufhören, sich den Mittelnamen Meta zu geben – spätestens dann … wäre doch Facebook das, was es Prophezeiungen zufolge seit Jahren bald ist: wirklich endlich tot?

Die Enthüllungen kommen zur richtigen Zeit

Nun, so weit wollen Experten derzeit noch nicht gehen. Schließlich sind die Zahlen des Unternehmens weiterhin steigend: Aktuell verzeichnet der Service rund 2,9 Milliarden Mitglieder. Wie aktiv diese sind, ist vor allem von der Altersgruppe abhängig. Jüngere Mitglieder sind meist aktiver bei Instagram (1,2 Milliarden Mitglieder), einem Unternehmen, das auch Facebook gehört, oder beim Messenger-Dienst WhatsApp (1,5 Milliarden). Geld verdienen diese Unternehmen genug, denn sie haben sich in die lokalen Werbemärkte der ganzen Welt begeben, ohne in den meisten Ländern Steuern zahlen zu müssen.

Tom Jennissen von der Digitalen Gesellschaft in Berlin jedenfalls nutzt Facebook schon seit Jahren kaum noch privat. Das hat aber weniger mit den Meldungen der Whistleblowerin Haugen zu tun. „Das Grundproblem von Facebook war doch schon immer, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen nach kapitalistischen Prinzipien der Gewinnmaximierung funktioniert“, sagt er. Deshalb haben ihn die Enthüllungen von Haugen nicht überrascht, aber sie kommen zur richtigen Zeit. Jennissen schaut auf die demnächst anstehende Abstimmung im federführenden Binnenmarkt- und Verbraucherausschuss im Brüsseler EU-Parlament. „Die intransparenten Empfehlungssysteme standen bislang in den Verhandlungen nicht im Vordergrund“, sagt er. „Das hat sich nun geändert, und es ist zu hoffen, dass die Anhörung von Frances Haugen auch zu ernsthaften Transparenzregeln für Empfehlungsalgorithmen führt.“

Die Künstliche Intelligenz ist für Kontrolle noch ungeeignet

Laut Jennissen schaut die Welt interessiert darauf, wie die Europäische Union versucht, den Plattformdiensten, die nachweislich zur Desinformation vieler Bürger beigetragen haben, etwas entgegenzusetzen. Der sicherste Schutz vor Desinformationskampagnen aber sei eine breite, offene Debatte, sagt der Internetexperte. „Es geht im Grunde darum, dass die Plattformen offenlegen, welche Daten sie sammeln und wie sie bestimmte Inhalte vorschlagen.“ Die Regelung, die derzeit diskutiert werde, nehme jedoch noch zu stark die Nutzerinnen und Nutzer ins Visier der Regelungen. „Damit untergraben die Politiker aber den freien und offenen Austausch im Netz immer weiter“, sagt Jenissen, „und das sollte ja nicht das Ziel sein.“

Dabei geht es nicht nur um die Nutzer in Europa. In manchen Gegenden der Welt ist Facebook zu einem derart starken Player geworden, dass es fast gleichbedeutend mit dem Internet geworden ist. In Myanmar konnte sich der Hass auf die Rohingya ungehindert verbreiten, in Mexiko und Vietnam haben Impfgegner mit Falschmeldungen die Oberhand gewonnen, und es heißt, dass weder der Brexit noch die Wahl von Trump ohne das Targeting von Facebook überhaupt möglich gewesen wäre. Laut der Whistleblowerin Haugen sind für die Überwachung von Hassreden in Sprachen außerhalb von Englisch kaum Mitarbeiter vorgesehen. Die künstliche Intelligenz, die aber laut Zuckerberg über 90 Prozent der Falschmeldungen finden soll, ist noch längst nicht so weit.

„Facebook weigert sich, Forschern wie uns Zugang zu gewähren“

Martin Emmer von der Freien Universität in Berlin hat sich das soziale Medium und dessen Wirkung in Ghana angeschaut. „Die Angriffe auf die Demokratie in solchen Ländern sich noch deutlicher spürbar“, sagt er, „weil es zum einen eine zentrale Plattform ist, auf der sich die Menschen täglich informieren, während eine rechtsstaatliche Regulierung beziehungsweise eine normale Rechtsdurchsetzung kaum vorhanden ist.“ Blogger landen in Ghana schneller im Gefängnis wegen eines Facebook-Posts. „Und Facebook weigert sich gleichzeitig, Forschern wie uns einen uneingeschränkten Zugang zu gewähren.“ Das beobachten Öffentlichkeitsforscher wie Emmer überall in der Welt. Die großen Unternehmen sammeln die Daten zwar, sie verdienen sogar damit Geld, aber was genau damit passiert und wozu sie noch verwendet werden, das sei zu wenig reguliert.

Die Erkennung von Hassrede hat Emmer mit Kollegen aus der Informatik in dem Projekt „NoHate“ bereits analysiert. Das automatisierte Erkennen funktioniert nur unter speziellen Testbedingungen gut, stellten die Wissenschaftler fest. „Im konkreten Nachrichten-Feed gibt es aber zu viele weitere Einflussfaktoren, mit denen solche Programme noch nicht zurechtkommen.“ Das automatisierte Forschen nach menschlichem Handeln ist noch nicht weit genug entwickelt. Aber auch in dieser Forschung ist man immer auf den Goodwill der Plattformen angewiesen. US-Forscherinnen und -Forscher haben deshalb kooperative Untersuchungen mit den großen Plattformen vereinbart, aber das sei eben kein unabhängiger Zugang zu den Daten. Die Unternehmen lassen sich da nicht in die Karten schauen.

Ein Thema für wenige Fachleute

Ein weiteres Problem ist der Interessenskonflikt des Staates: Einerseits will er die Macht eines Konzerns beschränken – in den USA geht es inzwischen schon so weit, dass einzelne Senatoren Facebook am liebsten aufspalten würden. Die einflussreiche demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ist die Anführerin dieser Bewegung, der sogar Republikaner beigetreten sind. Facebook forme unsere Wahrnehmung der Welt durch die Auswahl der Informationen, sagte sie, aber wie der Newsfeed entstehe, wissen nur wenige. Gleichzeitig sammle der Konzern Daten, die immer wieder Geheimdiensten wertvolle Informationen verschafft haben.

Tom Jennissen wundert es jedenfalls, dass die Diskussion um den Digital Service Act (DSA) sich bisher nicht in der breiten Öffentlichkeit abspiele. Obwohl vor rund einem Monat alle drei Metaverse-Konzerne für sechs Stunden nicht funktionierten und damit ihre Macht deutlich wurde und trotz der immer neuen Skandale, bleibe es bisher ein Thema für wenige Fachleute. „Ein so komplexes Regelwerk muss kritisch begleitet werden“, sagt Jennissen. „Wenn es erst zur Abstimmung im Parlament steht, kann niemand mehr Einfluss nehmen.“

In Deutschland sei die Situation ein wenig besser, weil hier ein größeres Bewusstsein für Datenschutz herrsche. Aber wenn es darum gehe, ab wann ein Unternehmen einen Inhalt blockiere, berühre es eben Fragen einer Demokratie, und da müsse sich ein Unternehmen auch in Pflicht nehmen lassen. „Das Thema ist jetzt zumindest auf der Tagesordnung“, sagt Jennissen, „und endlich hört uns jemand zu.“ In diesem Jahr wird das Parlament über seine Position entscheiden, die Verabschiedung des Gesetzes wird erst nach den Verhandlungen mit der EU-Kommission und dem Europäischen Rat im Laufe des nächstes Jahres erfolgen. Genug Zeit, sich einzumischen.

