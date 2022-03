Ein paar üble Typen laufen schwerbewaffnet in eine Bank, rauben sie aus, müssen sich dann den Weg freischießen, um schließlich mit einem Fluchtauto vor der Polizei davonzurasen. In „Ambulance“ (zu Deutsch: Rettungswagen) von Regisseur Michael Bay („Bad Boys“, „Armageddon“, „Transformers“) dient die Verfolgungsjagd allerdings nicht nur, wie in so vielen Thrillern, als Action- und Spannungselement: Die Raserei mit allem, was dazugehört, ist der Film.

Nachdem das erste Fluchtauto schon im Kampf mit der Polizei zu Bruch gegangen ist, steigen die beiden Brüder Danny und Will (Jake Gyllenhaal und Yahya Abdul-Mateen II) in einen Rettungswagen um, der eigentlich vorgefahren war, um die ersten Opfer dieser blutigen Schießerei vor der Bank einzusammeln. Dabei nehmen sie zwei Geiseln: einen von ihnen angeschossenen Polizisten und die gerade eingetroffene Rettungssanitäterin Cam (Eiza González). Der Polizist dürfe auf keinen Fall seinen Wunden erliegen, sonst drohe eine lange Gefängnisstrafe, ahnen die beiden Brüder. Dafür, dass das nicht passiert, ist nun also die zweite Geisel verantwortlich, während die Flucht immer chaotischer wird.

Hundehumor und ein Drehbuch zum Flüchten

Dabei streut Bay immer wieder komische Elemente ein, die die dünne Dramaturgie eher zusätzlich untergraben, als sie aufzulockern. Zum Beispiel wenn die Gangster zur Tat schreiten, sich maskieren und mit dem Aufzug aus der Tiefgarage in den Bankraum fahren wollen: Da hält eine ältere Dame mit ihrem Gehstock die sich schließende Tür auf und drängt mit einem flotten Spruch in die bereits volle Kabine. Die schweren Jungs verdrehen die Augen und die Spannung ist dahin. Mehrmals wird sogar Bays eigener Hund, ein English Mastiff, für die komischen Einlagen eingesetzt. An Bord wechselnder Polizeiautos gerät er in den Fokus, indem er seine knautschige Schnauze zwischen zwei Gewehrsalven in die Kamera hält. So baut sich beim Publikum nicht zwingend echter Nervenkitzel auf. Immer wieder bleibt nichts übrig, als entgeistert den Kopf zu schütteln und sich zu fragen, was hier eigentlich gerade gespielt wird: Komödie, Thriller, Actiondrama?

Nur dürftig werden dem Publikum auch die Motive der beiden Bankräuber glaubhaft gemacht. In einer intensiven Szene ganz zu Beginn des Films erfahren wir immerhin, dass Will, einer der Brüder, Geld braucht für die sonst nicht bezahlbare Operation seiner Frau. Der andere, Danny, scheint das Ganze eher als Hobby zu betrachten. Nur der Antrieb der weiblichen Geisel liegt auf der Hand, will sie doch einfach lebend raus aus der Nummer. Damit bietet sie dem Publikum immerhin Identifikationspotential: Auch so mancher Zuschauende wartet wohl nach solchem Einstieg nur noch darauf, dieses verunglückte Leinwandspektakel hinter sich lassen zu können.

Erstaunlich ist an dieser Stelle die Leistung der drei Hauptdarsteller. Offenbar konnte auch ein Drehbuch, das wirkt, als sei es in wenigen Minuten am Smartphone zusammengehämmert worden, ihrer Motivation keinen Abbruch tun. Dabei mag eine Rolle spielen, dass viele Szenen tatsächlich in der Enge eines durch die Straßen Los Angeles’ rasenden Rettungswagens gedreht worden sind, und Gyllenhaal und Abdul Mateen II auch selbst aufs Pedal drücken durften. Viel Spaß scheint das Team beim Dreh gehabt zu haben, und Gyllenhaal lässt sich vor der Presse sogar zu dem Lob hinreißen, Michael Bay sei ein Autorenfilmer des Actionkinos, der die Wahrheit der Kunst nicht nur in seinen Figuren, sondern auch in seinen Explosionen suche.

Echte Feuerwehrmänner und Polizisten als Statisten

Noch unglaublicher ist dann nur noch, dass Michael Bay sich die hanebüchene Story nicht selbst ausgedacht hat, sondern mit diesem hochgejazzten Blockbuster einen Film adaptiert, der es, weniger bombastisch, schon 2005 in Dänemark auf die Leinwand geschafft hatte. Dabei überzieht der Regisseur das Machwerk derart entschlossen mit seiner Signatur wie ein grantiger Teenager das Polster eines BVG-Buses mit seinen Tags: Hammerharte Bässe wummern durch den Kinosaal, während sich auf der Leinwand wahnwitzige Kamerafahrten mit Nahaufnahmen der verschwitzten, blutigen Figuren abwechseln, rasant aneinandergereiht durch die zackigen Schnitte der Marke Bay.

So sehr die Kamera den Hauptdarstellern bei der Flucht auf die Pelle rückt, so nachdrücklich ignoriert sie auch die vielen Opfer der Gewaltorgie links und rechts der Fahrbahn. Diese filmische Fahrerflucht ist unter den Vorzeichen ästhetisierter Gewalt à la Hollywood vielleicht keine strafbare Verantwortungslosigkeit, ein wenig aus der Zeit gefallen mutet sie trotzdem an. Dass Bay Dutzende echte Polizisten und Feuerwehrleute als markige Statisten ins Bild holte, erhöht keineswegs den Grad der Authentizität, verweist aber auf die breite Unterstützung, die dem Filmemacher seit Beginn seiner Karriere zufliegt (für Armageddon hat sich damals sogar die NASA zu umfangreicher Unterstützung bereiterklärt). Seine Filme haben bisher weltweit über sieben Milliarden Dollar eingespielt und ihn zu einem der erfolgreichsten Regisseure der Filmgeschichte gemacht. Damit hat Bay wiederholt gezeigt, dass Filme ihr Publikum nicht überzeugen müssen, sie müssen ihm gefallen.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Ambulance, Spielfilm, 2022, 136 Minuten, R: Michael Bay, im Kino

