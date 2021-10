Berlin - Unvoreingenommenheit gibt es im Kulturjournalismus nicht, aber selten fiel es so schwer, einen Film aus angemessener Distanz zu betrachten, wie bei diesem neusten Werk von Wes Anderson, das nichts weniger ist als eine Liebeserklärung an den Printmagazin-Journalismus der alten Schule. Oder wie man sich diesen als Digital Native eben so vorstellt. Hier mieten sich Redakteurinnen zum Schreiben Zimmer auf Verlagskosten in einem Luxusressort am Strand, weil sich dort ein Gefühl von vor 20 Jahren einstellt, das dem Artikel guttut. Wenn ein Stück 3000 Wörter zu lang ist, wird im Blatt Platz gemacht. Der Verleger und Chefredakteur Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) holt seine Angestellten aus dem Knast, er lässt sie überall rauchen und nimmt Rücksicht auf ihre Launen – solange sie nicht in seinem Büro anfangen zu weinen, denn das ist strengstens verboten.

Journalistische Distanz ist hier ein Fremdwort

So entsteht in der (fiktiven) französischen Kleinstadt Ennui-sur-Blasé (lose übersetzt: Langeweile auf hochnäsig) das Magazin The French Dispatch, in dem sich exzentrische amerikanische Expat-Reporter dem literarischen Journalismus hingeben. Aus drei ihrer Geschichten und etwas Beiwerk strickt Anderson seinen Film zusammen: In „The Concrete Masterpiece“ beschreibt die Kunstkritikerin JKL Berenson (Tilda Swinton) den Aufstieg des Künstlers Moses Rosenthaler (Benicio del Toro), der als vermeintlich geisteskranker Mörder im Hochsicherheitsgefängnis mithilfe seiner Wärterin, Geliebten und Muse (Léa Seydoux) Meisterwerke hervorbringt. In „Revisions to a Manifesto“ geht Lucinda Krementz (Frances McDormand) einer Studentenrevolte à la 68er auf den Grund und findet sich schon bald im Bett mit dem charismatischen Anführer Zeffirelli (Timothée Chalamet), der sich noch an seinen neuen Erwachsenenkörper gewöhnen muss. Und in „The Private Dining Room of the Police Commissioner“ erzählt der Gastro-Kritiker Roebuck Wright (Jeffrey Wright) von einem Entführungsfall, in dem ein Starkoch zum unerwarteten Helden avanciert.

In allen Episoden geht es um Freiheit: kreative, juristische und körperliche. Wes Andersons künstlerischer Freiheit sind an diesem Punkt in seiner Karriere keine Grenzen gesetzt. Der Stil, mit dem er seine modernen Märchen erzählt, ist legendär, kein anderer Filmemacher lässt sich heute anhand weniger Filmbilder so schnell identifizieren wie Anderson. Seine Markenzeichen bedient er auch hier wieder en masse, fordert aber mit der unkonventionellen Dramaturgie sein Publikum heraus. Weniger Popsongs, weniger Figurenentwicklung, dafür zackigere Situationskomik und eine kompromisslosere Aneinanderreihung von Gedankensträngen, deren Zusammenhang sich, wenn überhaupt, erst später erschließt.

Ist Print noch zu retten?

„The French Dispatch“ ist eine Hommage an das amerikanische Magazin The New Yorker, dessen Gründer Harold Ross inspirierte Bill Murrays Figur des Chefredakteurs. Zu Investoren sagte Ross einmal über seine Publikation: „Sie wird menschlich sein. Ihr Grundtenor ist einer von Fröhlichkeit, Witz und Satire, aber sie ist mehr als ein Spaßvogel.“ So lassen sich auch alle Anderson-Filme beschreiben. In ihrer Entrücktheit prangern sie an, was in der Welt schiefläuft, schmücken Tristes aus (Kritiker schreiben häufig „verniedlichen“, was der komplexen Bildsprache nicht gerecht wird), schaffen satirisch Distanz und sind am Ende hoffnungsvoll, weil sie große Wunder im Kleinen hervorheben.

Wunder, groß genug, um einen luxuriösen Printjournalismus, wie er hier zelebriert wird, noch mal salonfähig und wirtschaftlich zu machen, sind in naher Zukunft eher unwahrscheinlich. Als leidenschaftlichem Verfechter des Analogen, der seine Sets von Hand bauen und als einer der letzten noch auf Filmmaterial drehen lässt, darf man unter diesen Voraussetzungen von Wes Anderson keine rosigen Zukunftsprognosen erwarten: Er trägt in seinem Film eine besondere Generation von Erzählerinnen und Erzählern mit ihrem Printprodukt zu Grabe. Als junger Mensch darf man am Ende trotzdem hoffen, dass eigenwillige Autoren, die schräg auf die Welt schauen und sich von keiner Deadline und Zeichenvorgabe beeindrucken lassen, auch in einer digitalen Medienlandschaft ein Zuhause finden können. Einiges spricht dafür, manches dagegen. Solange jemand an sie glaubt und ihnen mit Geld und Ratschlägen („Gib immer vor, dass du es extra so geschrieben hast!“) zur Seite steht, ist noch nichts zu spät, auch so kann man diesen Film lesen. Kino ist schließlich zum Träumen da, auch für Journalistinnen.

Wertung: 5 von 5

The French Dispatch, Spielfilm, 108 min., R: Wes Anderson, ab 21. 10. im Kino