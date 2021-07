Berlin - So oft geht es um Oma. Sie dient als Vorbild beim Einwecken, im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und ellenlange Zutatenlisten. Manchmal im Restaurant stelle ich mir sie als Tischnachbarin vor mit dem Ergebnis, dass sie sehr oft ziemlich überfordert wäre von 22 Komponenten und gefriergetrocknetem Superfood.

Bei Micha Schäfers Tellern im Nobelhart & Schmutzig ist das nicht so. In deren Fokus steht eine in ihrer Form erkennbare Zutat, meist ein Gemüse, akzentuiert von höchstens drei weiteren. Alles stammt aus Brandenburg. Auf Pfeffer wird ebenso verzichtet wie auf Zitronen oder Schokolade. Bei seiner Eröffnung 2015 war das Konzept des laut eigener Aussage politischsten Restaurants Deutschlands für hiesige Verhältnisse ziemlich radikal. Später gab es dafür einen Stern, was zeigt, dass die Michelin-Testerinnen und -tester nicht immer nur von Frankreich anno dazumal träumen.