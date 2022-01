Die beschwingte Melancholie, ja fast kindliche Naivität der Ukulele in „Postcards from Italy“. Die orchestralen, frankophilen Schunkler wie „A Sunday Smile“. Das entzahnt-niedliche, balkanische Blechblas-Rasen von „The Gulag Orkestar“. All das, was Zach Condon mit seiner Band Beirut in deren Hochphase Mitte der Nullerjahre gespielt hat – man müsste es eigentlich noch mal hören und das Ohr dabei zwischen die Notenzeilen klemmen.