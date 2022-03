Auf der Fahrt von Berlin nach Potsdam passiert die S-Bahn kurz vor der Station Griebnitzsee die Landesgrenze zu Brandenburg. In Fahrtrichtung links liegt, eingebettet zwischen Kiefern, ein umfangreicher Gebäudekomplex, heute Teil der Universität Potsdam. Seine ursprüngliche Bedeutung dürfte kaum bekannt sein. Hier befand sich von 1942 bis 1945 die Zentrale des Deutschen Roten Kreuzes. Ein Dokumentarfilm bringt nun Licht in die unschönen Hintergründe der architektonisch eindrucksvollen Anlage.

In „Der Reichsarzt und der Prinz“ klärt Regisseur Michael Krause mit Hilfe des Historikers Markus Wicke über den Ort und seine historischen Personalien auf. In einer Mischung aus Archivmaterial, Expertenstimmen und zurückhaltend inszenierten Spielszenen wird das ganze Ausmaß des Missbrauchs deutlich, die eine ursprünglich humanitäre Institution im Nationalsozialismus erfuhr. Nein, das DRK war kein Wohlfahrtsverband, der auf unglückliche Weise in die Machenschaften des Nazis verstrickt wurde. Das DRK war ein gezielt eingesetztes, aktives Instrument des Völkermords.

In Konzentrationslagern war das DRK ständig präsent

Um dies nachvollziehbar zu machen, stellt der Film zwei Figuren der jüngeren deutschen Geschichte ins Zentrum seiner Recherche: den ab 1933 amtierenden DRK-Präsidenten Herzog Carl-Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha und den stellvertretenden, später geschäftsführenden DRK-Präsidenten und „Reichsarzt SS und Polizei“ Dr. Ernst-Robert Grawitz. Anhand ihrer Karrieren wird die Verquickung von adligen und akademischen „Eliten“ mit den zur Macht greifenden Nationalsozialisten nachvollziehbar. Königliche Hoheit Prinz Carl-Eduard war der Enkel von Queen Victoria; mit seinen europaweiten Verbindungen trimmte er Hitler auf Salonfähigkeit, kümmerte sich zudem um Geld und Beziehungen.

Der aus einer langen Mediziner-Dynastie stammende Dr. Grawitz wiederum (sein Vater war Gründungsdirektor des Klinikums Berlin-Westend) gehörte zum unmittelbaren Dunstkreis des Diktators. Er war Stratege und Vollstrecker von Sterilisierung und Tötung im Rahmen der „Maßnahmen gegen lebensunwertes Leben“, denen bis 1941 mindestens 200.000 Menschen zum Opfer fielen. Diese „Aktion T4“ mündete unmittelbar in den Holocaust. Auch in den Konzentrationslagern war das Rote Kreuz als direktes Werkzeug ständig präsent.

Der ohne Fördergelder entstandene Film erweist sich in mehrfacher Hinsicht als aufschlussreich. Und auch als aktuell. Er wird jetzt am Tatort am Griebnitzsee uraufgeführt. Viele Fakten sind im Einzelnen natürlich längst bekannt bzw. leicht recherchierbar. Doch Fokussierung und Kontextualisierung sind neu. Die vielen Zitate aus Originaldokumenten zeugen einmal mehr davon, dass die Deutschen die eigentlichen Erfinder des Orwellschen „Neusprech“ waren. In offiziellen NS-Schreiben wimmelt es nur so von Euphemismen, Verdrehungen und Bedeutungsumkehrungen. Massenmord wurde damals euphemistisch als „Aktion“ umschrieben.

