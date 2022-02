Unpolitisch zu sein, das kann man der Berliner Kunstszene dieser Tage wirklich nicht vorwerfen. Candice Breitz, die spätestens seit der Social-Media-Kampagne Soup du Jour bekannt dafür ist, den deutschen Zeitgeist freizulegen, hatte vor knapp zwei Wochen, zeitgleich zur Eröffnung der „Kunsthalle Berlin“ in den Hangars des einstigen Flughafens Tempelhof zu einem Boykott ebendieser aufgerufen. Inzwischen hat sich die Kritik an der Kunsthalle sowie an dem hinter ihr stehenden privaten Stiftungsgründer und Kurator Walter Smerling zu einer regelrechten Boykottbewegung ausgewachsen, deren Aktivismus man online auf Instagram unter dem Hashtag #boycottkunsthalleberlin nachverfolgen kann. Sie wird unter anderem auch von Zoe Claire Miller vom Berufsverband Berliner Künstlerinnen und Künstler, vom Direktor der Berlinischen Galerie Thomas Köhler und vom zukünftigen Intendant des HKW Bonaventure Ndikung unterstützt.

Gründe dafür gibt es einige. Der inzwischen wohl bekannteste: Walter Smerling hatte in den Räumlichkeiten der jüngst eröffneten Kunsthalle in Tempelhof bereits letztes Jahr eine Wanderausstellung namens „Diversity United“ ins Leben gerufen, die er als Reflexion europäischer Werte in der Kunst verstanden wissen wollte. Die personelle Struktur hinter der Ausstellung, die mit einer Million Euro vom Bundesaußenministerium bezuschusst wurde, ist – anders als der Titel suggeriert – jedoch alles andere als „divers“.

Fehlende Honorare, Fokus auf weiße Männer

So besteht ihr Projektbeirat aus zwölf weißen Männern und auch das Kuratorenteam aus zehn weißen Personen. Von fehlender Bezahlung für Teilnehmende der Ausstellung ist die Rede: offenbar wurden lediglich Produktionskostenzuschüsse gezahlt – nicht, wie sonst üblich, Honorare. Zudem soll der Fokus in der Vermittlung der anfangs noch um die 90 Künstlerinnen und Künstler umfassenden Schau auf vorwiegend weißen und männlichen Protagonisten gelegen haben.

Inzwischen haben zehn von ihnen ihre Werke aus „Diversity United“ zurückgezogen – darunter Yael Bartana, Katja Novitskova, Ahmet Öğüt und Constant Dullaart. Künstler:in caner taker ist aus Protest inzwischen sogar von dem von Smerlings Stiftung für Kunst und Kultur verliehenen Förderpreis Young Artists zurückgetreten, mit dem ein gedruckter Katalog im Wert von 15.000 Euro verbunden war, dessen Exemplare – so lautet der Wunsch caner takers – nun gänzlich zerstört werden sollten.

Die personelle Schieflage hinter „Diversity United“ wirkt letztlich wie ein peinliches Paradebeispiel jener in jüngeren Jahren immer wieder beobachtbaren Tendenz, wonach das Stichwort „Diversität“ im Kontext kultureller und politischer Auseinandersetzungen über Identität und Repräsentation bisweilen zu einer Worthülse verkommt – oder, schärfer ausgedrückt, missbraucht wird.

So schmücken sich Unternehmen, Institutionen und politische Vertreter zwar immer wieder gern mit diesem Wort sowie mit symbolpolitischen Aktionen, die sie mit ihm assoziieren, überdecken oder verleugnen dabei aber auch immer wieder tieferliegende Probleme wie strukturelle Benachteiligung nicht-weißer, queerer oder andersweitig unterprivilegierter Personengruppen.

Zwielichtige politische Verbindungen

Mit Blick auf die ein oder andere Verbindung Smerlings, die seitens Kritikerinnen und Kritikern jetzt offensiv adressiert worden ist, würde man wohl als letztes an „Diversität“ denken. Bereits letzten Sommer fand die Wanderausstellung, die derzeit in der neuen Tretjakow-Galerie in Moskau zu sehen ist, unter Schirmherrschaft Wladimir Putins statt. Zu den privaten Hauptsponsoren zählt auch der Unternehmer Lars Windhorst, dem millionenschwere Scheingeschäfte und dubiose „wash sales“ vorgeworfen werden.

Dazu wird die Kunsthalle auch von dem Investor und Immobilienentwickler Christoph Gröner mitfinanziert. Gröner wird von Kritikerinnen der Kunsthalle Berlin als für die Gentrifizierung großer Teile Berlins verantwortlich gezeichnet – und somit auch für die Verdrängung bezahlbarer Ateliers oder alternativer Kulturorte zumindest indirekt mitverantwortlich.

Zwar muss man von einem Finanzier wie Gröner keine ideelle Deckungsgleichheit mit den Inhalten einer Ausstellung verlangen. Doch Kontext-Sensibilität, was die Belange diskriminierter Minderheiten in Deutschland angeht, ist nicht seine Stärke. Infolge des Anschlags von Halle auf die örtliche Synagoge 2019 war Gröner sich beispielsweise nicht zu schade, auf die vermeintlich unverhältnismäßige Medienberichterstattung hinzuweisen. Ungefähr zur selben Zeit hatten auf einer Baustelle seiner CG-Gruppe drei Autokräne gebrannt, wobei ein Millionen-Sachschaden entstanden war. „Wir haben die Situation, dass leider Gottes die Presse, wenn ein schlimmer Anschlag wie in Halle stattfindet, tagelang nichts Besseres zu tun hat, als sich auch so damit zu beschäftigen, als gäbe es auch nur diese eine Situation“, so Gröner im Rahmen einer Pressekonferenz.

„Ein Blankoscheck an Walter Smerling“

Zu den dubiosen Verbindungen Smerlings kommt kulturpolitische Unverhältnismäßigkeit. So versuchten etwa verschiedene Akteure in der freien Kunstszene seit den 2000er-Jahren immer wieder erfolglos, eine öffentlich geförderte Kunsthalle zu etablieren. Die jetzt eröffnete Kunsthalle Berlin ist nicht jener langersehnte öffentliche Ort.

Für die Vermietung des Flughafens ist die staatliche Tempelhof Projekt GmbH zuständig. Die Stadt überlässt Smerling die Tempelhof-Hallen somit unentgeltlich. Wie Niklas Maak in der FAS zeigt, entsprach selbst die Behauptung, dass zumindest die hohen Unterhaltskosten für die Räumlichkeiten – ca. 100.000 Euro pro Monat – von Smerling und seinen Geschäftspartnern getragen würden, nicht der Wahrheit. Die Kosten trage der Berliner Senat. Smerling durfte sich, so Maak, „kuratorisch auf Kosten der Steuerzahler austoben“.

Der Begriff Kunsthalle, ergänzt Candice Breitz gegenüber der Berliner Zeitung am Wochenende, suggeriere zudem Gemeinnützigkeit. Die Tatsache, dass im Kontext der Kunsthalle Berlin jetzt einer Privatperson erlaubt werde, sich als quasi-öffentliche Institution auszugeben, verschaffe ihm eine Form von Öffentlichkeit, die ihm schlicht nicht zustehe. „Smerling hat sich ganz einfach selbst zum Direktor und leitenden Kurator dieser Kunsthalle ernannt. Dafür wurde ihm von der Stadt Berlin ein Blankoscheck erteilt.“ Das eine de facto private Initiative mit Steuergeldern bezuschusst wird, für die man sich als Besucherin eine teure Eintrittskarte kaufen muss, hält Breitz für einen politischen Skandal.

Berlins Kultusenator Klaus Lederer kommentierte in der taz, über den Namen „Kunsthalle Berlin“ sei mit den Veranstaltern nie gesprochen worden. „Ich finde es daneben, vermittelt der Name doch eine Nähe zur Berliner Kunstszene, die schlicht nicht gegeben ist,“ so Lederer. Andererseits müsse man auch sehen, dass in den zwei Hangars der Kunsthalle in Tempelhof jetzt durchaus großartige Kunst gezeigt werde.

„Ein Schlag ins Gesicht“

Ähnlich wie Breitz kommentiert auch Kulturmanager Paolo Stolpmann, auf Instagram. Das Grundproblem der Angelegenheit bestünde letztlich in der fragwürdigen Vermischung von privat und öffentlich. Die Kunsthalle Berlin denunziere in ihrer jetzigen Form all diejenigen, die im Berliner Kulturbetrieb jedes Jahr einen Projekt- und Förderantrag nach dem anderen stellen, um – wenn überhaupt – verhältnismäßig kleine Summen zu erhalten. „Jeder Antrag ist eine detaillierte Stellungnahme zum Vorhaben, inklusive Zielen, Budget, Nachweisen u.s.w. Die meisten Kulturbetriebe, inklusive namhafter Museen, und Künstler:innen müssen da durch. Antrag nach Antrag, Unsicherheit nach Unsicherheit“, so Stolpmann. Projekte müssten zeigen, dass sie „inklusiv“, seien, „barrierearm“ und dass sie „nachweislich eine kulturelle und gesellschaftliche Relevanz“ aufweisen.

Wenn dagegen für eine wohlhabende Privatperson wie Smerling eine einzelne SMS oder ein gemütliches Abendessen ausreiche, um „ohne komplexen Antragsprozess, ohne banges Warten und ohne grundsätzliche Rechtfertigung eines Projektvorhabens“ eine viel höhere Summe – über eine Millionen Euro – zu erhalten für etwas, das wenig bis keinen gesellschaftlichen Belang habe, dann sei das letztlich nichts anderes als „ein Schlag ins Gesicht“.

Smerling selbst zeigte sich gesprächsbereit. Die Tür sei offen, zitiert ihn die Kunstzeitschrift Monopol: „Ich bin zu Gesprächen über die Entwicklungen um die Kunsthalle Berlin Flughafen Tempelhof bereit und würde mich freuen, wenn wir gemeinsam eine Lösung suchen.“ Ein Angebot, das gegenüber der vorgebrachten Kritik doch ziemlich unkonkret wirkt – und offen gesprochen auch etwas spät kommt.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.