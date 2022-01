In der vergangenen Woche gab es fast täglich Hinweise darauf, dass ein erneuter Krieg zwischen Russland und der Ukraine in jedem Augenblick ausbrechen könnte. Am Montag wurden die Familien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der amerikanischen und britischen Botschaften in der ukrainischen Hauptstadt Kiew evakuiert. An demselben Tag kündigte auch die Nato Pläne an, Kampfflugzeuge und Schiffe in die östlichen Nato-Länder, darunter Litauen und Bulgarien, zu entsenden, um angesichts der anhaltenden Präsenz von 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze die Ukraine in der Region militärisch zu unterstützen. Am Mittwoch warnte der russische Außenminister Sergej Lawrow vor „notwendigen Vergeltungsmaßnahmen“, falls der Westen seinen „aggressiven Kurs“ fortsetzen würde.

Wie konnte es dazu kommen, dass Europa von Tag zu Tag immer mehr Angst vor einer erneuten russischen Invasion der Ukraine hat – aber gleichzeitig immer noch keine Lösung für diese Krise findet? Zahlreiche diplomatische Verhandlungsrunden zwischen Russland und unterschiedlichen westlichen Partnern seit Beginn des Jahres sind nun an derselben Frage gescheitert: Wladimir Putins Forderung nach einer offiziellen Bestätigung, dass sich die Nato nicht weiter nach Osten erweitern wird. Das ist praktisch ein Veto für eine Mitgliedschaft der Ukraine. Eine Bedingung, die der Westen rundweg nicht zu erfüllen bereit ist. Ja, keine der beiden Seiten scheint zu einem Kompromiss bereit zu sein.

AP Ein Konvoi russischer gepanzerter Fahrzeuge bewegt sich auf einer Autobahn auf der von Russland besetzten Krim. Da haben in den letzten Wochen mehrere militärische Übungen stattgefunden.

Waffenlieferungen an die Ukraine seien „aktuell nicht hilfreich“

Trotzdem verläuft das Leben in Kiew noch relativ normal, so Illia Ponomarenko, Korrespondent bei The Kyiv Independent. „In den sozialen Medien und im Fernsehen ist die Atmosphäre ziemlich angespannt – man liest die ganze Zeit beängstigende Schlagzeilen“, erzählt er der Berliner Zeitung am Wochenende am Telefon aus Kiew. „Aber wenn man mit normalen Menschen spricht, kriegt man gar nichts davon mit. Es gibt in Kiew keine Hamsterkäufe und keine Panik auf der Straße.“ Nach acht Jahren Konflikt mit Russland hätten sich die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer an die Spannungen gewöhnt. Auch ausländische Journalistinnen und Journalisten, die in ostukrainische Städte reisen und nach Vergeltungsaktionen suchen, würden enttäuscht, so Ponomarenko. An der Front im ostukrainischen Donbass herrscht seit mehreren Tagen Waffenruhe.

Aber die Gelassenheit der Kiewer Bevölkerung hat auch etwas mit der erwarteten Hilfe aus dem Ausland zu tun, also mit politischer und militärischer Unterstützung. Während unter anderem die USA und Großbritannien Waffen wie Panzerabwehrsysteme und Bodenmunition an die Ukraine liefern, hält sich Deutschland bedeckt. Die Bundesrepublik schlägt also einen anderen Weg als die großen Nato-Partner ein. Außerdem verhindert Deutschland, dass andere Länder solche Pläne in die Tat umsetzen können. Estland wurde die Ausfuhr von Waffen aus deutscher Produktion in die Ukraine verweigert, Großbritannien durfte seine Panzerabwehrsysteme nicht durch den deutschen Luftraum in die Ukraine transportieren. Die Bundesregierung ist der Meinung, Waffenlieferungen an die Ukraine seien „aktuell nicht hilfreich“, so Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.

Gerhard Schröder hätte die Existenz der Ukraine gefährdet

Dafür ist Deutschland in der in- und ausländischen Presse stark kritisiert worden: Witali Klitschko, Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Hamburger, schrieb in der Bild über Deutschlands „Verrat“ an der Ukraine. Illia Ponomarenko stellt fest, dass Deutschland tatsächlich „seit Beginn des Konflikts noch nie von den Ukrainerinnen und Ukrainern als so unzuverlässiger Partner angesehen wurde wie jetzt“. Auch die Worte des ehemaligen deutschen Marinechefs Kay-Achim Schönbach haben das Land verunsichert. Waffenlieferungen aus dem Westen seien für die Ukraine deshalb so wichtig, weil sie ein „politisches Signal“ an den Kreml senden, dass der Westen dazu entschlossen ist, der Ukraine zur Seite zu stehen und der „russischen Einschüchterung“ nicht nachzugeben, so Ponomarenko.

Gleichzeitig sieht Dr. André Härtel, Experte für deutsche Außenpolitik im postsowjetischen Raum bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, noch keinen Grund dafür, „das Kind mit dem Bade auszuschütten“. Seiner Meinung nach habe es die Ukraine der Politik Angela Merkels und der letzten Bundesregierung zu verdanken, dass es Sanktionen der EU gegen Russland gibt. „Nehmen wir mal an, Gerhard Schröder wäre im Jahr 2014 zur Zeit der Krimannexion Kanzler gewesen – das hätte die Existenz der Ukraine ähnlich gefährdet wie das jetzt eine russische Invasion tut“, so Härtel.

Imago Letzte Woche traf sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in Kiew. Sie bot jede Art diplomatischer Unterstützung an, aber keine Waffenlieferungen.

Ein erneuter Krieg würde mit einer Niederlage für die Ukraine enden

Er ist trotzdem nicht davon überzeugt, dass Waffenlieferungen die ukrainische Position stark verbessern würden, wie es in der Ukraine nun erhofft wird. „Ganz unabhängig von der Waffenlieferungsfrage befinden wir uns in einer akuten und militärisch ganz stark asymmetrischen Konfliktsituation. Nichts, was jetzt an Waffenlieferungen an Kiew geht, weder aus den USA noch von Großbritannien, wird das extrem ungleiche militärische Kräfteverhältnis zwischen der Ukraine und Russland verändern.“

Nach Angaben des International Institute for Strategic Studies verfügt die Ukraine über 125 Kampfflugzeuge und etwa 2000 Panzer. Russland besitzt im Vergleich dazu 1160 Kampfflugzeuge und mehr als 13.000 Panzer. Ein erneuter Krieg zwischen den Ländern würde mit einer „klaren Niederlage“ für die Ukraine enden, „die dann alle Forderungen Moskaus erfüllen müsste“, so Härtel. Er erinnert auch daran, dass Deutschland die Position vertritt, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern. Eine Ausnahme im ukrainischen Fall könnte bei den eher pazifistisch eingestellten deutschen Wählerinnen und Wählern zu Missfallen führen. Das weiß auch die Politik.

Erdgas bleibt ein Bestandteil der Energiestrategie der Ampelkoalition

Wenn aber jede Verhandlungsrunde immer wieder in einer Sackgasse endet, kann dann eine friedliche Lösung überhaupt noch gefunden werden? In der vergangenen Woche gab es Lichtblicke. Am Mittwoch wurde dem russischen Außenministerium in Moskau eine offizielle schriftliche Antwort der USA auf die oft erwähnten „Maximalforderungen“ Russlands zugestellt. In seiner Antwort auf das Dokument bemerkte Sergej Lawrow, dass es nicht auf Russlands „Hauptanliegen“, nämlich die Nato-Osterweiterung, eingehe. Es gebe aber trotzdem „Hoffnung auf den Beginn eines ernsthaften Gesprächs“.

André Härtel ist der Meinung, dass die Diplomatie einen Krieg noch verhindern kann, von dem weder der Westen noch die Ukraine oder Russland profitieren würde. Deutschland könne zwar eine bedeutende Rolle dabei spielen. Dafür müsse aber einiges passieren. Unter anderem müsste die Regierung eine einheitliche Linie bei Themen wie dem Nord-Stream-2-Projekt finden. „Hier sah Deutschland nicht gut aus in den letzten Wochen“, sagt Härtel. Außenministerin Annalena Baerbock hat angekündigt, das Projekt würde gestoppt werden, falls Russland eine Invasion durchführt. Gleichzeitig bleibt Erdgas ein wichtiger Bestandteil der Energiestrategie der Ampelkoalition. Laut Christine Lambrecht dürfe das Projekt nicht in Verhandlungen über die Sicherheit der Ukraine „hineingezogen“ werden.

Eine Autonomie für die Donbass-Region könnte Streit provozieren

Eine Einstimmigkeit mit Frankreich sei unverzichtbar, so Härtel. Denn nicht Waffenlieferungen, sondern nur ein „eng abgestimmtes“ westliches Sanktionspaket mit „glaubwürdiger Tragschwere“ könne Putins Kalkulationen durchkreuzen. Denkbar wäre ein Sanktionspaket, das russische Unternehmen aus dem Finanzkommunikationssystem SWIFT wirft. Ebenso denkbar wäre ein Ende von Nord Stream 2 und persönliche Sanktionen gegen Putin – ein Vorschlag, der kürzlich von dem US-Präsidenten Joe Biden an den Tisch gebracht wurde.

Imago Unter der Führung Angela Merkels wurde im Rahmen des Normandie-Formats das Minsker Abkommen ausgehandelt. Jetzt ist es die Aufgabe für die Ampelregierung, dieses zu implementieren.

Diplomatische Lösungen sind zwar das erhoffte Ziel, wären aber nicht risikofrei für die Ukraine. Am Mittwoch trafen sich Unterhändler aus Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland erneut in Paris zu Gesprächen im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats. Diese Versammlung hatte 2015 das Minsker Abkommen ausgehandelt, das Forderungen sowohl an die russische als auch an die ukrainische Seite des Konflikts stellte. Darunter die Anerkennung eines besonderen Autonomiestatus für die Donbass-Regionen Luhansk und Donezk, die seit 2014 durch von Russland unterstützte Separatisten kontrolliert werden.

Der Lösungsweg ist steinig

Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, mehrfach gegen das Abkommen verstoßen zu haben. André Härtel vermutet, die Frage nach dem Autonomiestatus könne im Verlauf der nächsten Wochen zum Schlüssel der Verhandlungen werden. „Die Ukrainer haben sich acht Jahre lang gegen Russland gehalten. Aber wir sehen jetzt Tag für Tag, wie die Russen den Druck auf die Ukraine erhöhen, auch implizit auf den Westen“, so der Experte. „Es wird zu einer Situation kommen, in der von der Ukraine verlangt werden wird, Konzessionen zu machen.“

Jede ukrainische Regierung, die eine Autonomie der Donbass-Region zulassen würde, hätte aber ein großes Problem. Denn ein solcher Kompromiss wäre für die ukrainische Bevölkerung nie akzeptabel und könnte die Ukraine destabilisieren, so Härtel. Illia Ponomarenko sieht das ähnlich. „Jede Idee von Konzessionen an Russland, sei es in Bezug auf die Krim oder den Sonderstatus des Donbass, ist in der ukrainischen Bevölkerung so unpopulär, dass jeder Präsident, der so etwas tut, sofort entthront werden würde“, sagt er. Wenn sich der Westen also dafür einsetzt, dass die Ukraine endgültig das Minsker Abkommen implementiert und den Sonderstatus für die besetzten Gebiete anerkennt, so André Härtel, müsste der Westen auch aufpassen, dass es zu keinem Sturz des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskij kommt und dann nicht zu einer schleichenden Machtübernahme des Kremls in der Ukraine. „Das ist der Widerspruch, den man irgendwie auflösen muss.“

Illia Ponomarenko bleibt skeptisch, dass weitere Gespräche zu einer Lösung führen werden. Seiner Meinung nach geben sie Putin nur noch mehr Gelegenheit, die Ukraine, den Westen und seine eigene Bevölkerung mit Kriegsgerede einzuschüchtern. Gleichzeitig glauben 53,1 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass Selenskij im Falle einer Invasion nicht in der Lage sein wird, als Oberbefehlshaber effektiv zu arbeiten. Sie würden lieber eine Lösung finden, die einen Krieg vermeidet. Der Weg dorthin sieht aber steinig aus.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.