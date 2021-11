Berlin - Das Prinzip des Digitalen, Original und Replik nahezu ununterscheidbar zu machen, durchströmte in den letzten Jahren immer stärker auch die Kunst. Etwa in Form digitaler Showrooms während der Lockdown-Monate, die, in Annäherung an einen „echten“, sprich analogen Galeriebesuch, sogar das zufällige Aufeinandertreffen mit anderen Kunstinteressierten im Digitalen ermöglichten. Auch ästhetisch hatte Digitales Konjunktur – in Werken, die zugleich gestochen scharf und seltsam verschwommen wirken, wie Störimpulse aus der Datenüberlagerung. Ganz zu schweigen vom Kunst-Buzzword des Jahres, sogenannten NFTs: einer Art digitaler Signatur, die die Authentizität und den Wert von digitalen Werken sichert.



Angela Bulloch bespielte die Fragen zum verschachtelten Wechselspiel von Digitalem und Analogem schon lange vor der gesamtgesellschaftlichen Hochphase des Internets. Seit Jahren finden sich in ihren Arbeiten etwa Pixel, die sie zu quadratischen Lichtboxen aufbläst, aus denen sie raumgreifende Installationen schafft. „In den 80er-Jahren begann ich auch, eigene Silicone Chips herzustellen“, erinnert sich Bulloch an ihre früheren künstlerischen Arbeiten, während sie mir die Kabeleingänge hinter einer dieser „Pixel Boxes“ im Ausstellungsraum bei Esther Schipper zeigt.

Angela Bulloch über Identitätspolitik und Feminismus der 80er Jahre

„Damals begannen wir, Dinge mit binärer Sprache zu beschreiben, was ja die Grundsprache des Digitalen ist und auch zu einem festen Bestandteil gesellschaftlicher Debatten rund um Identitätspolitik und Feminismus wurde. Dabei ging es gerade darum, gegen dualistische Binärsysteme anzugehen.“ Heute, sagt sie, hätten derartige Diskussionen sich zwar genauso weiterentwickelt wie die digitale Welt. Die Grundfragen seien aber dennoch dieselben geblieben.

Der Titel von Bullochs jüngster Show „Animal Vegetable Mineral“ bei Esther Schipper – es ist ihre inzwischen 13. Einzelausstellung in der Galerie – bezeichnet in Bullochs Augen die Grundkategorien dessen, was in der Welt existiert. Existenziell wirkt auch der Blick in den abgedunkelten Ausstellungsraum, wo Licht und Sound so programmiert worden sind, dass sie die Weise steuern, wie man als Betrachterin die Werke im Raum wahrnimmt.

Licht wandert darin von einem Werk zum nächsten, etwa zwischen den teils im Farbschema von Snooker-Kugeln arrangierten Skulpturen. Diese Werke – zwischen einem halben und drei Meter hohe Gebilde wie futuristische Totempfähle, deren geometrische Teilelemente wie digital-gerenderte Baumkronen aussehen – wirken ein wenig, als wären sie aus einer Computerspielwelt der 2000er-Jahre herausgelöst und in den Galerieraum hinein verpflanzt worden. Manche der aus jeweils zwölf fünfeckigen Flächen bestehenden Module, die diese Skulpturen ausmachen, sind symmetrisch übereinander angeordnet. Andere erzeugen eine optische Illusion sich verschiebender Ebenen. „Diese Skulpturen“, erklärt Bulloch, „sind wie ein Geschenk für die Netzhaut. In ihnen spiegeln sich die Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten der Welt.“

In einer Ecke des Raums ist, nachthimmelartig, eine dunkelblaue Skulptur mit flimmernden LED-Lampen eingelassen – bezeichnenderweise gerade dort, wo sich sonst der Eingang zum Ausstellungsraum befindet: „Ein Portal des Nachthimmels“, nennt Bulloch das. Daneben erstreckt sich, als flächendeckende Wandverkleidung, ein mehrere Meter langes Netz, das einer DNA-Spur zu ähneln scheint. Das Netz spiegelt auf der gegenüberliegenden Seite des Raums ein Video, wo zu einem düsteren Rhythmus aus synthetischen Geräuschen der Galerieraum selbst zu sehen ist.

Das Digitale ist dem Analogen hier vorgelagert

„Ich habe den Galerieraum zuallererst digital entworfen“, sagt Bulloch. Dass die digitale Ebene der analogen hier vorgelagert ist, kann, wenn man Bullochs Arbeiten kennt, kaum überraschen. Der Raum im Video gleicht millimetergetreu dem analogen Raumarrangement, zwischendurch läuft eine Katze an den Skulpturen entlang, ein blumenkohlartiges Gebilde fliegt durch den Raum. Die surrealen Elemente scheinen die Abhängigkeit unserer Wahrnehmung von unserer spezifischen Umgebung zu unterstreichen – ob diese nun analog ist oder eben digital.

„Animal Vegetable Mineral“ spielt somit geschickt mit der psychischen und auch physiologischen Neigung des Menschen, Vertrautes wiedererkennen zu wollen und Fremdes als Fremdes zu klassifizieren und womöglich auch instinktiv abzuwerten. Die Künstlerin will, so scheint es, ein Bewusstsein für das Nebeneinander verschiedener Realitäten erzeugen. Und zugleich die vermeintlich festen Gewissheiten darüber infrage stellen, was nun real oder „nur“ virtuell, was original oder „nur“ repliziert ist. Und für wie stabil wir die Existenz jener Daseins- oder Wahrnehmungszustände nehmen.



Neben ihrer künstlerischen Arbeit stärkt Angela Bulloch auch die junge Berliner Kunstszene. Zusammen mit Simon Denny und Willem de Rooij gründete sie 2015 das Berlin Program for Artists (BPA) – ein Mentorenprogramm, das zuletzt Künstlerinnen und Künstlern Gelegenheit bot, in den Hallen des Gropius-Baus in Berlin temporäre Ateliers einzurichten. „Die Idee des Programms“, sagt Bulloch, „war es, ein Support-System aufzubauen.“ Das BPA ist in diesem Sinn auch eine Art Shift in der Wahrnehmung – ein Shift, von dem Berlin nur lernen kann.



