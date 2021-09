Saint-Rémy-de-Provence - Vintage-Kleidung ist heute ein fester Bestandteil unserer Garderobe und wird ganz selbstverständlich mit den Stücken aktueller Kollektionen kombiniert. So macht der Handel mit gebrauchter Luxusmode inzwischen einen erheblichen Marktanteil aus – und große Marken arbeiten bereits an Strategien, wie Altes im recycelten Zustand dem eigenen Umsatz zugute kommen könnte, anstatt den Verkauf anderen zu überlassen. Als Beispiel sei hier der Konzern LVMH genannt, der bereits an der Vintage-Plattform Vestiaire Collective beteiligt ist.



In Deutschland war Kleidung aus zweiter Hand lange überhaupt nicht gefragt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Mode hierzulande bloß mit Bekleidung gleichgesetzt. Deutschland wurde zum Land der Konfektion, das Mode nie spielerisch oder als kreativen Ausdruck der Persönlichkeit sah. Durch die Notzeiten der beiden Weltkriege mussten Kinder die ungeliebte Kleidung der Geschwister, die Erwachsenen abgelegte Stücke der Verwandten auftragen. Später wollte diese Generation dann eigene neue Sachen, möglichst praktisch und pflegeleicht. Aber eben neu, denn Kleidung aus zweiter Hand umwehte der Geruch der Armut.



Im Nachkriegsdeutschland: Von der Bekleidung zur Mode

Die ersten zarten Modeströmungen kamen mit der Studentenbewegung und den Anti-Vietnamkrieg-Demonstrationen nach Westdeutschland und West-Berlin. Als Zeichen des Protests trug man Feldjacken und Military-Parkas. Die ersten Army-Shops boten ausgemusterte Bestände und originale Denim-Kleidung aus den USA an. Auch die Hippie-Bewegung griff gern auf bereits Getragenes zurück, und die ersten Secondhandshops boten Kleidung aus vergangenen Zeiten an. Doch all das hat noch nichts mit dem zu tun, was wir heute als „Vintage“ bezeichnen, denn Marken oder Designer spielten keine Rolle.

Erst ab Anfang der 70er-Jahre entdeckten die Deutschen Prêt-à-porter. Zu jener Zeit eröffneten die ersten Boutiquen mit Kreationen aus Paris in München, Hamburg oder Berlin. Meist waren die Verkaufsflächen in Damenfachgeschäfte integriert. Als eines der ersten Modehäuser hatte Yves Saint Laurent eigene Läden und zeigte den deutschen Frauen, was Pariser Chic war. Da die Kleidung sehr teuer war, tauschten die Damen der Gesellschaft gern untereinander, wenn sie repräsentative Einladungen wahrnehmen mussten. Es kam auch vor, dass die Kleider privat weiterverkauft wurden – die Frau von Welt wollte schließlich nicht immerzu in der gleichen Robe gesichtet werden.

Hamburg, deutscher Vorreiter im Handel mit Designer-Vintage-Mode

Im Jahr 1970 eröffnete in Hamburg „Secondella“, der erste größere Designer-Secondhandshop Deutschlands. Die Inhaberin hatte das Konzept aus New York mitgebracht – modische Kleidung konnte in Kommission gegeben werden, bei Verkauf wurde das Geld ausgezahlt. Eine Idee, die sich später auch in anderen deutschen Großstädten durchsetzte und nach deren Prinzip heute auch große Vintage-Plattformen wie Rebelle, Vinted oder Vestiaire Collective funktionieren.

Sprechen wir heute von „Vintage“, geht es meistens um Kleidung und Accessoires von internationalen Luxushäusern. Dabei zeigt sich, dass die Preise für Vintage-Mode von Marken, die später in große Luxuskonzerne übernommen wurden, stetig steigen. Eine Chanel-Tasche, die Anfang der 90er-Jahre 1500 DM kostete, erzielt in gutem Zustand heute bereits 4000 Euro. Kein Wunder, das gleiche Klassiker-Modell kostet heute neu 6000 Euro. Und es ist die Emotion, die der Qualität und auch der Geschichte des Teils anhängt, die den Chic und die Kennerschaft ausdrückt und bewussten Luxuskonsum symbolisiert. Vintage drückt das aus, was wir in der digitalisierten Zeit wollen: die eigene Persönlichkeit mit speziellen Stücken unterstreichen und nicht dem Hundertsten It-Piece hinterherjagen. Dass eine alte Chanel-Tasche auch zum It-Piece werden kann, das ist eine andere Vintage-Geschichte.

