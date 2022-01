Wer durchstreift die stetig wachsende Bilderwelt? Wer hinterlässt Spuren auf den Schnappschüssen der Kunst? Wer überzeichnet sie mit Ohren, Honig und seiner langen Zunge? Who the Bær! – eine von Simon Fujiwara entwickelte Cartoon-Figur. Markenzeichen: Blue Jeans, ein goldenes Herz und eben die unglaublich lange Zunge. Der Comic-Charakter hat ein Instagram-Profil, kann bereits auf eine Ausstellung in der Fondazione Prada zurückblicken und zeigt jetzt seine erste Einzelausstellung bei Esther Schipper. Was hat es mit dieser Figur auf sich?