Jede Beziehung hat eine Geschichte und einen Anfang. Potenzial für eine gute Beziehungsgeschichte sah ich lange Zeit in Leuten, die spannende kulturelle Sachen machen. Ein Beispiel: Ich hatte mehr als nur einen DJ-Crush in meinem Leben und als mich ein Crush vor ein paar Jahren auf eine Party einlud, auf die Gästeliste schrieb und meinte, dass wir dort was trinken könnten, war ich sofort mit an Bord. Ich schlug alleine auf der Party auf, wir kippten den versprochenen Schnaps und ich wurde während des DJ-Sets konsequent mit Pillen durchgefüttert – was meinen Schwarm nur weiter anfeuerte.