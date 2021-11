Berlin - Lisa, 44: Ich habe das Gefühl, dass meine Ehe an einem kritischen Punkt angelangt ist. Alles, was meinen Mann und mich früher verband, scheint sich im Laufe der vergangenen acht Jahre aufgelöst zu haben. Ich will ihn aber nicht verlassen, sondern eine Paartherapie vorschlagen. Wie mache ich das am besten, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen?

Liebe Lisa, ich möchte Ihnen zunächst mitteilen, wie beeindruckt ich davon bin, wie Sie es schaffen, obwohl Sie im Moment kaum noch Verbindendes in Ihrer Beziehung sehen, den Glauben an diese noch nicht zu verlieren und stattdessen beschließen, an ihr zu arbeiten.

Ich entnehme Ihrer Frage: Sie sorgen sich darüber, dass Ihr Wunsch, eine Paartherapie zu beginnen, Ihren Mann sehr verunsichern und damit einhergehend auf Ablehnung stoßen könnte. Wahrscheinlich würde er sich damit in guter Gesellschaft befinden, auch wenn ich den Eindruck habe, dass in den letzten Jahren die Bereitschaft und Offenheit bezüglich Paartherapie/-beratung deutlich zugenommen hat.

Seien Sie ehrlich!

Nun werfe ich eine Hypothese in den Raum: Ich gehe davon aus, dass Sie denken, Ihr Mann weiß nicht, wie es Ihnen aktuell in Ihrer Beziehung geht. Daher vielleicht die Sorge, er könnte sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Hilfreich ist es häufig, wenn Sie heikle Themen aus Ihrer Perspektive beschreiben. Es wäre zum Beispiel möglich, ihn zunächst darum zu bitten, sich etwas Zeit für ein Gespräch miteinander zu nehmen, in dem Sie beide ungestört und nicht abgelenkt sind.

Erzählen Sie ihm, was Sie in den letzten Wochen und Monaten beobachtet haben. Vielleicht haben Sie immer weniger gemeinsam unternommen, kaum Gespräche geführt, wenig Intimität gelebt, es gab viele Konflikte etc. Beschreiben Sie dann, was diese Umstände/Situationen in Ihnen auslösen und ausgelöst haben. Es könnte sein, Sie macht das traurig oder ärgerlich, auch Hilflosigkeit kommt häufig vor, und mit hoher Wahrscheinlichkeit machen Sie sich große Sorgen um Ihre Beziehung. Sagen Sie ihm, wie wichtig diese für Sie ist und dass Sie noch nicht bereit sind, das, was Sie haben, aufzugeben, weshalb Sie überlegen, einen Spezialisten zu Rate zu ziehen. Fragen Sie ihn, was er darüber denkt und wie es ihm eigentlich in Ihrer Ehe geht.

Die meisten Paartherapeutinnen und -therapeuten bieten verschiedene Möglichkeiten an, sich zunächst unverbindlich kennenzulernen. Dadurch haben Sie die Gelegenheit, ein erstes Gefühl für den Menschen zu entwickeln und zu überlegen, ob Sie sich ein Gespräch mit dieser Person über teilweise sehr intime Themen überhaupt vorstellen können. Wenn das der Fall ist, biete ich zum Beispiel meinen Klientinnen und Klienten an, uns für eine erste Sitzung zu verabreden. Hinterher haben Sie so viel Zeit, wie Sie brauchen, um nachzuspüren, ob Sie sich mit mir und/oder überhaupt einen Therapieprozess vorstellen können. Vielleich hilft Ihrem Mann die Beschreibung des Ablaufes, sich auf einen Versuch einzulassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.

Haben Sie eine Frage an die Paartherapeutin? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.