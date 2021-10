Berlin - Die Polizei hatte in der vergangenen Woche eine bunte Palette an Aufgaben: In der Nacht zum Sonntag fuhr ein 60-Jähriger mit einem Porsche auf der Bismarckstraße, als von rechts bei roter Ampel ein Mercedes kam und gegen den Porsche prallte. Fünf Männer stiegen aus, schoben den Mercedes auf den Gehweg, entfernten die Kennzeichen und rannten weg. Die Polizei weiß inzwischen, dass es ausländische Kennzeichen waren. „Es besteht der Eindruck, dass die Fahrtüchtigkeit des Fahrers nicht optimal war und man durch Entfernen der Kennzeichen seine Identifizierung erschweren wollte“, sagt ein Beamter.