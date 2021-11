Berlin - Dieser Wochenrückblick beginnt mit einem durchgedrehten Mann im Kaufhof am Alex. Am Samstag zündete er in der Heimtextilien-Etage Bettwäsche an. Mit brennenden Laken schlug er auf Kunden ein und krakeelte herum. Verkäufer konnten ihn festhalten, bis die Polizei kam; drei Kunden erlitten Rauchvergiftungen. Das verrauchte Kaufhaus musste evakuiert werden. Der 26-Jährige kam in die Psychiatrie.