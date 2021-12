Das alte Fahrrad mit kaputtem Dynamo hatte ich am S-Bahnhof abgestellt. Als ich nach Feierabend damit nach Hause fahren wollte, war es weg. Überhaupt gar kein Rad stand dort. Jemand muss sämtliche Fahrräder eingesammelt und abtransportiert haben.

Daheim klickte ich mich am Computer bis zur Internetwache der Polizei durch und erstattete Diebstahlanzeige, allerdings in dem Glauben, dass sie nichts bringen würde. Es ging nur ums Prinzip: Die Polizei sollte wissen, dass es in Berlin ein weiteres Delikt gab – dass mein Rad eines von 27.588 gestohlen Rädern war. 504.142 Straftaten ereigneten sich im Jahr 2020 in dieser Stadt. Das sind nur die offiziell registrierten Zahlen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute, die ihre Fahrräder neben mir abgestellt hatten, keine Anzeige erstattet hatten – weil sie davon ausgingen, dass ohnehin nichts dabei herausgekommen würde.

Denn die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist niedrig. In Berlin schwankt sie jährlich zwischen drei und vier Prozent. In den Reihen der Berliner Polizei hat sich deshalb ein Begriff eingebürgert: „schmale Bearbeitung“. Das bedeutet, dass bei Massendelikten wie Fahrrad- oder Taschendiebstahl nur noch ermittelt wird, wenn Aussicht auf Erfolg besteht. Ansonsten wird der Fall zu den Akten gelegt – „Sofortabschluss“ heißt das auch. Wenn man solche Taten begehen kann, ohne Verfolgung zu fürchten, kommt dies einer Quasi-Legalisierung gleich.

Immerhin werden die Wohnraumeinbrüche weniger – vor fünf Jahren waren es noch 11.500, vor zwei Jahren rund 8000 und, coronabedingt, im vergangenen Jahr 7000. Die Polizeipräsidentin sagt, das liege an der guten Polizeiarbeit und auch daran, dass die Bürger selbst technische Vorkehrungen zu ihrem Schutz träfen. Aus den Gesprächen, die ich immer wieder mal mit Ermittlern führe, ist aber auch herauszuhören, dass die international agierenden Banden einfach nur weitergezogen sind. Ihre Rückkehr ist also jederzeit möglich. Die psychischen Auswirkungen eines Wohnungseinbruchs – dieses Eindringens in die Intimsphäre – sind für Betroffene verheerend. In das Einfamilienhaus meiner Bekannten wurde nachts eingebrochen, während sie und ihr Mann oben schliefen. Seitdem hat ihr Mann einen Baseballschläger unter dem Bett. Wie geht es den vielen anderen Betroffenen solcher Einbrüche?

Berlin hat die niedrigste Aufklärungsquote in ganz Deutschland

In der Gesamtbetrachtung aller Delikte liegt in Berlin die Aufklärungsquote bei 46,1 Prozent. Sie ist die niedrigste in ganz Deutschland. Dass sich daran im nächsten Jahr viel ändert, ist zu bezweifeln. Denn Berlins Polizei ist in den vergangenen Jahrzehnten finanziell ausgezehrt worden, genauso wie die Feuerwehr. Bei allen heutigen Bemühungen wird es noch Jahre dauern, die Defizite aufzuholen, zumal die Bevölkerung in den vergangenen Jahren um Hunderttausende Einwohner gewachsen ist. „Sparen bis es quietscht“, hieß die Devise von Klaus Wowereit, dem damaligen Regierenden SPD-Bürgermeister, der im Oktober über kollektive Verantwortungslosigkeit wetterte und allen Ernstes behauptete, Berlin sei schlechter geführt als jede Sparkasse – als ob er nicht selbst von 2001 bis 2014 die Stadt regiert hätte. Vierzehn Jahre lang.

In der trotz ihrer Dysfunktionalität noch immer hippen Hauptstadt flossen in den vergangenen Jahren bis zur Corona-Krise reichlich Steuern in die Landeskasse. Das lag an der florierenden Wirtschaft und dem Zuzug vieler neuer Steuerzahler. Die bis vor kurzem regierende Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen konnte deshalb großzügig investieren. SPD-Innensenator Andreas Geisel nutzte das Geld, um die Löcher bei Polizei und Feuerwehr zum Teil zu stopfen. Er veranlasste Millionenanschaffungen bei Fahrzeugen, Waffen und Geräten. Auch Personal wurde eingestellt. Die maroden Schießbahnen, auf denen die Beamten giftige Pulverdämpfe einatmen mussten, wurden geschlossen, neue Trainingszentren wurden und werden errichtet. Auch im neuen Jahr wird weiter investiert.

Zahlreiche Angriffe auf Beamte

Im neuen Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und Linkspartei schlossen, stehen weitere teure Vorhaben: etwa, dass wegen des Bevölkerungszuwachses, wegen altersbedingter Abgänge und wachsender Aufgaben bei Polizei und Feuerwehr neue Stellen geschaffen werden. Die Präsenz der Polizisten und ihre Ansprechbarkeit soll erhöht werden, indem wieder im gesamten Stadtgebiet Kontaktbereichsbeamte unterwegs sind. Sie waren vor 20 Jahren eingespart worden.

Das Projekt der gemeinsamen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr, die in fünf Jahren eröffnet werden soll, wird ebenfalls vorangetrieben, damit Funk- und Rettungswagen endlich schneller kommen. Im Sommer erfolgte die Ausschreibung für den Kauf der Systeme. Jetzt muss das Großprojekt auch finanziell abgesichert werden.

Wegen der immer zahlreicher werdenden Angriffe auf die Beamten und auch, um ihr eigenes Vorgehen transparent zu machen, sollen mehr Polizisten und Rettungsdienst-Mitarbeiter der Feuerwehr mit Körperkameras ausgestattet werden. Im zurückliegenden Jahr erhielten die ersten 20 Polizisten an Kriminalitätsbrennpunkten sowie zehn Feuerwehrleute solche Bodycams. Im neuen Jahr sollen dann bis zu 300 Kameras bei Polizei und Feuerwehr laufen – allerdings nur im Probebetrieb. In Wohnungen dürfen die Beamten die Geräte nicht einschalten. Auch dann nicht, wenn ein Mann gewalttätig gegen eine Frau wurde und nun auf die Polizisten losgeht.

Ein bisschen Broken-Windows überall

Geradezu epochal klingt eine weitere Ankündigung von Rot-Grün-Rot: Die Koalition will der Verwahrlosung der Stadt Einhalt gebieten. Sie will kostenfreie Sperrmüllabholungen ermöglichen. Illegales Ablagern von Müll auf öffentlichen Flächen soll „konsequent verfolgt“ werden.

Verwahrloste Orte sind Angst-Orte. Sie erschüttern das Vertrauen der Bürger in den Staat. Sie spüren, dass er nicht hilft, wenn ihnen hier etwas passiert. 1982 stellten die amerikanischen Sozialforscher James Q. Wilson und George L. Kelling die Broken-Windows-Theorie auf und behaupteten, dass schon eine Kleinigkeit wie ein zerbrochenes Fenster in einem leer stehenden Haus später zu völliger Verwahrlosung eines Stadtviertels und schwerer Kriminalität führen könne. Um das zu verhindern, müsse die kaputte Scheibe sofort repariert werden. Diese populäre wie umstrittene Theorie wurde zumindest in den Niederlanden vor einigen Jahren von Wissenschaftlern der Universität Groningen bei Sozialexperimenten bestätigt. Vom Gefühl her dürften das viele Menschen in Berlin genauso sehen.

Vielleicht beginnt ja im kommenden Jahr das große Aufräumen. Dafür sollen die Ordnungsämter und die Stadtreinigung finanziell und personell ertüchtigt werden, wenn man Franziska Giffey, der neuen Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, glauben darf.

Die neue Koalition kündigt viele Wohltaten an. Nur: Wer soll das alles bezahlen? Der Malermeister mit noch höheren Gewerbesteuern? Die Hausbesitzerin und ihre Mieter durch noch höhere Grundstückssteuern? Die nachfolgenden Generationen? Die Steuereinnahmen für Berlin sind durch Corona massiv eingebrochen. Steht im Keller des Roten Rathauses eine Gelddruck-Maschine?

Deshalb fehlt mir die Fantasie, wie die blumig angekündigten Projekte ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden können – die klimagerechte Stadt. Die weltoffene Stadt, die immer mehr Flüchtlinge aufnehmen und versorgen will. Die wirtschaftsstarke Stadt, in der die Start-ups und die Kulturszene gefördert werden. Die noch sicherer werdende Stadt.

Es gibt Lichtblicke

Berlin ist nicht vergleichbar etwa mit dem mexikanischen Tijuana, wo jeden Tag Menschen gemeuchelt oder entführt werden. Seit den Neunzigern ging in Berlin die Zahl der Tötungsdelikte zurück. 2020 registrierte die Polizei nur noch 95 Fälle von Mord und Totschlag, worin es in 55 Fällen beim Versuch blieb. 2012 waren es noch 147 Fälle. Und doch werden von Jahr zu Jahr mehr sogenannte Rohheitsdelikte wie Körperverletzung und Raub erfasst. 2020 waren es 64.133 – eine Rekordzahl. Zwei Drittel davon sind Körperverletzungen. Diese sind es, die das Sicherheitsgefühl in der Stadt dämpfen.

Eine abendliche Fahrt in der S-Bahn oder der U8 kann ein mulmiges Gefühl bereiten: Der auf den Bahnsteig rotzende Mann, der die Umstehenden provozierend anschaut. Die Heroindrücker in der Station Schönleinstraße. Das Erbrochene auf der Treppe am Ausgang Moritzplatz. Vieles findet nicht den Weg in die Kriminalstatistik. Und dennoch ist da immer wieder dieses Broken-Windows-Gefühl.

Aber es gibt Lichtblicke. Berlin wird nicht zu „Gotham City“ aus dem düsteren Film. Berlin ist voller engagierter Menschen. Hier arbeiten Polizisten, die gut ausgebildet sind. Im zurückliegenden Jahr schrieb ich über die Wissenschaftler und Techniker des Landeskriminalamtes, die mit ihrem Knowhow Straftaten aufzuklären helfen. Bei den Recherchen traf ich hochqualifizierte großartige Menschen, die mit Herz und Seele dabei sind. Dietmar Püpke etwa. Er und seine Kollegen entschärften erst Anfang dieses Monats wieder einmal eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ein lebensgefährlicher Job.

Den Kriminaltechnikern im LKA hilft bei ihrer Arbeit auch eine bessere Ausstattung. In den vergangenen Jahren schaffte das Land Berlin für sie Technik an, die mitunter so teuer ist wie eine Wannsee-Villa. Und im nächsten Jahr sind weitere Investitionen geplant.

Mein altes Fahrrad wurde übrigens nicht gefunden. Aber ich bekam – völlig unerwartet – einen Anruf vom zuständigen Polizeirevier. Eine freundliche Frau wollte wissen, ob ich vielleicht Fotos von dem Rad habe. Ich konnte nicht damit dienen, und die Ermittlungsakte dürfte längst den Stempel „Erledigt“ tragen. Aber da waren Polizistinnen und Polizisten, die sich um das Problem kümmerten. Es sind die Menschen bei der Polizei, die dafür sorgen, dass wir im Großen und Ganzen sicher leben können. Die meisten von ihnen leisten nicht bloß Dienst nach Vorschrift. Und das ist doch eine gute Botschaft für das neue Jahr.

