In diesen Tagen nach New York zu reisen, ist mit einem schlechten Gewissen verbunden. Natürlich wegen der Omikron-Variante, wegen des Klimas, aber auch wegen der Flugscham. Und doch habe ich mich für die Reise entschieden, weil ich mir eine Art neue Normalität zurechtlegen will, die mir ein Leben mit dem Virus ermöglicht und zugleich der zweijährigen Lethargie entsagt. (Außerdem bin ich geboostert und habe höchstwahrscheinlich eine Omikron-Infektion im Dezember überstanden, was mir ein vages Gefühl der Sicherheit gibt.)

Über drei Jahr lang habe ich in New York gelebt. Wegen der Pandemie war ich drei Jahre lang nicht mehr dort. Ich war neugierig darauf, wie das Virus die größte Stadt der USA verändert hat. Auch wie die Metropole nach dem Trauma aus dem Jahr 2020, als New York zum Epizentrum der Pandemie wurde, jetzt mit der Omikron-Variante und den neuen Herausforderungen umgeht. Ich beginne langsam, die Eindrücke zu verarbeiten.

Die Ärmsten der Armen trifft die Pandemie besonders hart

Zwei Dinge fallen besonders auf. Erstens: New York wirkt viel leerer, ja luftiger. Wenn man über die Houston Street läuft, die 14. Straße besucht, durch den Chelsea Market spaziert oder ins New Museum geht – überall begegnen einem weniger Menschen als früher. Die Hektik ist nicht so groß und die Stadt fühlt sich nicht mehr so anstrengend an. Wenn ich also „luftiger“ schreibe, meine ich nicht diese deprimierende Leere, der man momentan in Berlin allerorts begegnet. Nein, ich meine eine perfekte Mischung aus Intensität und Entspanntheit, von der New York gerade umfasst wird. Nirgendwo muss man lange anstehen, nirgendwo lange warten, da die Infrastrukturen (Subway, Restaurants, Parks) auf viel mehr Menschen ausgelegt sind. So unaufgeregt habe ich New York noch nie erlebt. Mir sagte ein Kellner in einem Diner, dass viele New Yorker die Stadt wegen Omikron verlassen hätten. Homeoffice mache es möglich. Außerdem seien weniger Touristen da. Das beruhige den Puls und das Tempo auf den Straßen.

Davon profitiere ich nun. Was aber ebenfalls auffällt, ist die Schattenseite dieser Entwicklung: Man spürt deutlich, dass sich die Situation für die Ärmsten der Armen dramatisch verschlechtert hat. New York hatte immer schon ein krasses Obdachlosenproblem. Doch was man in der Stadt jetzt täglich erlebt, ist deprimierend. In fast jeder Subway-Station sieht man Menschen, die zusammengekauert auf dem Boden liegen. Sie betteln oder rauchen zur Beruhigung Gras. In den Subway-Wagons sind oft Sitzplätze blockiert, weil sich Obdachlose dort ausstrecken, um schlafend der eisigen Kälte draußen zu entfliehen. Mehrere Tausend Menschen sollen im Subway-System leben, schrieb die New York Times. Die Obdachlosen sind teils aggressiver geworden. Viele von ihnen irren ohne große Unterstützung in der Stadt umher, auch nachts.

Ein Leben mit Omikron

In meiner Nachbarschaft an der Columbia University, wo ich früher gewohnt habe, wurde ein italienischer Doktorand in einem Park ermordet. Ein verwirrter Mann griff ihn mit einem Messer an. Die Pandemie hat die Situation der Ärmsten verschlechtert und das Leben in der Stadt ein wenig gefährlicher gemacht. Darum hat auch Eric Adams die Bürgermeisterwahl geworden. Er verspricht den New Yorkern, die ansteigende Gewalt in den Griff zu bekommen.

Mir zeigt der Aufenthalt, was in der Pandemie verloren gegangen ist: Das Interesse an jenen Menschen, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen; an jenen, die auch ohne Pandemie am Rand der Gesellschaft stehen. Der alleinige Fokus auf Infektionszahlen verdrängt die Probleme, denen wir früher wenigstens einen Bruchteil unserer Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich kann nur hoffen, dass New York, wenn ich wiederkomme, sich mehr mit den Obdachlosen und nicht nur mit der Bekämpfung des Virus beschäftigt. Gleichzeitig beweist die Stadt, wie man ein Leben mit Covid-19 hinbekommt. Trotz Omikron. Das ist beruhigend.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.