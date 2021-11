Berlin - Es war ja so, dass ich dieses Paar Dr. Martens auf der Straße neben unserer Wohnung habe stehen sehen und sie sahen wirklich extrem gut aus, fast ungetragen, nur aus dem Inneren der Stiefel stoben graue Staubknäuel. Aber sonst! Hatte wohl jemand keinen Bock mehr auf den harten Bollerstyle. Und auch keine Lust oder Notwendigkeit, noch ein paar Euro bei Ebay rauszuholen. Und das kann ich verstehen, denn das Feilschen, die ganze Verschickung, die Pakete, die armen Boten, die verdammte verbrecherische DHL, und dann klappt doch wieder irgendwas nicht.



Ich freute mich, ein Wink des Schicksals, denn meine Tochter kommt in das Alter, wo Docs eine Rolle spielen. Grunge ist bei den jungen Leuten wieder ein Thema, ich sag’ es Ihnen. Und ich finde es ja total romantisch, dass sie und ihre Freunde eine Ästhetik replizieren, die die erste war für mich und meine Freunde, die man gemeinsam mit dem damals noch ein wenig lebenden Kurt Cobain so richtig mittrug. Die Stiefel auf der Straße hatten genau ihre Größe. Nur die Schnürsenkel fehlten.

Eine lange Schlange vor einem Dr.-Martens-Laden

Am Sonnabend war ich dann in Mitte zum Lunch verabredet und hatte einen Stiefel im Rucksack. Das würde eine Überraschung werden, wenn ich die Schuhe wieder beschnüre, aufputze und ins Zimmer stelle. Gestärkt durch überteuerte Buletten, musste ich allerdings feststellen, dass der Dr.-Martens-Laden der beliebteste in ganz Berlin-Mitte ist. Vor keinem anderen Geschäft gab es eine Schlange. Hier aber standen die Teenager aufgereiht in der herbstlichen Kälte am Warten, um diesen Schuh zu besitzen, dessen Prototyp der deutsche Arzt Klaus Märtens nur wenige Wochen nach dem Zweiten Weltkrieg erfand und der seitdem subkulturelle Bewegungen aller Couleur begleitet hat.

Docs spielten offenbar eine noch eine viel größere Rolle, als ich mir vorstellen konnte. Diese Teenies. Es würde sich doch alles niemals ändern. Ich lächelte, aber ich musste auch die Schnürsenkel finden. Dann hatte ich eine Idee!

Das Problem mit den Schnürsenkeln

Ganz um die Ecke kenne ich einen Laden, der schon Dr. Martens verkaufte, als der Flagship-Store an der teuersten Mietadresse ganz Berlins noch nicht eröffnet war. Hier hatte ich sogar selbst früher meine Dr. Martens gekauft. Die Verkäuferin schaute mich und mein Gesuch freundlich, aber auch sehr erschrocken an. Es gebe das Problem mit den Lieferketten, seit Wochen warteten sie bereits sehnsüchtig auf die Schnürsenkel, nun wachse sich dies wirklich zu einem sehr großen Problem aus. Was sollte denn, fragte ich mich, nun aus der Jugend und der Subkultur werden, ohne Schnürung? „Aber“, sie schaute sich um nach den Kolleginnen und Kollegen und flüsterte: „Gehen Sie doch zu einem ganz normalen Laden, Reno, Deichmann, so was. Vielleicht haben die vergleichbare Schnürbändel. Sie brauchen Sie in 140 cm Länge.“



Ich fand das sehr gut. Eine Fährte! Mit dem Elektroscooter kurvte ich durch eine Million Menschen des Samstagnachmittags. Es war so ein Gedränge, dass ich das Fahrgerät alsbald wieder abstellen musste und zu Fuß weiter durch die Menge hastete. Am tosenden Alexanderplatz fand ich einen handelsüblichen Schuhladen, Top-Personal, sehr freundliche Verkäuferinnen und Verkäufer, nur: Schwarze Bändel in der Länge führen sie leider gar nicht. „Gehen Sie doch mal in die riesige Mall, dort gibt es im Erdgeschoss, in der hintersten Ecke, einen kleinen Schuster, versuchen Sie es dort.“

Es würde doch noch etwas werden mit dem heutigen Tag

Sie müssen wissen, die Woche über verbringe ich völlig allein in einem kleinen dunklen Kellerloch, um an großen glänzenden Texten zu arbeiten, und zu diesem Zeitpunkt stand ich also bereits völlig neben mir. Die Wucht eines gesamtgesellschaftlichen samstagnachmittäglichen Konsumrauschs hatte ich schon lange nicht mehr mitgemacht. Es hatte mich aber auch gepackt, ich ging immer weiter, schubste Leute durch die Gegend, wurde selbst geschubst, ich erreichte die Mall, in der es noch lauter, greller und wilder zuging als in der übrigen Stadt. Irgendwann fand ich den kleinen Laden und der gemütliche Besitzer war sehr zugewandt.

Er trug kabellose weiße Ohrstöpsel, ein T-Shirt umspannte seinen voluminösen Bauch. Wir gingen an seine kleine Schnürsenkelabteilung und schauten uns um. Nein, leider, da habe er nichts. Ich war traurig, es sollte also wirklich nicht sein. Kurz bevor ich mich in einem Schlund aus Selbstmitleid verlor, ging mein Blick zu den Schlüsselmaschinen, die hinter ihm standen und brummten. Ich hatte eine Idee!

„Schauen Sie mal“, sagte ich ihm mit letzter Kraft, „ich habe hier diesen Hausschlüssel.“ „Ah, ein Sicherheitsschlüssel“, er wendete ihn in der Hand. „Das kann ich machen.“ „Ja?!“ „Ja.“ „Wow.“ „40 Euro, dauert 20 Minuten.“ „Genial“, fand ich. Bisher hatte mir die Hausverwaltung und jeder andere Schlüsselmensch gesagt, dass es praktisch unmöglich sei beziehungsweise 100 Euro koste, diesen Schlüssel nachzumachen, und weil ich das wütend als eine Frechheit und Verarschung erachtete, teilten wir uns zu Hause schon seit geraumer Zeit zu dritt zwei Schlüssel. Aber das wäre jetzt vorbei! Es würde doch noch etwas werden mit dem heutigen Tag, ganz unvermutet.

Ein neues Schlosssystem für die Wohnung

„20 Minuten, gehen Sie durch die Mall“, sagte er. Das tat ich auch und suchte Deichmann. Hier würde ich die Schnürbändel betreffend jetzt auch noch fündig werden. Jetzt war wieder Zug drin. Und sie hatten schwarze Bändel! Nur 10 cm zu lang, aber das war doch egal, fand die Verkäuferin auch, könnte man mit Kerzenwachs oder Feuerzeug zurecht ösen. Ja, das würde man hinkriegen, einfach nicht so feste zubinden, meinte ich, entspannen. Man muss sich mal entspannen, meine Tochter würde sich auch entspannen. Es würde alles gut werden.

Alin Bosnoyan Dr. Martens mit Schnürsenkeln: so sieht das kleine Glück aus.

Die Verkäuferin nickte mir irritiert zu. Ich ging zum Schuster zurück. Er überreichte mir den Schlüssel, der wirklich ein lächelndes Gesicht in den Stahl eingraviert hatte. Ich hatte den Schlüssel, ich hatte die Senkel, was für ein Tag! Als ich schon freudig hinausging, fiel mir ein, das ich doch, wo ich schon mal hier war, einfach in einem Abwasch, auch noch ein neues Schlosssystem für die Wohnung kaufen könnte. Denn der Schlüssel fehlte ja auch, seitdem das geliebte Grunge-Kind alles verloren hatte.

Der Schuster machte ein sehr ernstes Gesicht

„Ah ja“, sagte er langsam, „gute Sache.“ Wir gingen zu einem Glasschrank, dort gab es nur sehr wenige Abus-Fabrikate. „Kommen Sie mal her“, sagte er, „schauen Sie.“ Unsere Köpfe zwängten sich in das kleine Glasschränkchen, immer weiter hinein. „Sehen Sie mal hier“, sagte er wie ein Archäologe, der auf eine jahrtausendealte, extrem geheimnisvolle menschliche Inschrift gestoßen war. Mit dem Bleistift hatte jemand klitzeklein 150,00 auf dem Rand der Verpackung notiert.

Der Schuster machte ein sehr ernstes Gesicht, als hätte der liebe Gott oder eine ähnliche Entität die Zahlen höchstpersönlich dort hingezaubert. „Das ist ein sehr, sehr gutes Schloss.“ Ich schwieg. „Es kostet 150 Euro!“ Ich staunte oder eigentlich kam ich gar nicht recht ins Staunen hinein, einmal, weil ich in einer anderen Welt, der Welt der Mall, der Überforderung, der verrückten Preise, Menschen und Waren verschlungen war, aber auch, weil er sogleich sagte: „Weißt du, was? Ich gebe dir das Schloss für 60 Euro.“

Dankbar, durchgenudelt und glücklich

Ich staune also nur latent, aber direkt schwemmt große Freude meinen Körper. Ich kann es gar nicht fassen. Für 60, was 150 Euro kostet. Was bin ich bloß für ein Glückspilz, in was für ein Paradies hat mich dieser Weg durch die Hölle geführt, was für ein Freund ist dieser Schuster! Und der Kopf glüht und die Seele randvoll mit dem stressigsten Samstagnachmittags-Vibe, die laute Trash-Musik, das überteuerte Fast Food, die perversen Werbebilder, der Geruch von Plastik aus Chinas Billiglohnfabriken, die ganze Meute Meute Meute, die ihr liebes Geld auf den Kopf hauen will, um sich zum günstigsten Preis in neue Menschen zu verwandeln.

Dankbar, durchgenudelt und glücklich schaffe ich es irgendwie nach Hause. Und dort auf dem Sofa liegend, beginne ich plötzlich, mir schreckliche Fragen zu stellen. 60 Euro für ein einfaches kleines Türschloss? Diese Mall ist doch gar kein Flohmarkt, es war auch kein Schlussverkauf. Das war doch eine amtliche deutsche Großstadt-Mall! Warum gibt der Schuster mir ohne zu fragen einen Rabat von immerhin 90 Euro? Ich schmeiße das Internet an. Im ganzen Internet gibt es mein Schloss für 37 Euro zu kaufen. Überall. Ich habe mich noch nie so betrogen gefühlt. Ich will zurück zu ihm. Ich kann es nicht fassen. Oder, frage ich mich, war er vielleicht die Aushilfe und hat es nicht besser gewusst? Hat er etwas verwechselt und es handelte sich bei der Kritzelei vielleicht um einen alten D-Mark-Preis? Nein, nein, nein, ich wurde betrogen. Ich werde hin und einen Aufstand machen, mein Geld zurückverlangen. So geht es doch nicht!

Wieder versöhnt mit der Welt

Aber ich habe eine Kinoverabredung. Der Film ist ganz gut. Aber später erzählte ich meinem Freund, dass ich mich kaum darauf konzentrieren konnte, weil ich heute schwer betrogen wurde. Nachdem sich mein sehr schlauer Freund die Geschichte angehört hatte, schüttelte er den Kopf und sagte, das sei eben die Crux mit dem neuen Berlin. Es ist ganz anders als früher, als man in Westdeutschland erzählen konnte, wie spottbillig hier ALLES war, Wohnungen für 150 Mark, ein Döner mit Soße für 50 Pfennig, das ganze Leben und all seine Facetten. Und alles praktisch möglich, ohne überhaupt zu arbeiten. Und heute sei es hier eben wie in New York, eine Weltstadt, die hell und groß leuchtet, an deren Häuserwänden aber wie in der Dritten Welt die Kabel herumhängen und in der jeder, um irgendwie über die Runden zu kommen, seine Mitmenschen schamlos betrügen muss.



Durch seine Klugheit fühlte ich mich seltsamerweise wieder versöhnt mit der Welt. Jeder hatte doch nun, was er wollte. Meine Tochter ihre Schnürsenkel und eine neue Version von sich selbst, der Schuster einen ordentlich Batzen Geld und ich habe eine Geschichte bekommen, die werde ich in einen Text verwandeln und dann kommt die Kohle auch wieder rein. Es war der Tag, an dem alle gewonnen haben.

