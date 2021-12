Als ich erwachte, schmerzten meine Beine und mein Rücken. Es war 2 Uhr morgens und vor dem Fenster pulsierte in der Ferne eine riesige Gewitterzelle. Wir flogen auf 11 Kilometern Höhe irgendwo über Gabun. Die Passagiere schliefen, hier und da lugte eine Nase über den Mund-Nasen-Schutz. Ich tat die Wehwehchen als verspäteten Kater der letzten Nacht in Kapstadt ab. Wir waren unterwegs gewesen, hatten in – wohlgemerkt wohldurchlüfteten – Außenbereichen gegessen und getrunken. Naja, teilweise.

Heute ist klar, das Ziehen in den Muskeln war kein Bier zu viel, sondern Corona, genauer gesagt Omikron. Ich sollte der erste bestätige Fall in Berlin werden. Aber das wusste ich in der Nacht vom 28. auf den 29. November in dem ausgebuchten Lufthansa-Airbus gen Deutschland nicht. Wir waren einfach froh, nach Hause zu kommen.

Denn zwei Tage zuvor, am Freitagvormittag, als wir uns schon auf dem Rückweg nach Kapstadt befanden, schickten Freunde aus Deutschland plötzlich keine Neid-Nachrichten mehr wie in den vorausgegangenen zwei Wochen. Bis dahin hatten sie uns um den Sommer der Südhalbkugel mit einstelligen Inzidenzwerten beneidet. Bedauernswert klangen ihre Berichte aus dem dritten, matschgrauen und nervösen Berliner Coronawinter, wo alles täglich vor dem Lockdown zu stehen schien. Ihr macht alles richtig, ihr Schweine, hatten sie uns immer wieder mit einem Smiley zu verstehen gegeben.

Der Flug annulliert - wie eine Ehe

Nun kamen im Minutentakt Links zu Eilmeldungen, die von einer neuen Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt worden war, berichteten. Geschieht euch recht, schwang da manchmal mit. In diesen Stunden schien plötzlich alles möglich: Würden wir auf unbestimmte Zeit in Afrika bleiben müssen? Würden wir uns anstecken? Vielleicht sogar elendig sterben? Gibt es genügend Beatmungs-, genügend ECMO-Geräte? In jedem Fall ging alles ziemlich schnell.

B.1.1.529 hatte noch keinen griechischen Buchstaben, da stoppte Großbritannien bereits alle Flüge aus dem südlichen Afrika, andere europäische und asiatische Staaten zogen nach. Die WHO sprach nach einer Krisensitzung von einer „besorgniserregenden Variante“, was noch einmal schlimmer klingt als „variant of concern“. „Südafrika-Virus versetzt Welt in Panik“, titelten zu dem Zeitpunkt schon einige Nachrichtenportale. Eine Freundin, die mit Air France gebucht hatte, wurde informiert, dass ihr Flug alternativlos annulliert worden sei. Da tat das Verb fast so weh wie bei der annullierten Ehe.

Kurz darauf stoppte auch Deutschland die Flüge – hieß es zumindest. Das war ein Gerücht, aber solche machten schnell die Runde. Auch das Südafrika kurz vor dem Lockdown stünde, wurde behauptet. Beides stimmte nicht. Tatsächlich dürften nur noch deutsche Staatsbürger und Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis einreisen. Wir benötigten nun zusätzlich einen PCR- oder Antigen-Test und die digitale Einreiseanmeldung. Doch während die Deutschen nervös wurden, lief das Leben in Südafrika als wäre nichts geschehen. Die Inzidenzwerte lagen weiterhin bei 7 bis 8, die Sonne schien. Der Frühsommer und das Leben auf den Straßen widersprach den Handynachrichten.

Am nächsten Tag am Flughafen schlichen angespannte Deutsche um die Schlangen zu den Lufthansaschaltern. Sie hofften auf Ausfälle, um von der Warte- auf die Passagierliste zu wechseln. Doch für die, die das Nötige beisammenhatten, wurden alles weniger heiß gegessen als gekocht. Bei der Ankunft in Frankfurt am Main musste man neben Pass und Impfzertifikat zwar auch das Testergebnis und jene Einreiseanmeldung vorzeigen, damit das zuständige Gesundheitsamt bescheid weiß, doch niemand maß die Temperatur, geschwiege denn gab es Schnell- oder PCR-Tests. Anders als in den Niederlanden mussten wir nicht vier Stunden im Flieger ausharren. Und als wir den Flug von FRA zum BER antraten, war es schon so als wären wir nie in Südafrika gewesen. Am Flughafen in Berlin strömten uns am Gate Menschen ohne Masken entgegen.

Husten, Schweiß, Verschleimung

Mit Bahn und Tram zuhause angekommen, wartete ich auf das Hämmern oder Klingeln an der Tür, zumindest auf den Anruf des Gesundheitsamts. Jeden Moment müsste es soweit sein, dachte ich. Schließlich waren wir frisch aus dem Gebiet mit der bis heute am stärksten mutierten Virusvariante der gesamten Pandemie zurückgekehrt. Höchste Infektiosität, Impfdurchbrüche, Bergriffe wie Immun-Escape schwirrten durch die Berichterstattung. Doch ein Klingeln kam nie, nicht mal eine E-Mail wäre je gekommen – wenn ich nicht Glück gehabt hätte und Redakteur dieser Zeitung wäre.

Noch am Tag der Ankunft wurden die Symptome schlimmer. Husten, eine belegte Stimme, leichte Schweißausbrüche traten hinzu. Ich verschleimte. Anzeichen einer leichten Grippe. Von so einer ging ich auch aus. Nur zur absoluten Sicherheit kramte ich den letzten Selbsttest aus der untersten Küchenschublade heraus. Seit ich zweimal geimpft bin, seit dem Sommer, hatte ich so was nicht mehr gebraucht.

Die Testlinie glühte sofort blutrot auf. Langsam zog die Kontrolllinie nach. Auch bei einem zweiten Test, den ich liebenswerterweise gebracht bekam, schoss ein karmesinroter Horizont hervor. Ich informierte meinen Reisekompagnon. Am nächsten Tag war auch er positiv. Jeder und jede einzelne, die am Samstagabend in Kapstadt dabei gewesen war, wurde im Laufe der nächsten Stunden positiv. Von Infektion zu Symptomen bis hin zu positivem Test in weniger als 48 Stunden. Das war potent.

Da es sowieso keine Medikamente gegen die Erkrankung gibt und von den milden Symptomen der Omikron-Variante mehr und mehr die Rede war, sorgten wir uns als doppeltgeimpfte, mitteljunge Männer jedoch nicht übermäßig um unsere Gesundheit. Bei den Eltern war das etwas anders. Ein größeres Problem stellte die Unmöglichkeit dar, sich einen PCR-Nachweis zu besorgen. Denn, wer aus einem Virusvariantengebiet zurückkehrt, kann sich nicht freitesten. Wer sich aber nicht testen lassen kann, erhält auch keinen Genesenennachweis. Wer einen solchen nicht hat, müsste sich jedoch bald boostern lassen, was wiederum keinen Sinn ergibt, wenn man kürzlich genesen ist. Ich schrieb also das Gesundheitsamt meines Bezirks an und wartete.

Ich war „hochgradig positiv“

Dabei las ich die Berliner Zeitung. Darin entdeckte ich den Artikel einer Kollegin zu ebenjenem Amt, das für mich zuständig ist und aus Neugierde fragte ich sie, was ich in meinem Falle zu erwarten hätte. Ich brauche mir keine Hoffnungen zu machen, jemals vom Gesundheitsamt zu hören, sagte sie. Die seien heillos überlastet, in Mitte lägen die Inzidenzen am aller höchsten und die Hälfte der Belegschaft sei krank. Aber sie könne einen Kontakt zur Virologie der Charité herstellen. Ich hatte Glück im Unglück, denn da in Berlin noch kein Omikron-Fall bestätigt worden war, bestand Interesse an einer Genomsequenzierung. Noch am selben Abend schickte die Charité jemanden vorbei, um einen Abstrich abzuholen. In der Nacht wusste ich, dass ich Covid habe, am nächsten Vormittag war klar, es ist Omikron. Ich war „hochgradig positiv“.

Das war am Mittwoch vor einer Woche. Seitdem sind die Symptome schwächer geworden und schließlich verschwunden. Geschmack und Geruchssinn habe ich nicht verloren. Die Charité verständigte auch mein Gesundheitsamt. Man meldete sich daraufhin mehrfach sehr freundlich bei mir. Das wäre aber nicht passiert, wenn ich nicht Omikron hätte, ließ man mich ebenfalls wissen.

Im großen und Ganzen scheinen Reiseeinschränkungen aber wenig zu bringen. Zum einen lassen sich neue Varianten durch sie nicht aufhalten. Denn einmal ist die Mutation immer schon verbreitet, wenn sie entdeckt wird und Deutsche dürften ja dennoch heimkehren. Daher wirken die raschen Restriktionen eher wie Effekthascherei. Für die Bekämpfung der Pandemie bringen sie wenig, aber den Volkswirtschaften der betroffenen Länder, beispielsweise Südafrika, schaden sie enorm.

Am letzten Donnerstag waren zwei Schnelltests erstmals negativ. Nächste Woche darf ich wieder unter Menschen. Ich habe den Arzt von der Charité gefragt, ob man eine Variante wie Omikron, also hochinfektiös, aber mit milden Symptomen, die alle anderen Varianten verdrängt, nicht züchten müsste, wenn es sie nicht schon gäbe. Er gab zu bedenken, dass wir noch nicht wissen, wie die Mutation auf Ungeimpfte wirke. Insgesamt kann ich nicht zu Omikron raten, denn es nervt krank zu sein und niemanden sehen zu dürfen, aber wenn man sie sich schon gönnt, empfehle ich in jedem Falle, das Ganze geimpft zu genießen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.