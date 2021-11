Berlin - „Sie sehen aber nicht sehr erotisch aus“, flüsterte mir ein alter Mann etwas enttäuscht im Sexshop zu, in dem ich arbeitete. „Ja, das ist Absicht“, antwortete ich in meinem übergroßen H&M-Männerpulli, als er mich mit einer in seinen Augen erotischeren Verkäuferin einer anderen Filiale verglich. Die Arbeitsuniform bei uns lautete: „Farben des Markenlogos tragen“ – da blieb mir inklusive schwarzer Pullis viel Auswahl.

Ich trug jeden Arbeitstag auch einen selbst gekauften Verlobungsring, der mir oft unangenehmere Interaktionen ersparte. Einmal lief ein schüchterner Kunde, der wenig Deutsch sprach, gezielt auf die Puppen und die aus Silikon nachgeformten Körperteile zu. Die aufblasbaren Gummipuppen kosteten 30 Euro aufwärts und waren nicht wirklich außerhalb des Junggesellen-Gags zu vermarkten. Silikonteile kosteten das Vielfache. Der Kunde zeigte auf eins der Silikonteile mit zwei Öffnungen und dann mit fragendem Blick auf mich. Ich hielt wortlos meine Hand hoch, woraufhin er „Oh, verheiratet“ sagte und traurig guckte.

Während meines Studi-Jobs im Sexshop wurde ich als jünger wahrgenommen

Es kam eine Vielfalt an Menschen aller Geschlechter in den Laden. Regulär gab es mehr männliche Kunden, die Zeitschriften oder DVDs kauften. „Wer kauft denn noch Pornos?“, fragten manche mich im Freundeskreis. Ganz schön viele, antwortete ich, auch diejenigen, die garantiert wissen, wie das Internet funktioniert. Meist sind es Deutsche, die den physischen Laden dem Onlineshopping vorziehen.

In der Zeit, zu der ich in dem Sexshop arbeitete – es war ein Studi-Job – wusste ich, dass man mich auch „muslimisch“ wahrnahm und jünger, als ich tatsächlich war. In diesem Stadtteil prägte das das Verhalten einiger Kunden mir gegenüber. Die rechtsorientiert wirkenden Kunden wollten oft nicht mit mir reden. Vielleicht dachten sie, ich könnte kein Deutsch, bis ich ihnen akzentfrei antwortete und die gewünschte „Golden Showers“-DVD raussuchte.

Dann waren da die jüngeren Frauen des Stadtteils – mit oder ohne Partner –, die sich Ratschläge von mir einholten. Und natürlich die schüchternen jungen Männer, die wirklich immer nach Verzögerungssprays fragten, einem Produkt, das dabei hilft, dass es nicht zu schnell geht. Zu gern hätte ich ihnen jedes Mal gesagt, dass häufigeres Handanlegen die Problematik sicherlich auch lösen würde. Das wäre allerdings schlecht für den Verkaufsumsatz gewesen.

Begegnungen mit Polizei und mit Rechten im Sexshop

Eines Tages kam die Polizei herein. Man habe sie gerufen, weil es hier einen Vorfall gegeben habe. Da hatte wohl jemand, die Ladenadresse angegeben, um uns einen Streich zu spielen. Die Polizisten spielten mir daraufhin auch einen Streich, weil sie einen Minderjährigen in den Laden brachten. „Das ist der Praktikant“, sagten sie. Ich scheuchte sie allesamt raus. Es gab nur wenige, aber doch ein paar feste Vorschriften in diesem Sexshop: 1. keine Minderjährigen im Laden, 2. elektronische Geräte immer mit Probe-Batterien vor dem Verkauf testen, um Retouren zu vermeiden, 3. immer mindestens ein Werbegeschenk zum Einkauf dazu.

Die Werbegeschenke haben einmal selbst einen deutlich rechtsradikalen Kunden stimmungsmäßig aufgetaut. Mit Lorbeerkranz-Druck und einem unübersehbaren „88“ auf dem schwarzen Polo-Shirt ignorierte er mich bei seiner Suche nach dem perfekten Vibrator. Mit Armbinde am Oberarm (im Hochsommer), strategisch vermutlich so platziert, dass sie eine tätowierte Armbinde abdeckte. Er entschied sich für ein günstiges lila Gerät, doch ich musste ihm die Funktionsfähigkeit des Geräts mit den Probe-Batterien aus der Theke demonstrieren, was den Verkauf hinauszögerte und ihn sichtbar ärgerte. Nachdem ich ihm beim Abkassieren erzählte, dass ich noch ein Werbegeschenk in die Tüte legen würde, und ihm diese mit einem Lächeln überreichte, erhielt ich auch ein Lächeln und ein heiteres „Tschö-Tschö“ zurück.

„Was ist zu groß, was ist normal?“ – diese Frage musste ich nur selten beantworten, insbesondere wenn der männliche Partner dabei war. Wenn man nach Vibratoren suchte, zeigte ich einfach auf die Verkaufswand und fragte: Welche Größe, welche Farbe, welches Material? Meist kam als Antwort: „Normal, nicht zu klein, oh, das ist aber VIEL zu groß.“ Ein Kichern bei einer bestimmten Frage verriet da meist schon viel. Ob jemand „hautfarben“ bevorzugte oder Schattierungen von Lila/Pink/Blau oder Pastell, konnte ich dagegen nie einschätzen.

Oft musste ich vortäuschen, ich hätte selbst persönliche Erfahrung

Einmal kam ein Pärchen im Alter von etwa 40 bis 45 in den Laden, die Frau wählte etwas im Standardbereich aus. Ihr schrankgroßer Freund bezahlte ein amerikanisches Produkt der Größe eines Spielzeugschwertes inklusive Schwertgriff. Einige Tage später kam sie alleine wieder. Ohne Retoure, aber mit dem Ziel, ihr Wunschprodukt zu kaufen.

Manche Leute wollten ungestört einkaufen, aber ich war angehalten, auf alle zuzugehen und „Kann ich Ihnen helfen“ zu fragen. Häufig hat man mir Information aufgedrängt, die ich gar nicht hören wollte. Oder behandelte mich wie eine Apothekerin beziehungsweise wie eine Sexualkunde-Lehrerin. Gelegentlich war ich professionelle Stylingberaterin für die Frage, wie man aussehen muss, um ins Kit-Kat zu kommen, und war erleichtert, wenn ich niemandem beim Anziehen in der Kabine helfen musste. Oft musste ich Kenntnisse vortäuschen und so tun, als hätte ich persönliche Erfahrung mit Prostata-Vibration, einer Penis-Vergrößerungspumpe oder „Penis-Käfig mit Reizstrom-Anschluss“.

Und ja, Männer suchten oft nach der richtigen „großen“ Größe in der Kondomauswahl. Zu den ulkigsten der Wünsche gehörte eine Mutter, die für ihren minderjährigen Sohn „sehr kleine“ Kondome suchte und mir daraufhin etwas auf WhatsApp zeigen wollte. Ich wehrte mich, bis sie erklärte, es gehe nur um ein Foto der Marke. Ein andermal kam ein 0815-Mann und erzählte mir von einem „Jucken“. Ich fragte, ob er eine Latexallergie habe, da hätten wir was.

Er meinte, ob es vielleicht bedeute, dass es zu eng ist. Sein Kumpel kam rein, hörte die Story sicher nicht zum ersten Mal, klopfte ihm kopfschüttelnd auf die Schulter und ging wortlos wieder raus, als ich 0815 sagte, vielleicht sollte er lieber zum Arzt gehen. Kein Verkaufsumsatz bei beiden.

Manchmal wundere ich mich, was insbesondere bei deutschen Männern von der Aufklärung hängen bleibt. Ein Kunde, so Anfang 30, behauptete etwa entrüstet: „Wozu soll meine Freundin Gleitgel brauchen für den Glas-Dildo? Heißt das, ich mache was falsch??“ Ich haspelte etwas von „hormonellen Schwankungen“, von „tagesabhängig“ und dachte innerlich: Junge, mir tun Frauen leid, wenn sie sich nie trauen, dir was zu sagen, und es wehtut, weil du eindeutig ein zu großes Ego hast.

