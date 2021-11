Berlin - Diese Geschichte, wie so viele über Hostels, muss in Indien beginnen. In Indien deshalb, weil ich in diesem Land festgestellt habe, was ich an Hostels so mag. Es war vor allem die Stimmung vor den Zimmern während meiner 40-tägigen Reise damals. Ich traf viele andere junge Menschen, knüpfte dauerhafte Freundschaften mit anderen Reisenden oder änderte sogar spontan meine Reiseroute. Ich war 23 Jahre alt und wollte die ganze Welt bereisen. Hostels passen zu diesem Vorhaben perfekt. Also habe ich mir vor meiner Ankunft in Berlin keine Wohnung gemietet, sondern bin ins Hostel gezogen.

Aber ich musste lernen: Das Hostelleben in Berlin unterscheidet sich von allem, was ich bisher erlebt habe. Die Atmosphäre ist rau, die Gäste sind introvertiert, praktisch und zielorientiert – ohne jede Lust auf Abenteuer. Für 20 Euro pro Nacht habe ich mein erstes ganz persönliches „Brutal Berlin“ erlebt.

Die ersten zwei Nächte buchte ich mich in einem Hostel in Prenzlauer Berg ein, das zu einer berühmten internationalen Kette mit gutem Ruf gehört. Die Lage war ganz praktisch, direkt gegenüber dem S-Bahnhof Landsberger Allee – also ideal für Menschen wie mich, die neugierig darauf sind, eine Stadt kennenzulernen. In Wahrheit war es unerträglich. Im Erdgeschoss des Hostels gab es einen Club, und so sammelten sich vor dem Hostel ständig Horden Betrunkener und Menschen, die offenbar noch ganz andere Dinge konsumiert hatten.

Ich sah, wie Hunderte auf einer Tanzfläche von nicht mehr als 200 Quadratmetern tanzten und sich umarmten. Das waren zwar alles Menschen mit Impfpass, aber niemand trug eine Maske, hielt Abstand oder befolgte andere Vorsichtsmaßnahmen. Hinzu kam der Krach, den sie dabei machten. Okay, ich habe „Coronaphobie“ und trage manchmal auch zwei Masken. Vielleicht liegt es auch an mir, aber die Pandemie ist eben noch nicht vorbei und mich haben diese Szenen extrem beunruhigt. Ich fragte mich, ob die Rekordzahl der Corona-Infektionen, die Deutschland gerade erlebt, vielleicht etwas mit dieser Sorglosigkeit zu tun hat.

In der ersten Nacht pinkelte ein Betrunkener in unser Waschbecken

Vielleicht war es auch einfach Pech, dass die erste Übernachtung auf Halloween fiel. Nicht nur ich wachte mitten in der Nacht auf, als ein betrunkener Idiot in das Waschbecken unseres Zimmers pinkelte, anstatt auf die Toilette zu gehen. Als ich am Morgen einen Hostelmitarbeiter bat, etwas dagegen zu unternehmen, machte er sich über mich als Araber lustig.

Ich hätte das Hostel gerne verlassen, doch ich hatte schon zwei Nächte bezahlt. Ich schwor mir, danach etwas anderes zu suchen. Damit geriet ich in einen Kreislauf der Ausbeutung. Die Hostelpreise in Berlin sind unverschämt und unangemessen teuer geworden. Wenn eine Matratze in einem Zimmer noch für fünf D-Mark zu haben war, kostet es heute mindestens 20 Euro. Ein Frühstück mit Ei, Brot und Käse: 15 Euro. Eine Flasche Wasser: sieben Euro – dafür kann ich in Ägypten, meiner Heimat, dreimal Mittag essen! Was soll das?

Das Hostelpersonal nutzt außerdem die Unwissenheit der Touristen und Ausländer aus und täuscht sie bei jeder Gelegenheit. Alles muss einzeln bezahlt werden. Selbst die Antwort auf eine Anfrage kostet Geld. Als ich die Frau an der Rezeption nach touristischen Empfehlungen frage, sagt sie nur, sie habe keine Zeit, aber es gebe eine Tourist-Information im Hostel. Doch dort müsse ich für jede Antwort bezahlen, mindestens einen Euro.

Auf jedes Problem wurde erst mal mit Unhöflichkeit reagiert. Ich wurde von einer Hostelmitarbeiterin in Jogginghose mit Tattoos und Piercings angelächelt. Jedoch bevor ich eingecheckt hatte. Danach nicht mehr! Denn dann verwandelte sich die Angestellte in eine arrogante Person, die wütend wurde, wenn ich sie um Hilfe bat, weil meine Karte für das Mehrbettzimmer und das Bad nicht funktionierte. Ich sprach mit ihr auf Englisch und sie machte sich mit einem Kollegen auf Deutsch über mich lustig. Ich verstand: „Der Araber dort versteht wohl die Technik nicht.“

Höllenklos und Auszüge aus „Mein Kampf“

Auch ohne meinen pinkelnden Nachbarn war der Zustand der Zimmer unterirdisch. Aber irgendwie konnte ich ihn sogar verstehen, das Schlimmste waren die Toiletten. Das höllische Bad dieses Hostels zu betreten war grauenvoll, denn die meisten Schüsseln waren mit Exkrementen verstopft. Ich trat fast in eine Art Hungerstreik und aß nur leichte Speisen, die mich am Leben hielten und es mir gleichzeitig ermöglichten, das stinkende Höllenloch zu meiden.

In meiner zweiten Nacht wurde alles noch seltsamer. Ein Mitbewohner wachte mitten in der Nacht auf, hielt sich für Hitler und begann, eine Rede zu halten. Dabei hielt er sich die Finger zum Schnurrbart geformt ins Gesicht. Die andere Hand erhob er zum Hitlergruß. Ich war schockiert. So was mitten in Berlin, einer Stadt, die das Image hat, Nazis nicht zu dulden, geschweige denn, dass Zitate aus „Mein Kampf“ erlaubt sind – aus dem der Mann offenbar Passagen vortrug. Ich wusste nicht, ob er betrunken, high, verrückt oder ein Nazi war – oder alles zusammen. Aber es war mir auch egal, denn ich konnte die zweite Nacht in Folge nicht schlafen und musste mir jetzt Sorgen wegen eines weiteren Idioten machen.

Am nächsten Tag ging ich auf die Suche nach einem neuen Hostel. Aber das fühlte sich an, als würde ich auf dem Berliner Wohnungsmarkt eine Mietwohnung suchen. In einem von mir angesteuerten Hostel sagte die Rezeptionistin, man müsse online bezahlen, damit das Hostel die Kontrolle über das Konto des Gastes habe, wenn er etwas beschädigt. Ich hatte sofort ein ungutes Gefühl. Ein anderes Hostel schloss um 21 Uhr abends und ich hatte das letzte freie Bett knapp verpasst.

Doch schlussendlich fand ich ein neues Hostel – und ich hatte gute Gründe, hier Besseres zu erwarten. Für einen leicht erhöhten Preis (23 Euro pro Nacht) war ich jetzt Gast in einem Haus, das in zahlreichen Top-Ten-Listen der besten Berliner Hostels auf Reiseblogs zu finden ist. Von seiner Lage in Kreuzberg aus waren Touri-Hotspots wie Checkpoint Charlie oder Potsdamer Platz binnen 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Auch das Hostel selbst hatte eine lange, interessante Geschichte, denn es war einst ein Kloster.

Von Geistern und Reisebloggern heimgesucht

Diese interessante Geschichte brachte jedoch eine unheimliche, dunkle Atmosphäre mit sich. Das Gebäude war wirklich nicht für ein Hostel gemacht worden, die Gänge glichen einem Labyrinth. Jedes Mal, wenn ich versuchte, mein Zimmer zu erreichen, verirrte ich mich und hatte das Gefühl, verfolgt zu werden. Dabei kamen mir Erinnerungen an den ägyptischen Bischof Epiphanius, der von einem Mönch in einem koptischen Kloster mitten in der Wüste erstochen wurde. Diese beängstigende Stimmung wurde von der Halloween-Partydekoration mit Blut, Geistern und Horrorfilmfiguren verstärkt, die immer noch in den Gängen des Hostels hing. Ich bekam das Gefühl, tatsächlich gestorben zu sein und in der Hölle umherzuirren, wo ich für meine irdischen Sünden bestraft werde.

Doch auch im scheinbar sicheren Zimmer angekommen, konnte ich den Geistern nicht entkommen. Hier traf ich wieder auf Betrunkene und eine Gruppe osteuropäischer Mädchen, die einen fürchterlichen Lärm machten. Sie liefen zwischen den Zimmern hin und her und ließen die Türen rhythmisch krachen.

In beiden Hostels musste ich auch lernen, mit Reisebloggern umzugehen. Sie haben offenbar keinen Respekt vor der Privatsphäre ihrer Mitreisenden – ganz im Gegenteil, sie zwangen mich und andere, in ihren Videos aufzutreten. Sie glaubten offenbar, unsere Lebensgeheimnisse würden ihnen viele Klicks bringen und wir wären gern Internetstars in ihren Ländern. Bitte, liebe Blogger, ich brauche euren Fame nicht!

Übersetzung aus dem Englischen: Elizabeth Rushton.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.