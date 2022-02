„Am Ende des Tages ist Poesie der Anker meiner Kunst“, erzählt Jordan/Martin Hell, als wir physisch getrennt, in unseren jeweiligen Berliner Wohnungen, auf Zoom sprechen. Mit dem Titel seiner aktuellen Einzelausstellung „The War Is Over“ bei Noah Klink beschreibt er das Ende unserer Tage, der Welt überhaupt. Wenn diese – ob durch Klimakrise oder militärische Auseinandersetzung – untergeht, so scheint Jordan/Martin Hells Kunst zu sagen, sind zumindest auch die Kriege vorbei, die wir gegen uns selbst und anderen führen.