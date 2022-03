Am Sonntag, den 27. Februar, vier Tage nach der Invasion Russlands in der Ukraine, fanden in ganz Deutschland Demonstrationen statt. In Berlin kamen mehr als 100.000 Menschen auf der Straße des 17. Juni zusammen. Sie hielten selbstgemachte Schilder mit Aufschriften wie „Nie wieder Krieg“ in die Luft, aber auch mit Forderungen wie „Waffen für die Ukraine!“ oder etwas vulgärer „Fuck Putin“. Von einer Zeitenwende sprach Bundeskanzler Olaf Scholz wenige Meter entfernt im Deutschen Bundestag und kündigte eine Revolution der Sicherheits- und Verteidigungspolitik an. In wenigen Tagen hatten sich Gewissheiten in Luft aufgelöst. Doch trotz der völlig neuen Lage war eines so wie immer in den vergangenen Demonstrationsjahren: Aus den Lautsprechern vor dem Brandenburger Tor drang die Stimme von Luisa Neubauer.

Einige Demonstranten wunderten sich hörbar. Waren sie am falschen Ort? Hier ging es doch um Krieg, nicht um Klimaschutz. Wieso sprach die Klimaaktivistin von Fridays for Future (FFF) zum Ukraine-Krieg? Ihr Fachgebiet war bisher nicht europäische Sicherheits- oder Außenpolitik gewesen. In ihrer Rede erzählte sie dann auch, dass man eigentlich den Ukrainern zuhören müsste. Währenddessen drängten sich sechs Fotografen auf der Bühne hinter Neubauer. Von der Seite wurde sie von zwei Kamerateams gefilmt. Also alles wie immer. Doch es war auch eine Art letztes Aufbäumen. Seitdem ist die Sicherheit in den Vordergrund gerückt, der Klimaschutz bekommt weniger Aufmerksamkeit.

Lindner nennt erneuerbare Energien jetzt Freiheitsenergien

Dass gerade Neubauer dort steht und nicht eine Verteidigungspolitikerin oder Vertreter der ukrainischen Zivilgesellschaft hatte weniger damit zu tun, dass sie sich bisher stark mit der Außenpolitik beschäftigt hat, sondern mit den exzellenten Organisationsstrukturen der Fridays-for-Future-Bewegung. Keine andere Organisation von Black-Lives-Matter-Aktivisten über Bahngewerkschaften bis hin zu Pflegepersonal kann so schnell so große Demonstrationen organisieren und Menschen mobilisieren. Neubauer beispielsweise will innerhalb von 60 Stunden auf einer anderen Demo gegen den Ukraine-Krieg in Hamburg 120.000 Personen mobilisiert haben. Das eingespielte Team der Klimaschützer hat einen organisatorischen Vorteil. Wer fast jeden Freitag Demos stemmt, kann das auch mal am Sonntag tun. Und so konnte FFF gemeinsam mit Gewerkschaften und Kirchen in einem Dreierbündnis zur Demo aufrufen. Und ihre Gallionsfigur Neubauer auf die Bühne bringen.

Doch Neubauer wusste wohl schon dort auf der Bühne, dass die kommende Zeit viel weniger von den Stichworten Artensterben, Kipppunkte oder CO2-Budgets bestimmt werden würde, sondern vielmehr von Sanktionen, Nato-Ostflanke und Atomwaffen. Und so versuchte sie bereits auf der Demo, eine Brücke zwischen ihrer Klimaexpertise und dem kriegerischen Konflikt zu schlagen. Das tat sie einmal, indem sie die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas und Öl geißelte. Die habe Putin erst in eine solche Machtposition bringen können. Selbst Christian Lindner nannte im Bundestag ebenfalls am Sonntag erneuerbare Energien nun in Anspielung auf die Anhängigkeit „Freiheitsenergien“, wobei er auch Wasserstoff und E-Fuels dazuzählt.

Wäre ein solarbetriebener Cyberkrieg besser als ein fossiler?

Doch für die fortgesetzte mediale und öffentliche Präsenz der Klimabewegung, die unerlässlich für ihre Relevanz ist, war das Herstellen einer Verbindung zwischen Ukraine- und Klimakrise eigentlich zentral. So entschied Neubauer, den Einmarsch als Klimaverbrechen zu framen. „Putin führt einen fossilen Krieg gegen die Ukraine“, sagte sie. Das kann mindestens zwei Dinge bedeuten. Einmal, dass die Energielieferungen Russlands in den Rest der Welt den Krieg in der Ukraine finanzieren. Täglich überwiesen Staaten des Westens zwischen 600 und 700 Millionen Euro im Gegenzug für Öl, Erdgas und Kohle an das russische Regime. Russland liefert mehr als 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases und deckt ebenfalls 30 Prozent unseres Kohlebedarfs. Außerdem werden Kriegsgeräte wie Panzer, Schiffe und Bomber mit fossilen Energieträgern betrieben.

Doch was auf den ersten Blick einleuchtet, ist nicht völlig zwingend. Da Russland seine Waffen vor allem im eigenen Land produziert und, was Rohstoffe und Nahrungsmittel angeht, ebenfalls weitestgehend autark ist, könnte es einen Krieg wohl auch aus eigener Kraft finanzieren, ohne auf Devisen für Waffenkäufe, Rohstoffe oder Nahrungsmittel für die Soldaten angewiesen zu sein. Weiterhin ist nicht klar, ob während eines Krieges, der an vielen Orten dazu führt, dass die Strom- und Gasversorgung von Millionenstädten zerstört wird und damit auch deren Verbrauch ausfällt, mehr oder weniger CO2 ausgestoßen wird.

Da sich die wirtschaftliche Tätigkeit der Ukraine massiv reduziert hat, wird auch dadurch weniger verbraucht. Wie durch die Corona-Pandemie hat der Zusammenbruch des öffentlichen Lebens, das Wegfallen Hunderttausender Pendler und die massive Reduktion des Konsums einen Rückgang des CO2-Ausstoßes zur Folge. Und was die Frage des fossilen Betriebs angeht, schließt sich die Frage an, ob mit Solarenergie betriebene Computer, die für Cyberangriffe genutzt werden, dann keinen fossilen Krieg darstellen würden? Wäre ein solcher Krieg dann besser?

Putins Krieg ist narzisstisch, so Lauterbach

Apropos Corona. Die Pandemie ist neben dem Klimaschutz das zweite Riesenthema, das nach zwei Jahren völliger Dominanz plötzlich in den Hintergrund gerückt ist – und damit auch die prominentesten Protagonisten der Debatte, allen voran Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Auch er war auf der Demonstration in Berlin, sprach aber nicht. Doch während Luisa Neubauer nach der Invasion noch zu Markus Lanz eingeladen wurde, ist der Talkshowkönig der letzten zwei Jahre seit Kriegsbeginn aus den allabendlichen Sendungen verschwunden.

Gegen den Bedeutungsverlust des Themas Corona hatte er sich noch am 25. Februar, dem Morgen nach dem Überfall, in der Bundespressekonferenz gewehrt. Auf den Einmarsch angesprochen, sagte Lauterbach da: „Die Welt hat wirklich Besseres zu tun, als sich mit den Großmachtfantasien von Putin zu beschäftigen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, wir müssen die Pandemie bekämpfen, wir müssen neue Pandemien verhindern. Ich finde es einfach schlicht und ergreifend bestürzend, narzisstisch und in keiner Weise akzeptabel.“

Doch die Pandemie spielt seitdem eine immer kleinere Rolle. Lauterbach hat sich der neuen Lage angepasst. Anders als zu Beginn, als er die Corona-Pandemie noch als die relevantere der Krisen darstellen wollte und eine Beschäftigung mit dem Krieg ablehnte, wendet er mittlerweile die Neubauer-Strategie an: Verbinde die aktuelle Krise mit der Krise, in der du Kompetenzen hast. Lauterbach twittert jetzt über Medikamenten-Lieferungen in die Ukraine.

Lauterbach sucht nach neuen Medienstrategien

Auf die herzzerreißende Nachricht der ukrainischstämmigen jüdischen Publizisten Marina Weisband, die in Bezug auf den Krieg auf Twitter geschrieben hatte „Ich kann gerade nicht mehr und ich sehe kein Licht. Schickt jede gute Nachricht, die ihr könnt, in die Welt“, antworte Lauterbach: „Wir geben nie auf. Weder gegen Covid noch gegen Putin.“ Wie gut das funktioniert, zeigt sich auch daran, dass Weisbands Tweet 10.000 Likes erhielt, Lauterbachs 11.000. Zwischendurch lobt er die Klitschko-Brüder oder unterstützt Demonstranten in St. Petersburg.

Und statt zu den politischen Talkshows von Maischberger, Will und Co. geht er jetzt eben zu den seichteren Formaten wie „Kölner Treff“ beim WDR mit dem Zauberer-Duo Ehrlich-Brothers und der Schauspielerin Michaela May.

Neubauer hat gegenüber Lauterbach natürlich auch den Vorteil, dass sich die Aufmerksamkeit für sie auch aus dem Wunsch speist, Vertreter der jungen Generation zu befragen. So sehr sie dieses Label auch immer wieder formal abwehrt. Spätestens seit der Bundestagswahl, bei der mehr Erstwähler die Liberalen als die Grünen wählten, ist zudem klar, dass eine Gleichsetzung der Jungen mit Fridays for Future höchstens die halbe Wahrheit sein kann.

Doch Lauterbach hat an anderer Stelle vorgesorgt, um auch weiterhin relevant zu bleiben. In der Hektik der Kriegsberichterstattung ging unter, dass der Gesundheitsminister vergangene Woche sein neustes Buch vorgestellt hat. Am Tag vor dem Krieg erschien ein Vorabdruck in der Bild-Zeitung. „Bevor es zu spät ist“, heißt das 288 Seiten starke Werk, das bei Rowohlt erschien. Es behandelt den Klimawandel.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.