Als meine Frau vorschlägt, zusammen ein paar Tage das „Heilfasten nach Buchinger“ zu praktizieren, schießen mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf: Will ich das? Kann ich das? Ist Heilfasten eine Praxis spaßbefreiter Gesundheitsapostel, die dem neoliberalen Selbstoptimierungswahn anheimgefallen sind? Geht man als Paar in die langweilige Phase über, wenn man zusammen heilfastet? Was kommt als nächstes? Dass man sich gegenseitig wärmende Socken mit Bärchenmotiv strickt, im Partnerlook Yoga macht oder Freunde zu Dia-Abenden einlädt? Oder sind das nur die typischen Abwehrgedanken eines Menschen, der insgeheim weiß, dass er mit Essen nicht nur für Energiezufuhr sorgt, sondern sich auch belohnt, tröstet, aufputscht und beruhigt? Der isst, wenn er sich langweilt, wenn er sich ärgert, wenn er beim Schreiben eines Textes nicht weiterweiß.

Meine Frau hat bereits letztes Jahr sieben Tage lang nur Wasser, Tee, Säfte und Gemüsebrühe zu sich genommen. Sie ist mit einer Freundin nach Sylt gefahren und hat 700 Euro bezahlt, um eine Woche in einem kargen Zimmer eines kargen „Fastenzentrums“ zu hocken und nichts zu essen. Oder lange Wanderungen zu machen. Sie fand es super.

Verzicht auf Essen, Alkohol, Kaffee

Ich stimme dem Plan schließlich zu, will aber kein Geld dafür bezahlen. Ich will nicht nach Sylt, sondern die siebentägige Fastenkur zu Hause durchführen. Da meine Frau und ich den Luxus getrennter Wohnungen genießen, können wir uns völlig ungestört Einläufe machen und uns aus dem Weg gehen, wenn uns das befällt, was man „Fastenkrise“ nennt. Diese Krise ist fester Bestandteil der Fastenerzählung, die ich schon ein paar Mal gehört habe und die im Wesentlichen immer gleich klingt: Nein, es geht nicht hauptsächlich um so etwas Banales wie Abnehmen, sondern vor allem um „Entgiftung“, Klarheit, eine spirituelle Erfahrung.

Ja, die ersten Tage seien schon hart, man habe wirklich Kohldampf. Sei man aber erst durch die Fastenkrise gegangen, dann habe man echt gar keinen Hunger mehr. Und fühle sich superfit! Ja, man habe ein neues Bewusstsein bekommen, und noch mal ja: „Du musst das unbedingt auch machen!“ Gerade der letzte Punkt hat verlässlich dafür gesorgt, dass ich bisher auf diese „spirituelle Erfahrung“ verzichtet habe. Jetzt aber will ich sie machen, vor allem um mir selbst und meiner Frau zu beweisen, dass ich nicht durchdrehe, wenn ich mein Innenleben mal ein paar Tage nicht durch Essen reguliere. Und, wie mir dann bewusst wird, auch Alkohol zur fragwürdigen Selbstmedikation entfällt. Und Kaffee.

In der Nacht litt ich an Gliederreißen

Es wurde schon viel übers Fasten geschrieben, gerade Intervallfasten ist seit ein paar Jahren in … haha … aller Munde. Deswegen hake ich die bekannten Punkte schnell ab: Ich hatte vom ersten Tag an sowohl Hunger als auch Appetit und dachte viel an die leckeren Dinge, die ich bald wieder essen durfte. Das änderte sich auch nicht am dritten, vierten, fünften oder sechsten Tag. Kann sein, dass ich mich zwischendrin „wie neugeboren“ fühlte, wenn man bedenkt, dass Neugeborene wie am Spieß schreien, weil sie aus der Behaglichkeit ins grelle Licht gezerrt wurden. Ich träumte nachts von üppigen All-you-can-eat-Büfetts, und von meiner Frau, die plötzlich neben mir stand und mahnend fragte, ob ich mir schon meinen Leberwickel gemacht hatte. Leider ist „Leberwickel“ keine schwäbische Spezialität.

Ging ich durch die Stadt, sah ich nur noch essende Menschen. Oder rauchende, oder trinkende, oder telefonierende. Und alle rochen nach Salami, Bananen oder Plunderteilchen. Die Babys in den Kinderwagen sahen zum Anbeißen aus. Auf den Plakaten sah ich plötzlich keine normschönen Frauen mehr, sondern nur noch Magnum Mandel. In der Nacht litt ich an Gliederreißen, egal wie ich mich positionierte. Angeblich ist das ein Symptom des „Entgiftens“. Tagsüber hatte ich deutlich mehr Zeit, weil ich nicht einkaufen, kochen, essen, spülen musste. Das hatte etwas Befreiendes. Auch machte es mir tatsächlich Freude, zu verzichten, mich etwas mehr als Herr im eigenen Haus zu erleben und mich bewusst an langsam gelöffelten Obstsäften und dem Auslutschen von Zitronenschnitzen zu erfreuen. Die wirklich interessante Erfahrung war jedoch eine andere.

Wie wir alle unter Abhängigkeiten leiden

Als ich am vierten Tag in einen Supermarkt ging, um mir Sauerkrautsaft zu holen, sah ich den Ort mit verändertem Blick. Meterlang zogen sich Regale mit bunt verpackten Süßigkeiten, Knabberzeug, Wein, Sekt, Bier, Schnaps, Limonaden – also Lebensmittel, die kaum ernähren, aber abhängig und krank machen können. Auch die Tiefkühlpizzen und Konservengerichte mit ihren „leeren Kalorien“ erschienen mir nun in erster Linie als Drogen, als Köder für Kunden. Die Männer, die vor dem Supermarkt standen, Bier tranken und mit künstlich klingenden Stimmen Heldengeschichten erzählten, wirkten auf mich plötzlich wie ängstliche Kinder, die ihren Schnuller in der Hand hielten.

Ich ging durch die Stadt und sah, wie gehetzt viele Menschen waren. Zum ersten Mal dachte ich: Sklaven sind immer in Eile. Ich sah, wie Eltern ihren Kindern Kekse in den Kinderwagen reichten, wie adipöse Menschen halb verdruckst, halb trotzig am Tresen einer McDonald’s-Filiale standen, als würden dort nicht Big Macs, sondern Pornohefte verkauft. In der U-Bahn wischten und scrollten sich die Menschen durch soziale Plattformen, deren Geschäftsmodell nachgewiesen darin besteht, das Belohnungszentrum so oft zu stimulieren, dass eine neurologische Abhängigkeit entsteht.

Ich werde unruhig, wenn nichts passiert

Wer in einer Überflussgesellschaft Geschäfte machen will, sollte immer neue Mangelgefühle adressieren, oder noch besser: Produkte anbieten, die scheinbar ein Bedürfnis befriedigen, tatsächlich aber zunehmend Bedürftigkeit erzeugen. Erstaunlich viele stecken das Dauerfeuer an Bedürfniserzeugung ganz gut weg, ein Teil wird suchtkrank. Und das hat nichts mit Willensstärke, Charakter und nur bedingt mit Kindheit zu tun. Es ist eher wie ein biochemisches Glücksspiel, wo etliche Menschen einfach die Niete ziehen, während der Rest fröhlich weiterspielt und sich einredet, selbst alles unter Kontrolle zu haben.

Waren diese strengen Gedanken nun Ausdruck einer spirituellen Erfahrung oder einer Fastenkrise, die mich dünnhäutig machte? Vielleicht schloss ich bloß recht grobschlächtig von mir auf andere. Schließlich dachte ich nicht nur jetzt während des Fastens, sondern auch sonst oft genug, dass mir irgendetwas fehlt, dass ich etwas an mir oder an der Welt verbessern muss, dass es nicht reicht, nicht reichen darf, einfach am Leben zu sein.

Ich werde unruhig, wenn nichts passiert. Ich lese üblicherweise beim Essen Nachrichten im Internet, angeblich, um mich zu informieren. Ich schaue zehn-, nein eher zwanzig- oder dreißigmal am Tag auf Facebook, ob mein Posting ein Like bekommen hat. Ich denke, dass am Feierabend etwas fehlt, wenn ich nicht einen Film oder eine Serie streame oder ein Glas Wein trinke. Oder zwei. Mein Gehirn sendet mir immer wieder Anweisungen, dass ich etwas von außen brauche, weil ich sonst nicht zufrieden sein kann. Währenddessen werde ich immer unzufriedener und entferne mich immer mehr von dem Menschen, der ich eigentlich sein will.

Ich fühle mich im Überfluss traurig und einsam

Die treusten Kunden sind Junkies, die wie Kinder ihren Bedürfnissen ausgeliefert sind. Und ich komme mir tatsächlich immer wieder vor wie ein verhätscheltes Kind: Einerseits denke ich, dass mir ein Schlaraffenland allumfassender Bedürfnisbefriedigung zusteht, schließlich wird mir genau das immer wieder vorgegaukelt, andererseits fühle ich mich mitten im Überfluss traurig und einsam, weil ich eigentlich etwas ganz anderes will: auf meine Weise wachsen und lernen, Zufriedenheit aus mir selbst schöpfen, unabhängig, aber verbunden sein, meinen Werten treu sein, nicht ausgebeutet werden, nicht andere ausbeuten, kein Mittel zum Zweck sein, nicht Konkurrent, nicht Kunde. Ich will nicht besser und besser werden müssen, weil unsere Gesellschaft einen stetig größer werdenden Kredit auf die Zukunft aufgenommen hat, weil die Volkswirtschaft „wachsen“ muss.

Am Ende hängen meine Frau und ich noch zwei Fastentage dran. Die ersten Apfelstücke beim Fastenbrechen schmecken unglaublich gut. Wir kauen sie langsam und gründlich. Es war keineswegs angenehm zu fasten, aber es war gut. Wir wollen es in wenigen Monaten wieder tun, und die Einsichten aus dieser Zeit in unseren Alltag übernehmen.

Insgeheim weiß unsere Gesellschaft längst, dass sie lernen muss zu fasten, zu verzichten. Nicht allein wegen der Auswirkungen des Klimawandels und angesichts der bedrückenden Verhältnisse in vielen Teilen der Welt. Sondern aus einem Grund, der so naheliegend ist, dass wir ihn kaum sehen können: Es wird uns viel, viel besser gehen.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.