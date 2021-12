Meine Freundin Dalit ruft mich an und bittet verzweifelt um meinen Rat. „Ich brauche wieder eine Ausrede, ich kann mir es nicht noch mal antun, ich werde es diesmal nicht überleben!“ Damit meint sie das Weihnachtsessen bei der Familie ihres deutschen Ehemanns, den sie neulich heiratete.

Jedes Jahr ruft mich Dalit um diese Zeit an, weil sie eine gute Ausrede braucht, weshalb sie dieses Jahr (wieder) nicht zu ihren Schwiegereltern fahren kann und Weihnachten absagen muss. „Sag einfach, dass du bei den jetzigen Corona-Zahlen Angst hast, mit dem vollen ICE zu fahren. Und flieg stattdessen über Weihnachten zu deiner Familie nach Israel“, schlage ich ihr vor. Dalit rastet nun aus – das Wort „Weihnachten“ triggert sie und bringt all ihre Traumata der letzten Jahre hoch. „Soll ich es persönlich nehmen, wenn sie mit mir kein einziges Wort reden, dass sie mich wie eine völlig fremde Person anglotzen und mir keine Fragen stellen und auf meine Fragen nur einsilbig antworten?“, fragt sie und lässt mich darauf nicht antworten.

„‚Wie geht’s dir bei deinem neuen Job?‘ oder ‚Wie laufen die Vorbereitungen auf die Hochzeit?‘ wären nette Fragen gewesen. Ich sag’s dir: Sie nehmen uns diese Hochzeit übel und schauen mich verdächtig an. Es hat schließlich damit zu tun, dass ich die angeheiratete Nichtdeutsche bin, die erste Ausländerin, die bei ihnen zu Gast sitzt. Hätte ich die zwei Stolpersteine vor dem Nachbarhaus nicht gesehen, wäre ich sicher gewesen, dass ich die erste und einzige Jüdin bin, die dieses abgeschiedene Dorf je zuvor betreten hat. Und nun müssen sie Heiligabend an einem Tisch mit der Mörderin von Christus verbringen, und das ist wohl der Grund, weshalb sie nun so sauer sind und schweigen. Beim nächsten Mal werden sie sich wohl an mir rächen!“ Es gelingt mir, Dalit zu beruhigen, indem ich ihr erkläre, dass das Schweigen am Weihnachtstisch eine gebräuchliche Tradition in manchen Regionen Deutschlands ist.

Nittl sei ein Trauertag

Die jüdische Angst vor Weihnachten ergreift nicht nur meine Freundin Dalit. Diese Angst ist tief in der Geschichte des europäischen Judentums verwurzelt. Während ihre christlichen Nachbarn in der Kirche die Geburt Jesu feierten, bezeichneten aschkenasische Juden Weihnachten als Nittl Nacht (jiddisch fürs lateinische Weihnachten „natalis“). Die Angst, an Heiligabend ein Pogrom zu erleben oder von betrunkenen Christen überraschend auf der Straße oder in der Talmudschule verprügelt zu werden, führte dazu, dass Nittl Nacht in den eigenen vier Wänden zu Hause verbracht wurde.

Es wird auch behauptet, dass der Straßenaufenthalt von Juden an Heiligabend untersagt wurde und dass Juden, die trotz dieses Verbots auf der Straße zu sehen waren, gezwungen wurden, sich vor einem Kreuz zu verbeugen. So entstanden im Laufe der Jahrhunderte diverse häusliche Nittl-Nacht-Bräuche. Schon im 17. Jahrhundert legten die Wormser Juden an Heiligabend zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht die Torah und den Talmud beiseite und gönnten sich eine Leseauszeit.

Nittl sei ein Trauertag, an dem der Mann, dessen Name im Judentum nicht über die Lippen kommen darf, zur Welt kam, behauptete der Karlsruher Rabbiner Nathanael Weil im selben Jahrhundert, und damit begründete er das Torah-Leseverbot. Andere chassidische Rabbiner meinten, das Leseverbot und das frühe Zubettgehen in der Nittl Nacht seien bloß eine Ablenkung, damit die Chassiden nicht auf die Idee kämen, sich für die spektakuläre und verlockende Weihnachtsmesse der Goyim zu interessieren.

Wie Juden am Weihnachtsabend auf Jesus schimpfen

Allerdings gab es auch mystisch-kabbalistische Erklärungen für das Leseverbot: In manchen Gemeinden wurde daran geglaubt, dass böse Geister durch das Torah-Lesen in der Nittl Nacht in der Lage wären, den christlichen Messias ins Leben zurückzurufen, und er sich am jüdischen Volk rächen würde. Die jüdische Angst vor Weihnachten war nicht nur die Angst vor der gewalttätigen christlichen Mehrheitsgesellschaft, sondern auch vorm Heiland selbst. Ab dem 15. Jahrhundert verbreitete sich der Glaube, dass Jesus über Weihnachten als Gespenst in den Latrinen jüdischer Haushalte sein Unwesen treibt.

Manche Juden vermieden es, die Latrinen am Weihnachtsabend zu besuchen, aus Angst, sie müssten dieselben Qualen wie Jesus erleiden oder würden von ihm in die Latrinen gezogen. Dietrich Schwab, ein geborener Jude, der zum Christentum konvertierte, veröffentlichte zu Beginn des 17. Jahrhunderts seine antisemitische Hasstirade „Detectum velum Mosaicum Iudaeorum nostri temporis“ („Aufhebung des Deckmantels der mosaischen Juden unserer Zeit“). Im Kapitel „Wie die Juden Christum lästern“ beschrieb Schwab als vermeintlicher direkter Zeuge und Kenner des Judentums, wie Juden am Weihnachtsabend auf Jesus schimpfen und ihren Kindern sagten: „Nun ist der Mamler da!“, um sie vorm rächenden Christen zu erschrecken.

Im 19. Jahrhundert änderte sich die Perspektive der Juden auf Weihnachten

Wie gingen denn die chassidischen Juden mit ihrer Angst vor Weihnachten, vor den nichtjüdischen Nachbarn und vor Jesus Christus um? Wie verbrachten sie die Nittl Nacht zu Hause? Die ganze Nacht lang spielten sie Schach und Kartenspiele; ängstlich flüsterten sie heikle jüdische Gebetsstellen, in denen der goyische Gott als nichtig erklärt wird. Gemeinsam lasen sie alte hebräische Geschichten, die den christlichen Propheten und die Erzählungen aus den Evangelien parodierten und verächtlich machten. In manchen Gemeinden schmierten die Chassiden Knoblauch aufs Brot, um auf das Stinken der Kirche hinzuweisen.

Durch die Aufklärung und die jüdische Emanzipation änderte sich die Haltung von Juden und Jüdinnen in Deutschland zu Weihnachten dramatisch. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrachteten viele assimilierte Juden Weihnachten nicht mehr als christliche Feiertage, sondern eher als deutsches Kulturerbe – einen Nationalfeiertag, an dem sie teilhaben wollten. In ihrem Versuch, sich der deutschen Mehrheitsgesellschaft anzupassen und ihr zu ähneln, fingen sie an, „Weihnnuka“, eine Mischung von Weihnachten und Channuka, zu feiern. Auf einmal trauten sich liberale Juden, ihr Wohnzimmer mit einem Weihnachtsbaum zu schmücken und Weihnachtslieder zu singen. Sie fühlten sich ja auf einmal deutsch, dafür mussten sie die Angst vor Weihnachten erst mal überwinden.

Wie Juden jetzt Weihnachtsgebäck backen

In meiner Kindheit in Israel wurde weder Weihnachten noch Weihnnuka gefeiert. Gegen Ende Dezember backte meine Großmutter jedes Jahr ein rundes, hohes und fluffiges Hefegebäck voller Trockenfrüchte und servierte es kommentarlos. Meine Eltern, die in Argentinien aufwuchsen, durften als Kinder – anders als ihre nichtjüdischen Freunde – keinen Weihnachtsbaum zu Hause aufstellen und bekamen keine Weihnachtsgeschenke. Als meine Familie nach Israel auswanderte, fing meine Großmutter jedes Jahr gegen Ende Dezember an, den Pan Dulce (die argentinische Version des italienischen Panettone) zu backen.

Erst als sie in Israel lebte, erlaubte sie sich, zu „sündigen“ und das leckere Weihnachtsgebäck ihrer italienischstämmigen Nachbarinnen aus Argentinien selber zuzubereiten. Im heiligen Land verlor sie nicht nur ihre Angst vor Weihnachten, sondern auch die grundsätzliche Angst vieler Juden in der Diaspora, sich von den „anderen“ nicht mehr unterscheiden zu können.

Wie ich zum Helene-Fischer-Fan wurde

Im Gegensatz zu meinem Freund Dalit verbringe ich Weihnachten sehr gerne mit der Familie meines deutschen Ehemannes. Ich habe vor fast zehn Jahren damit begonnen, Weihnachten mit ihnen zu feiern, als ich von Israel nach Deutschland kam und einen leichten Kulturschock erlitt. Der Höhepunkt unseres jährlichen Besuchs in Schleswig-Holstein ist, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam auf dem Sofa vor dem großen Fernseher sitzen. Sobald Helene Fischers Sendung im ZDF beginnt, werden meine jüdische Weihnachtsangst und der Kater der restlichen Familienmitglieder verschwinden.

Meine Schwiegermutter bewundert Helene Fischer und war schon mehrfach auf ihren Konzerten. Bei jedem einzelnen Kostümwechsel staunt sie über die Geschwindigkeit. „Guck sie an“, ruft sie begeistert in meine Richtung und weist auf Fischers Virtuosität hin, „sie kann alles – sie kann tanzen, sie kann singen – sogar auf Englisch – und auch das Trapez macht ihr keine Angst!“ Seitdem ich meine Schwiegermutter kenne, bin ich ebenfalls Helene-Fischer-Fan und singe bei jedem Song mit. Diese großartige Künstlerin hat den Mut, bei allem mitzumachen, kennt keine Schamgefühle oder Schmerzgrenzen, liebt Weihnachten wie kein anderer Mensch in Deutschland und hat – anders als wir Juden – keinerlei Angst davor. Für mich sind diese Feiertage stark mit der Helene-Fischer-Show assoziiert. Nun, da die Sendung dieses Jahr (schon wieder!) ausfällt, frage ich mich erneut, wie ich die Nittl-Tage verbringen soll und was Weihnachten mir als Jude ohne die Helene-Fischer-Show überhaupt noch bedeutet.

