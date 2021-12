Glücksgefühl mit sechs Buchstaben? Schnee. Okay, schon klar, streng genommen ist Schnee gar kein richtiges Gefühl, sondern ein eher niederschlagendes Wetterphänomen – und leider flüchtig im winterlichen Flachland. Denn es muss schon einiges an Wasserdampf hochfliegen, sich abkühlen, binden, frieren, damit Eiskristalle runterfallen können. Diese immer sechseckigen Glitzerplättchen, diese als Flocken arrangierten Funkelsterne, alle einzigartig, Kunst im Kleinstformat, jedenfalls schneit es dann endlich, es rieselt, stöbert, hach, Poesie des Alltags.

Die Welt schlüpft dann unter eine weiße, womöglich von Frau Holle höchstpersönlich gefütterte Kuscheldecke, die das Licht reflektiert, den Schall dämpft, alle Konturen schluckt und die Grenze zwischen Himmel und Erde verschwimmen lässt wie in einem Gemälde von Claude Monet oder William Turner. Oder wie in einem Gedicht von Robert Walser: „Nie kehrt er je dorthin zurück,/ von wo er niederfiel,/ er geht nicht,/ hat kein Ziel,/ das Stillsein ist sein Glück.“ Es kann aber auch einfach nur sein, dass Calvin zu Hobbes sagt: „Ein Zentimeter Schnee ist wie zehn Cent im Lotto zu gewinnen.“ Und schon möchte man noch einmal Kind sein, nach draußen rennen, das Glück auf der ausgestreckten Zunge schmecken. Lag früher nicht immer Schnee an/zu Weihnachten? Oder hat der gute Goethe wieder recht: „Der Schnee ist eine erlogene Reinlichkeit.“

Kindheitserinnerungen sind tatsächlich eine unzuverlässige Quelle. Als erwachsener Berliner mit einem realistischen Gespür für den Schnee von gestern ahnt man bereits, was Wetterdaten belegen: In den vergangenen 30 Jahren gab es etwa zehn Schneetage weniger als in den 30 Jahren davor. Stichwort: Klimawandel, menschengemacht. Schnee ist Poesie und Politikum zugleich. Und trotzdem stellen wir uns mit zunehmender Adventskerzenwärme immer öfter eine Frage, die wir dann an den Wetterfrosch unseres Vertrauens oder nur irgendeinen Quacksalber im Internet weiterreichen: Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr? Dazu gleich mehr.

„It’s beginning to look like fuck this“

Zuerst die Erinnerung an 2010, als Berlin letztmals ein wahres Winterweihnachtsmärchen war, zudeckt mit 31 Zentimetern Schnee. Ein Hauch von „Doktor Schiwago“, nur mit weniger Schmerz. Ein bisschen wie in „Fargo“, nur ohne Blut. Dafür mit einem Landwehrkanal, der zu Spaziergängen einlud, und meterlangen Eiszapfen an den Dachrinnen, die zwar die Berliner Feuerwehr in den Ausnahmezustand versetzten, uns aber beim Anblick dahinschmelzen ließen wie einen Gletscher am Nordpol. Dort übrigens, wo das Eis ja längst kein ewiges Versprechen mehr ist, wurde im Sommer 2020 ein neuer Hitzerekord gemessen. Erst vor ein paar Tagen bestätigte die Weltwetterorganisation die in der nordsibirischen Stadt Werchojansk gemessenen 38 Grad. Bei der aktuellen Temperatur muss man ein Minus davorsetzen. Wer wissen will, wie sich Schneehass anhört, darf „It’s beginning to look like fuck this“ googeln.

Wäre Schneefall nur die Folge von sozialer Kälte, müssten wir uns wohl kaum Sorgen machen um weiße Weihnachten. So aber schauen wir seit Tagen gebannt auf ein Hochdruckgebiet, das seinen Kern womöglich zu weit in den Norden verlagert, damit eine Tür öffnet für ein Tief aus dem Westen, das eher mildes und nasses Wetter in Berlin verspricht. Die Nachrichtenlage – „30 Zentimeter Neuschnee? Der Wetterwahnsinn zu Weihnachten“, „Gute Chancen auf weiße Weihnachten“, „Noch sind weiße Weihnachten drin“ und letztlich „Doch keine weiße Weihnacht in Berlin“ – war ohnehin so eindeutig wie der Übergang zwischen Eisbrei, Schneematsch und Graupel. Angstgefühl in vier Worten? Winterchaos bei der S-Bahn. Aber das ist eine andere Geschichte.

