Blöderweise habe ich den Korkenzieher aussortiert. Am Anfang einer geplanten Nüchternheit steht nämlich das große Ausmisten. Als Erstes weg mit den Vorräten, dann Weinhandlungsnewsletter abbestellen, den Instagram-Accounts von Winzerinnen, Sommeliers und Schnapsbrennereien entfolgen, schließlich die aktive Meidung von Orten, an denen es offensichtlich nur ums Trinken geht. Nicht alles davon muss umgesetzt werden, wenn es nur um einen einzigen trinkfreien Monat geht, eigentlich nur der letzte Punkt. Aber vielleicht kommen Sie ja auf den Geschmack.

Der Dry January hat sich jedenfalls zu einer ernsthaften Angelegenheit entwickelt. Erfunden wurde er vor genau achtzig Jahren. Und zwar nicht vom Internet, sondern dem vom Krieg gegen die Sowjetunion gebeutelten Finnland. Um wenigstens eine Sache zum Besseren zu wenden, rief es 1942 seine Bürgerinnen und Bürger zur Mäßigung auf. 2014 ließ sich die britische Gesundheitsorganisation Alcohol Change den Begriff patentieren. Schon am ersten Dry January nahmen rund 17.000 Briten teil, 2020 waren es vier Millionen, also mehr als Berlin Einwohner hat.

Dass für eine geplante Alkoholpause der erste Monat des Jahres herhalten muss, ist natürlich kein Zufall. Völlig zu Recht sehnt man sich spätestens nach Silvester nach einer leichtkalorischen Phase, nach Rohkost und grünem Tee oder wenigstens nach Tee ohne Schnaps. Abgesehen davon brennen sich pünktlich zum 1.1. die guten Vorsätze ins Hirn wie die Brandspuren von unsachgemäß gezündeten Wunderkerzen ins Parkett, die dann bekannterweise um den 5. Januar herum verschwunden sind.

Alkoholfreies Bier passt super zu Tacos

Aktuell liefert der Instagram-Hashtag Dry January fast 350.000 Ergebnisse. Darunter viele durchtrainierte Bodys, prominente Vorbilder – Wahnsinn, wie viele Stars komplett abstinent leben, von Lana Del Rey bis Moby – halb sinnvolle oder komplett sinnlose Motivationssprüche (Focus on what you want to do, not what you don’t want to do), die Werbung einer Mannheimer Versicherungsgruppe mit einer Coffee-to-go-Trinkerin.

Okay, die Leute sind motiviert. Was aber trinken sie? Dazu ein reichlich frustrierendes Zitat von Benjamin von Stuckrad-Barre: „Kellner, mitleidig: ‚Und Sie bleiben beim Wasser?‘ Ich bleibe dabei. Er wird mich dazu, wie so viele andere auch, noch häufig befragen heute Abend, wie jeden Abend. Ungläubig oder ironiewitternd: ‚Wasser?‘ Schockiert oder beleidigt: ‚Wasser?‘ Jaja, Wasser, für mich nur Wasser.“

Ob der seit Jahren abstinente Krawallautor in letzter Zeit mal in der Berliner Gastroszene unterwegs war? Dann hätte er doch sehen müssen, dass es jede Menge Alternativen gibt. Zumindest ein promillefreies Pils ist fast überall drin, schließlich ist schon heute jedes zehnte in Deutschland getrunkene Bier ein alkoholfreies. Passt super zu Tacos, neapolitanischer Pizza und Thai Food. Statt zu Becks, Jever und Co. würde ich zu alkoholfreiem Craft Beer greifen, lokal von Quartiermeister (Quartiermeister*in) oder BRLO (BRLO Naked), überregional von Brewdog (Punk AF) – gibt es natürlich auch in der gleichnamigen Bar in der Ackerstraße, was beweist, dass man nicht mal unbedingt Orte meiden muss, die in erster Linie fürs Saufen gemacht sind.

Nüchtern Berlin Entspannt durch den Januar? Gerne mit alkoholfreien Drinks in der Kreuzberger Orania Bar.

In Marzahn entstehen die spannenden Kombuchas von Bouche

In der gehobenen Gastronomie ist alkoholfrei schon länger ein Thema. Einer der Ersten war Sebastian Frank, als nette Geste in Richtung seiner schwangeren Frau. Im Horváth serviert er aktuell Gelbe Bete mit Kürbiskernöl, Meerrettich-Honig-Molke und Radicchiowasser & Bucheckern-Zitronenöl. Ein absolutes Highlight des vergangenen Jahres war der Rote-Bete-Kefir mit weißer Schokolade und Sauerkirsche im Golvet, und auch deren übrige alkoholfreie Begleitung konnte sich schmecken lassen.

Das intime, auf chinesisches Fine Dining spezialisierte UUU serviert keine Wein-, sondern ausschließlich eine Teebegleitung, genau wie das der buddhistischen Tempelküche verschriebene Oukan. Und selbst im Coda, bekannt für seine Kombination aus Michelin-Sterne-Desserts und hochprozentigen Cocktails, sind sie auf Abstinenzlerinnen eingestellt. „Bei uns soll sich niemand benachteiligt fühlen“, so Inhaber René Frank.

Wer nicht auswärts essen geht, hat noch viel mehr Möglichkeiten. Erst nachdem ich nüchtern wurde, habe ich mir einen Retro-Barwagen zugelegt – der sich unter der Last der darauf stehenden Flaschen förmlich biegt. Der Markt an alkoholfreien Alternativen explodierte im vergangenen Jahr und ein Ende ist nicht in Sicht. Vieles davon wird in Berlin hergestellt: die Gin- und Rum-Alternativen von Laori (Letzter passt mit seinen Adventsnoten perfekt zu Gingerbeer), Avaa Verjus, eine Art unreifer Traubensaft, die entalkoholisierten Weine und Sekte von Kolonne Null und der Herbe Hibiskus von Dr. Jaglas, ein eleganter Aperitif mit Aromen von Rosmarin, Bitterorange und Vanille. Das Freimeisterkollektiv ist bekannt für seine hochwertigen Spirituosen, hat aber auch irre-aromatische Shrubs – also Fruchtessige – einer oberfränkischen Brennerei im Programm und im fernen Marzahn entstehen die spannenden Kombuchas von Bouche (abgesehen von den drei Basissorten lohnen auch die Sondereditionen).

Kombuchabrauen ist das neue Bananenbrotbacken

Ein super Ersatz für den manchmal dringend notwendigen Verdauungsschnaps ist das in Hamburg produzierte Markman’s, ein Grünteekräutergebräu mit belebender Wirkung. Räumt auf in Magen und Kopf. Zu kaufen gibt es das bei Nüchtern Berlin, dem ersten alkoholfreien Spätkauf der Stadt (wobei der Name angesichts der normalen Öffnungszeiten etwas in die Irre führt). Analog in der Kreuzberger Solmsstraße, digital im Onlineshop. Lohnenswert ist auch ein Besuch bei Viniculture, einer der etabliertesten Weinhandlungen der Stadt. Neben dem Erwartbaren – Wein – gibt es dort beispielsweise den alkoholfreien Schaumwein von Muri zu kaufen, produziert in Kopenhagen, dessen rote Version hervorragend zu winterlichen Schmorgerichten passt, oder die aufregenden Kombuchavariationen von der baskischen Ama Brewery.

BOUCHE Ein Kombucha von Bouche

Und was, wenn Sie Gäste erwarten? Fragen Sie Nicole Klauss! Die Wahlberlinerin ist Expertin für alkoholfreie Essensbegleitungen aller Art, ihr Buch „Die neue Trinkkultur. Speisen perfekt begleiten ohne Alkohol“ ein Grundlagenwerk. Viele ihrer Vorschläge lassen sich problemlos selbst herstellen, gerade jetzt, da die Welt immer einen Schritt vom nächsten Lockdown entfernt ist. Kombuchabrauen ist das neue Bananenbrotbacken! Alles, was man dazu braucht, ist Tee, Zucker und einen sogenannten Scoby, ein aus Hefen und Bakterien bestehender Pilz.

Es gibt so viel mehr zu öffnen als die olle Flasche Wein

Zurück zu den standhaften Saufbastionen: Nicht mal in Bars ist man vor alkoholfreien Alternativen sicher. Gemeint ist nicht das Friedrichshainer Zeroliq, „Deutschlands erste komplett alkoholfreie Bar“, die zu Recht (Tageslichtbeleuchtung, Mittelklasseinterieur, eine Stimmung wie beim Bürgeramt) nach wenigen Wochen wieder schloss, sondern Lieblingsorte wie das Velvet.

BOUCHE Das beste Kom-Bouche-a in Marzahn.

Bartender Ruben Neideck freut sich, wenn seine Gäste mit einem Alkoholgehalt von 0,5 Prozent einverstanden sind, also so viel wie ein alkoholfreies Bier haben darf. Dann gibt es zum Beispiel einen Kräutersecco mit Verjus, Birnenshrub, alkoholfreiem Wermut und einigen Spritzern des hausgemachten „Prinzessinnengarten-Destillat“, serviert im Highball-Glass. Auch Sam und Damien Guichard vom Wax On in der Weserstraße haben da mal was vorbereitet: Kamillentee mit einem alkoholfreien Rosen-Aperitif. Und drüben im Westen setzt seit vergangenem Jahr die Bar am Steinplatz auf eine komplett alkoholfreie Karte, mit Highlights wie dem aus Ayran, Zitronensaft und alkoholfreiem IPA bestehenden „Ramos 0,5 %“ oder die Grapefruit-Seetang-Limonade „On the Sea Side“.

Am Ende dieses Texts steht also eine Suche. Nicht nach einem Restaurant, das mehr serviert als Wasser und Fruchtsaft (wobei: die sortenreinen Apfelsäfte von Thomas Kohl und Jörg Geigers Cuvées aus alten Obstsorten können schon was), nicht nach einer Bar jenseits von Virgin Mary und Safer Sex on the Beach, nicht nach einem Spätkauf mit mehr antialkoholischer Auswahl als Fritz-Limo und Spreequell-Gingerale – denn all das gibt es ja längst. Nein, die Suche gilt einem gleichzeitig funktionalen und hübsch anzusehenden Korkenzieher. Es gibt nämlich so viel mehr zu öffnen als die olle Flasche Wein.

