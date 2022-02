Berlin - Es waren aufregende zwei Wochen. Unsere Recherche zum „House of Holtzbrinck“ hat einiges bewegt der Medienbranche, sowohl die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung als auch diverse auf Medienberichterstattung spezialisierte Portale berichteten über unsere Recherche. In der Wochenendausgabe vom 5. und 6. Februar hatten wir über die massiven Interessenkonflikte bei den Holtzbrinck-Medien berichtet. Der Medienunternehmer Dieter von Holtzbrinck hat über die auf Risikokapital spezialisierte Investmentfirma Dieter von Holtzbrinck Ventures (DvH Ventures) in zahlreiche Start-ups investiert.

DvH Ventures wirbt selbst mit der Aussage, dass den eigenen Start-ups ein „exklusiver Zugang“ zu den Medien der Holtzbrinck-Gruppe gewährt wird. Das Problem: In vielen Artikeln in Zeit, Handelsblatt, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche wird dieser Interessenkonflikt dem Leser gegenüber nicht offen gelegt. Darüber hinaus zeigte unsere Recherche, dass der neue Geschäftsführer des Tagesspiegel Gabriel Grabner selbst über die Investmentfirma seines Vaters, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Gesellschafter der Holtzbrinck-Medienholding Michael Grabner, an zahlreichen Start-ups, die in der Berichterstattung des Tagesspiegel auftauchen, beteiligt ist.

Unsere Rechercheergebnisse nahm inzwischen Transparency International zum Anlass, sich künftig mit den Verlagsbeteiligungen deutscher Medienhäuser und daraus resultierender Interessenkonflikte intensiver zu beschäftigen. Und auch beim Deutschen Presserat, der als Organ der Selbstkontrolle über die Grundsätze des Journalismus wachen soll, will man sich in den nächsten Monaten eingehender mit dem aufgeworfenen Sachverhalt beschäftigen. Sogar eine Reform des Pressekodex wird dort diskutiert, eine Arbeitsgruppe soll sich mit dem Thema beschäftigen. Hierbei sollen die Berichterstattung der Holtzbrinck-Medien und auch die betreffenden Verlagsbeteiligungen die Diskussionsgrundlage bilden, auch wenn bis jetzt noch keine Beschwerde über die Vorgänge eingereicht wurde.

Tagesspiegel und Zeit reagieren auf den Interessenkonflikt

Auch die Medien der Holtzbrinck-Gruppe haben inzwischen selbst auf die Berichterstattung der Berliner Zeitung am Wochenende reagiert. Der Tagesspiegel-Autor Christoph M. Kluge, der unter anderem selbst über Start-ups schreibt, postete bei Twitter, die Artikel die in den Recherchen der Berliner Zeitung genannt werden, „hätten Transparenzhinweise enthalten müssen.“

Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung geben die verschiedenen Holtzbrinck-Medien bekannt, dass sie sich mit der Kritik auseinandergesetzt hätten. Der Tagesspiegel etwa sagte dem Medium, dass die Chefredaktion den Bericht zum Anlass genommen habe, „die internen Abläufe und Transparenzrichtlinien zu überprüfen“.

Allerdings erklärte der Tagesspiegel auch: „Es ist uns kein Fall bekannt, in dem es einen mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss der Gesellschafter, des Verlages oder der Geschäftsführung auf die Berichterstattung im Tagesspiegel gab.“ Das betreffe sowohl die Art und den Tenor der Berichte als auch die Themenauswahl. Wo Transparenzhinweise fehlten, wolle man „sie selbstverständlich ergänzen und zukünftig noch intensiver recherchieren und kenntlich machen“.

Transparenzhinweise ja, aber noch nicht in jedem Artikel

Auf eine Anfrage der Berliner Zeitung am Wochenende zum Sachverhalt antwortete eine Verlagssprecherin der Zeit: „Für DIE ZEIT gilt die Richtlinie, dass jede Beteiligung transparent gemacht wird. Voraussetzung dafür ist, dass diese der Redaktion bekannt sind. Das war in der Vergangenheit nicht immer gegeben. Die Beteiligungen unserer Gesellschafter liegen uns nun vor. Wo Transparenzhinweise fehlen, werden wir sie noch ergänzen.“

Die Wochenzeitung ergänzte den in der Recherche erwähnten Artikel „Die Überflieger“, dort wird das Unternehmen Wikifolio positiv besprochen, durch einen Disclaimer: „Transparenzhinweis: Die DvH Ventures hält Anteile am Unternehmen Wikifolio. Die DvH Ventures ist ein Schwesterunternehmen der DvH Medien GmbH, die auch an der ZEIT beteiligt ist.“

Auch der Tagespiegel ist inzwischen dazu übergegangen, Transparenzhinweise zu ergänzen. So heißt es in einem Artikel über das Start-up Nect: „Transparenzhinweis: Nect ist eine Beteiligung der DvH Ventures, die ebenso wie der Tagesspiegel zur Mediengruppe Dieter von Holtzbrinck gehört.“ Bei Artikeln über Beteiligungen der DvH Ventures, die nicht in der Recherche der Berliner Zeitung am Wochenende genannt werden, fehlen diese Transparenzhinweise in beiden Medien allerdings noch.

Beim Berliner Verlag ist man besonders sensibilisiert

Auch in der Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende ist über fehlende Transparenz in der Berichterstattung eine Diskussion entbrannt. Der Berliner Verlag erlebte eine Situation, die sich nicht wiederholen soll: Im November 2019 berichtete die Berliner Zeitung über den Börsengang der ostdeutschen Firma Centogene. Die Redaktion hatte es in dem Bericht versäumt zu erwähnen, dass der Eigentümer des Verlags, Holger Friedrich, im Aufsichtsrat der Biotech-Firma saß und Anteile an der Rostocker Firma Centogene hielt. Der Presserat rügte die Redaktion der Berliner Zeitung. Viele konkurrierende Medien berichteten über den Vorfall. Seitdem sind sowohl der Verleger als auch die Redaktion der Berliner Zeitung und der Berliner Zeitung am Wochenende für mögliche Interessenkonflikte besonders sensibilisiert.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.