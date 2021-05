Berlin - Nina Kiel will nicht Sexpertin genannt werden, aber Tatsache ist: Sie ist in Deutschland die einzige Expertin für Sex und Erotik in Computerspielen. Wieso darüber in der medialen Öffentlichkeit so wenig gesprochen wird und welche Auswirkungen das auf die Spiele und auch auf unsere eigene Sexualität hat, erklärt sie im Interview.