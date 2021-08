Berlin - Der Küster hat die Hostien bereitgestellt, das Weihwasser in eine silberne Karaffe gegossen, die Kerze angezündet. Nun steht der Pater im Rücken der Gläubigen am Ausgang der Sakristei und wartet darauf, dass die Messe beginnt.

Die Orgel setzt ein, ihr Klang tönt durch den Raum und erfasst die Gemeinde, die andächtig auf den Altar schaut. Mit bedächtigen Schritten wandert der Pater durch den großen Kirchenraum, um den Gottesdienst zu eröffnen. Ganz vorne, auf der letzten Holzbank vor dem Altar, sitzt eine junge Frau. Ihr Name ist Lydia Lux, 31 Jahre alt. Sie ist heute die Hauptfigur des Gottesdienstes. An diesem Sonntagmorgen im Juli will sie ihrem Leben eine neue Richtung geben: Sie will sich taufen lassen, um Teil der katholischen Kirche zu werden. Ein ungewöhnlicher Schritt für eine junge Frau.