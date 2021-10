Paris - Es regnet Strippen in Paris. Und mit jedem Tag der Fashion Week scheint es dunkler zu werden. Eigentlich ist das ganz angenehm, weil man sich und den Anderen dadurch die Unzulänglichkeiten in Haaren, Make-up und Kleidung verzeiht. Schirmgerangel, schiefe Frisuren, nasse Jacken, aufgeweichte Schuhe allerorten. Es ist Fashion Week, gezeigt werden die Prêt-à-porter-Kollektionen der Frauen für nächsten Sommer. Und wir erleben die Modewoche im Wet-Look sozusagen. Auch die historische Pariser Bausubstanz litt, im Celine-Headquarter im 6. Arrondissement gab's zum Beispiel Wasserschäden, weil die Verglasung im Lichthof dem Starkregen nicht standhielt. Kostbarstes wurde einfach so durchnässt, eine Schande.

Mal abgesehen davon, ist die Fashion Week für Journalisten sowieso kein Spaziergang an der Seine. In diesen neun Tagen ist es vor allem wichtig, in einer laissez faire organisierten Stadt so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Unpraktisch sollte die Kleidung bei diesem Marathon also nicht sein. Aber verlottert darf man auch nicht aussehen, man ist ja nicht auf der Buchmesse. Und immerhin gab es zwischendurch immer wieder ein bisschen Sonne, die in unsere bleichen und übermüdeten Gesichter schien. Wenn wir mal von unseren iPhones aufschauten.

Dazu wurden wir am vorletzten Tag der Fashion Week jedoch geradezu gezwungen, wegen des Totalausfalls von Instagram und Whatsapp, unseren zwei essenziellsten Tools! Fast sieben Stunden war Ruhe auf den Facebook-Servern, dann ging der Rummel weiter. Das war schade für die Brands, die in dieser Zeit ihre Kollektionen zeigten. Keine Live-Berichte auf Social Media für sie. Wir jedoch fühlten uns für einen kurzen Moment frei und gingen in Ruhe essen.

Christophe Archambault/AFP Rote-Teppich-Szene bei Balenciaga mit Rapperin Cardi B.

Bis zu 14 Schauen am Tag, jede Stunde eine andere, an einem anderen Ort. Aber, um das gleich zu betonen, dieser Stress ist ein schöner Stress. Was kann es bitte Besseres geben, als durch Paris zu eilen und sich das Neueste aus den geheimen Werkstätten der größten Modehäuser der Welt präsentieren zu lassen? Maske auf, Impfpass gezeigt und rein ins Vergnügen. Und zwar in besonderer Mission, denn wir suchten Berlin in Paris. Warum? Weil die internationale Style-Elite unsere Stadt zwar permanent in höchsten Tönen lobt, aber wenn es modisch ernst wird, dann scheint die deutsche Hauptstadt immer nur die inoffizielle Liebschaft neben Mailand und Paris zu sein. Wir gingen also auf die Suche und fanden in der französischen Modemetropole weit mehr Berlin als erwartet.

Ottolinger machen Berliner Tradition der Zwischennutzung salongfähig

Die Rive Gauche ist eine durchweg bourgeoise Gegend, die mit dem coolen Berliner Underground-Vibe denkbar wenig zu tun hat. Doch genau hier, in der Rue de L’Université, nicht weit vom Musée d’Orsay entfernt, veranstaltete Ottolinger seine Show. Es ist das einzige in Berlin ansässige Label, das derzeit im offiziellen Pariser Schauenkalender mit einer Frauenkollektion vertreten ist (GmbH, ein weiteres Berliner Label, zeigt im Schauenkalender für die Männer). Vor einem etwas in die Jahre gekommenen und offenbar leerstehenden Stadtpalais tummelte sich eine hippe Fashion-Crowd im Grunge-Look, die eindeutig mehr nach Kreuzberg aussah, als nach Saint-Germain-des-Prés – diesem Pariser Quartier. So schnell kann sich die schicke Rive Gauche also in Berlin verwandeln.

Ottolinger Umjubelter Exportschlager aus Berlin: Das Label Ottolinger repräsentiert den Vibe der deutschen Hauptstadt vor hochkarätigem Publikum.

Als wir oben im ersten Stock ankommen und auf den mit lachsfarbener Latex-Folie bezogenen Bierbänken Platz nehmen, erleben wir erneut eine Überraschung: Direkt vor uns in der ersten Reihe sitzt Carine Roitfeld, die ehemalige Chefredakteurin der französischen Vogue. Ihr Gegenüber: Pauline Ducruet, die Tochter von Stéphanie von Monaco und selbst Modedesignerin. Kreationen aus Berlin scheinen also auch bei der Crème de la Crème der Pariser Mode-Bubble auf Interesse zu stoßen. Die Bänke sind jedenfalls bis auf den letzten Platz besetzt und der Beifall am Ende der Show beachtlich.

Das Duo Ottolinger, bestehend aus Christa Bosch und Cosima Gadient, spielte in dieser Saison abermals mit dekonstruierten Schnitten, Asymmetrien und viel nackter Haut. Zu sehen vor allem bei einer Reihe hautenger Tanktops und Leggings, die an der Grenze zwischen Oberbekleidung und Unterwäsche mäanderten und bei der Show von Models aller Konfektionsgrößen getragen wurden. Eine body-positive Vision der Frau, die in den meisten Pariser Modehäusern noch keine Rolle spielt, denn bei ihnen sieht man weiterhin meist superdünne Models. Zumindest in Hinsicht Lebensrealismus ist Berlin hier eindeutig einen Schritt voraus.

Prenzlauer Berg und Tango beim französischen Traditionshaus Léonard

Zwei Tage später führte uns der Weg in den Showroom des Pariser Traditionslabels Léonard, in der Nähe des an diesem Tag noch eingewickelten Arc-de-Triomphe, dem letzten Werk von Christo und Jeanne-Claude, das posthum verwirklicht wurde. Die neue Kollektion mit dem Namen Il Sole hat auf den ersten Blick so wenig mit Berlin zu tun, wie Léonard mit deutschen Qualitätsgläsern. Die farbenfrohen 70er- und 60er-Jahre-Muster stammen aus den riesigen Archiven des 1958 gegründeten Hauses, erzählt uns Kreativdirektor Georg Lux, als wir ihn vor Ort treffen. Nach den vielen Monaten des Eingesperrtseins habe er Lust auf Süden, Reisen und Italien gehabt.

Léonard Inspiriert von einer Berliner Tango-Tänzerin: Die neue Léonard-Kollektion des gebürtigen Prenzlauer Bergers Georg Lux.

Georg Lux mag beim Entwerfen dieser femininen Stücke, die er immer wieder mit knallpinken Federsäumen besetzt, nicht an Berlin gedacht haben, seine Heimat steckt aber dennoch drin. Lux ist in der Torstraße in Prenzlauer Berg geboren. Seine größte Muse sei eine Berliner Freundin von ihm, erzählt er. „Wir haben damals zusammen Mode studiert. Heute ist sie Tango-Tänzerin und würde wunderbar in diesen Kleidern aussehen.“ Mona Isabelle Schröter sei ihr Name, und sie betreibe das Tangoloft in Berlin Mitte, das wegen Corona zwar schließen musste aber bald an anderer Stelle wiedereröffnen werde, so Lux weiter. Schröter inspiriert Lux bei vielen Entwürfen. Die beiden seien täglich in Kontakt, erzählt der Designer.

Natürlich findet man nicht überall so eine direkte Brücke zu Berlin, wie bei Ottolinger oder Léonard. Journalisten aus der Hauptstadt aber traf man bei der Fashion Week so gut wie überall. Selbst an den entlegensten Orten außerhalb von Paris, bei der Show von Givenchy beispielsweise, die in Nanterre in der La Défense Arena stattfand. Für seine Frühjahr-Sommer-Kollektion hatte sich Kreativdirektor Matthew Williams den amerikanischen Künstler Josh Smith mit ins Boot geholt und zeigte ausdrucksstarke Proportionen und Schnitte, die sich bereits wie ein kleiner Vorgeschmack auf seine allererste Haute-Couture-Kollektion im Januar anfühlten.

Givenchy Der Mini-Bausch bei Givenchy.

Die Show von Christian Dior dagegen stach vor allem durch ihre ungewöhnliche Präsentation heraus. Die italienische Künstlerin Anna Paparatti hatte ein überdimensionales Spielbrett mit treppenartig angeordneten Feldern entworfen, das auf der Mitte des Laufstegs aufgebaut war. Dort stellten sich die Models am Anfang der Show auf und zogen wie Spielfiguren der Reihe nach ein Feld weiter. Eine originelle Darstellung, die Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri unter das Motto „Il gioco del nonsense“ (Spiel des Absurden) stellte – im Übrigen auch der Namen eines Werkes Paparattis, an das sich die Installation anlehnt. Für ihre farbenfrohen Entwürfe ließ sich Chiuri von Marc Bohan, ihrem Vorgänger bei Dior, und den 60er-Jahren inspirieren. So entstand ein für Dior völlig neuer Look: knappe Mini-Röcke und kurze, in A-Form geschnittene Kleider, Color-Blocking, feminine Stiefel und Riemchen-Schuhe.

Berliner Realismus beim Balenciaga­­-Spektakel

Das absolute Highlight der Pariser Fashion Week war jedoch die Show von Balenciaga. Das französische Modehaus, das unter dem Georgier Demna Gvasalia eine so geradlinige und unverfrorene Popstar-Aura entwickelt hat, wie sie eigentlich nur aus dem Osten kommen kann, inszenierte eine abendliche Film-Premiere im Théâtre du Châtelet. Aber ohne die Gäste davon zuvor in Kenntnis zu setzen.

Balenciaga Die silberne Balenciaga-Robe aus recyceltem Polyethylen in ihrer ganzen Pracht. Das Material wird normalerweise für Schutzkleidung und Fedex-Umschläge verwendet. Eine Idee, die auch aus Berlin kommen könnte.

Natürlich gab es auch an diesem Tag in Paris wieder Starkregen. Eine riesige (nasse) Traube Schaulustiger stand vor dem Theater, die Blicke richteten sich erwartungsvoll auf die eintreffenden Gäste. Die Security half uns durch die Menge, als sie den roten Umschlag mit der Eintrittskarte in unseren Händen sah. Er berechtigte zum Eintritt über den roten Teppich. So schritten wir verwirrt darüber hinweg, ließen das unvorbereitete Blitzlichtgewitter über uns ergehen und betraten den wunderschönen, runden alten Saal. Auf einer Leinwand wurde darin live das Eintreffen der Gäste auf dem roten Teppich übertragen. Es dauerte und dauerte, bis man begriff: Das war die Show!

Die Models, darunter der Rapper Offset, Amber Valetta, Isabelle Huppert, Juergen Teller und Demna Gvasalia selbst, schritten in den Laufsteglooks genauso in das Theater hinein wie die prominenten Gäste Anna Wintour oder Raf Simons. Wir Journalisten (man kannte sich wieder) saßen vor der Bühne auf den vorderen Plätzen und die Models nahmen zwischen uns Platz, so dass wir die Looks betrachten konnten. Die Balenciaga-Kollektion für den Sommer ist eine Mischung aus Couture und Streetwear, von der ausladenden Ball-Robe bis zum Hoody, vom sogenannten Space Shoe mit außerirdischer Anmutung bis hin zum überkandidelten, detailreichen Stiletto. Übrigens alles auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und lederfrei.

Als das Spektakel nach etwa einer Stunde zu Ende war, gab es The Simpsons in einer Balenciaga-Edition. Marge bekommt darin von Homer ein Balenciaga-Kleid geschenkt. Die Episode wimmelte nur so von Insider-Gags, klar. Neben dieser sensationellen Inszenierung zog einen aber auch das Casting aus Promis, Charakter-Models und Balenciaga-Mitarbeitern in den Bann. Was für eine Ausstrahlung doch auf dem Laufsteg von Menschen ausgeht, deren Schönheit im Besonderen und nicht im Uniformierten liegt.

Sabine Roethig Standing Ovations für Demna Gvasalia, der mittig auf dem ersten Rang Platz nahm. Rechts zu sehen, das Model Oliwia Lis, dass zunächst auf dem roten Teppich das silberne Kleid präsentierte und sich dann zu den Journalisten setzte.

Und das ist sicherlich auch ein Aspekt des Erfolgs von Balenciaga. Die Marke schafft es, einfach alle abzuholen. Und zwar mit der Realität. Die (zugegeben wunderschönen) knallengen Bodysuits von Saint Laurent tun das eher nicht. Die Zeiten haben sich geändert, wir haben uns durch die Sozialen Medien an „normale“ Menschen gewöhnt, die Mode präsentieren. Was die Sachen dann kosten steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber hier zählt zunächst die Idee.

Saint Laurent Skinny Glam bei Saint Laurent

Balenciaga macht das Unperfekte perfekt und damit wären wir wieder beim Thema Berlin. Denn das war hier die ganze Zeit allgegenwärtig. Und nicht nur als vertrautes Gefühl im ästhetischen Sinne, sondern auch in persona. Neben den geladenen Berliner Journalisten waren Stylisten wie der freundliche Marc Goehring von 032c, der Kreuzberger Rapper Ufo361 oder die immer ernsthaft wirkende Legende Klaus Stockhausen anwesend. Der eigentliche Berliner Star war aber die Kunstsammlerin Karen Boros, die wir auch schon bei Balenciaga Couture bewundern konnten. Schöner können kurze graue Haare nicht aussehen, denkt sich wahrscheinlich auch Demna Gvasalia. Sie ist ein Supermodel, das in unsere Zeit passt.

Raf Simons tourt durch Europa und stoppt auch in Berlin

Und noch einer mag Berlin: Raf Simons. Er präsentierte in Paris seine zweite Frauenkollektion, coronabedingt das erste mal physisch – und auch an männlichen Models. Applaus, Appaus! Geradlinie, edle pradahafte Entwürfe mit Merchandise-Prints ausgedachter Musik-Acts. Das war tragbarer Zeitgeist pur! Auf die edlen Kollektionsteile druckte Simons Namen und Tourdates von selbst erdachten Bands: Sreapers, Techno Piercer, Solemn-X, Resilencer, Grimcrawler, Ultrasceptre, Transonizer und Echodomer. Letzterer Fantasie-Metal-Act hat laut Shirt im Mai 2022 in Berlin einen Gig. Super Idee. Wer nimmt sich der Sache an?

Raf Simons Merchandise-Fantasie von Raf Simons: Die Band Echodomer gibt 2022 angeblich ein Konzert in Berlin.

Die Prints werden gerahmt von großformatigen Oberteilen, Jacken und Mänteln, deren bullige Silhouetten Simons in nackte Beine münden lässt, diese wiederum in hochgezogenen Socken und edlen Schnürschuhen, Loafern und Stiefeln. Schwarz dominiert. Natürlich. Und auch wenn die Merchandise-Optik die Massenmode symbolisiert, so wirkt die Kollektion doch ungemein edel. Vielleicht ist es das Volumen. Denn wenn jenes das praktikable Maß von Bewegungsfreiheit überschreitet, dann wird es zur Bürde für den Träger. Dann verlangsamt es die Bewegungen und macht uns gewichtig. Und das ist purer Luxus.

Am Schluss Chanel im Retro-Look, Berlin war schon abgereist

Chanel ließ am letzten Tag der Fashion Week die Vergangenheit wieder aufleben. Die Show, die zum ersten Mal im Grand Palais Éphémère stattfand, war eine Hommage an die 90er-Jahre und die glorreichen Zeiten der Supermodels. Das französische Luxuslabel hatte dafür einen für die damalige Zeit typischen, höher gesetzten Catwalk aufbauen lassen. Einer Claudia Schiffer oder Naomi Campbell würdig, tänzelten die Models Hüfte schwingend und lachend an den Fotografen vorbei, die den Steg umzingelten und sie mit Rufen anheizten. Heute werden die Looks jenseits des eigentlichen Events fotografiert, Blitzlicht und Geschrei während der Show gibt es nicht mehr. Auch lächelnde Gesichter sind eher selten. Schade, dass die Topmodels von damals nicht mitliefen. Naomi Campbell war ja zumindest auf einigen Schauen in Paris und auch zuvor in Mailand auf dem Laufsteg zu sehen gewesen.

Chanel Ein Setting wie in den 90-Jahren gab es am letzten Tag der Pariser Modewoche bei Chanel. Retro-Feeling pur, aber ohne sichtlichen Berlin-Bezug.

Und die Kollektion? Hautenge, hochausgeschnittene Bodys, kurze Hotpants und sexy Bustiers erinnerten ebenfalls an die großen Trends der Neunziger. Daneben gab es eine Reihe von Mini-Röcken und -Kleidern, mit denen Kreativdirektorin Virginie Viard für mehr Haut im kommenden Sommer plädiert. Übrigens eine Tendenz, die bei vielen Designern zu sehen war. Das Show-Finale läutete Chanels Musikdirektor Michel Gaubert mit dem „Freedom“-Remix von Christine and the Queens ein, was bei den Zuschauern Begeisterungsstürme auslöste. Im Kopf entstanden selbstredend gleich die Bilder der sich räkelnden Linda Evangelista oder Christie Turlington im Video zu George Michaels Original von 1990.

Jaja, die gute alte Zeit, toll ist sie schon, aber auch nicht überzubewerten. Schon gar nicht, wenn man in Berlin lebt, und da sind wir jetzt auch wieder zurück. Nach einer großartigen, langen und nassen Pariser Modewoche.

