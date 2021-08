Berlin - Bettina Jarasch hat als grüne Spitzenkandidatin allerbeste Chancen, die nächste Bürgermeisterin Berlins zu werden. Die gebürtige Augsburgerin wurde Ende April auf dem Nominierungsparteitag der Grünen mit fast 98 Prozent auf Platz eins der Berliner Landesliste gewählt. Jarasch sagte damals, sie wolle die rot-rot-grüne Koalition in Berlin fortsetzen – allerdings diesmal unter grüner Führung.

In ihrer Partei wird sie als Brückenbauerin beschrieben, bei vielen Berlinern Bürgern ist sie hingegen, trotz ihrer guten Chancen, das höchste Amt der Stadt zu bekleiden, nach wie vor völlig unbekannt. Das liegt nicht nur an ihr. Der Wahlkampf in Berlin steht nicht nur im Schatten der Bundestagswahl, auch das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ stielt den Landespolitikern die Show. Über 359.063 Unterschriften konnte die Initiative trotz der Corona-Pandemie sammeln, immerhin 183.711 davon waren auch gültig. Die Berliner können deshalb am 26. September gleichzeitig mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus und der Bundestagswahl darüber abstimmen, ob sie den Berliner Senat damit beauftragen, alle Wohnbauunternehmen, die innerhalb des Stadtgebiets mehr als 3000 Wohnungen halten, zu enteignen.