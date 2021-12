Berlin - Mitten in Kiew steht ein Monument, von dem man über die ganze Stadt blicken kann. Zwischen den goldenen Zwiebeltürmen und brutalistischen sowjetischen Hochhäusern der ukrainischen Hauptstadt sticht das 1982 aufgestellte Denkmal der russisch-ukrainischen Völkerfreundschaft in der Skyline hervor. Seit dem Jahr 2018 ist aber noch etwas an diesem bogenförmigen Wahrzeichen zu bemerken. Aktivisten brachten einen großen Aufkleber in der Nähe der Spitze des Bogens an: Es sollte den Eindruck eines Risses erwecken, um den aktuellen Stand dieser „Freundschaft“ zu symbolisieren. Hätten dieselben Aktivisten diese Woche eine ähnliche Aktion mit der gleichen Symbolik durchsetzen wollen, hätten sie einen Aufkleber gebraucht, der diesen Bogen aus Titan am Rande des Einsturzes zeigt.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr sammeln sich russische Truppen, Panzer und andere Artillerie an der Grenze zu der Ukraine. Nach der jüngsten Meldung des Verteidigungsministeriums der Ukraine sollen momentan mindestens 95.000 russische Soldaten dort stationiert sein – laut Angaben der Sicherheitsbehörden könnten es noch viel mehr sein. Dabei verstößt Russland gegen die Bedingungen des von Deutschland und Frankreich vermittelten Minsker Abkommens vom Jahr 2015, wonach sowohl Russland als auch die Ukraine schwere Waffen mindestens 50 Kilometer von der Front entfernt halten sollen. Es ist die jüngste Eskalation der Spannungen an der Frontlinie des Kriegs in der ostukrainischen Donbass-Region zwischen den von Russland unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee, der jetzt seit fast acht Jahren herrscht und bei dem bisher mehr als 14.000 Menschen ums Leben gekommen sind.

Die Zahl der russischen Truppen und Kampffahrzeuge vor Ort, darunter auch Flugzeuge und U-Boote, hat seit Ende Oktober stetig zugenommen, als Luftaufnahmen neue Panzerreserven in Jelnja in Russland nahe der Grenze zu Belarus zeigten. Auch auf der Krim, der 2014 von Russland annektierten Halbinsel, wird von einer verstärkten russischen Militärpräsenz in jüngster Zeit berichtet. Jetzt werden ähnliche Mengen ukrainischer Soldaten an die Front geschickt, um der potenziellen Bedrohung von Russland zu begegnen. Die Warnungen mehrerer Analysten vor einer Invasion werden nicht leiser – vielleicht nicht in den nächsten Tagen, aber schon für den Anfang des neuen Jahres könnte ein großes Manöver geplant sein, heißt es.

Größte Truppenaufstockung seit Kriegsbeginn im Donbass

Aber die Stimmung ist doch irgendwie anders als bei der ähnlichen Truppenaufstockung im April dieses Jahres. Angeblich als Reaktion auf die Nato-Militärübung „Defender-Europe 21“ im März, die als Übung für eine bewaffnete Konfrontation mit Russland vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer beschrieben wurde, hatten sich bis zum 9. April schätzungsweise 85.000 russische Soldaten in der Nähe der russisch-ukrainischen Grenze und auf der Krim versammelt. Es soll sich um die größte Truppenaufstockung seit Beginn des Krieges im Februar 2014 gehandelt haben. Damals veröffentlichte der Kiewer Stadtrat eine Karte der im Kalten Krieg gebauten Luftschutzbunker der Stadt. Auch die internationalen Mächte reagierten alarmiert; sowohl die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch US-Präsident Joe Biden appellierten an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, seine Truppen abzuziehen. Während der Krise rief der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskij den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg an, um für sein Land eine Beschleunigung der Nato-Aufnahme zu erreichen.

AP Luhansk, Ukraine, 9. Dezember, 2021: Soldaten gehen in einem Graben an der Trennlinie, die von den von Russland unterstützten Separatisten kontrolliert wird.

Es kam aber nie zu einem Krieg, wie viele im Frühjahr befürchteten. Jetzt, bei der aktuellen Aufstockung, neigen viele Ukrainer eher zu einer rationalen statt einer emotionalen Reaktion, meint Illia Ponomarenko, Verteidigungskorrespondent der Kyiv Independent, im Podcast Popular Front. „In Kiew sind die Leute im Moment definitiv etwas ängstlicher, etwas besorgter“, so Ponomarenko. „Aber nach dem, was Anfang des Jahres passiert ist, sind wir emotional besser vorbereitet.“

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch stellte ein Journalist der russischen Tageszeitung Kommersant Putin die Frage, ob er eine Invasion der Ukraine vorhabe. Bei seiner Antwort griff Putin zu seinen „roten Linien“ – er will kein Nato-Ausweitung mehr Richtung Osten. „Russland betreibt eine friedliche Außenpolitik, hat aber das Recht, seine eigene Sicherheit zu gewährleisten“, sagte er. „Die Aussicht auf eine mögliche Aufnahme der Ukraine in die Nato kann uns nur beunruhigen, denn dies wird unweigerlich dazu führen, dass dort Militärkontingente, Stützpunkte und Waffen stationiert werden, die eine Bedrohung für uns darstellen werden. Wie können wir darüber nicht nachdenken?“

Von den 14 Ländern, mit denen Russland, das nach Landmasse größte Land der Welt, eine Landgrenze teilt, sind aktuell fünf – Norwegen, Estland, Lettland, Litauen und Polen – Nato-Mitglieder. Momentan teilt Russland also 1261 Kilometer seiner 20.241 Kilometer langen Gesamtlandgrenze mit Nato-Ländern – aber im Falle eines Beitritts der Ukraine zur Nato würde sich diese Zahl auf 3354 Kilometer mehr als verdoppeln.

Putin sagte bei einer Rede in November, die Ukraine und der Westen nehmen seine „rote Linien“ zu leicht, und am 1. Dezember erklärte er auch seinen Wunsch nach einer rechtlichen Garantie, dass es keine weitere Nato-Osterweiterung geben werde - was in der Praxis ein Veto gegen den Beitritt der Ukraine wäre. Versucht er bei der aktuellen Truppenaufstockung, seine Muskeln spielen zu lassen? Offenbar schon, denn wie die Aufstockung von April zeigt, gilt dies für Putin als eine wirksame Methode, um eine Audienz bei denjenigen führenden Politikern zu erlangen, bei denen er im Namen der russischen Selbstverteidigung seine Forderungen stellen kann. Aber nach der rationalen Einsicht, von der Illia Ponomarenko spricht, hätte Russland in einem Krieg mit der Ukraine wenig zu gewinnen.

„Enormes Verletzungsrisiko“ wegen Putins „roter Linien“

Die verschiedenen seit 2014 vom Westen verhängten Wirtschaftssanktionen haben die russische Wirtschaft schwer geschädigt. Zwischen 2014 und 2016 geriet das Land in eine Wirtschaftskrise, in deren Folge der Wert des Rubels einbrach und die Inflation 2015 auf 12,9 Prozent stieg. Die Annexion der Krim, ursprünglich ein patriotischer Schachzug für Putin, wurde zu einem teuren Mühlstein um den Hals des russischen Steuerzahlers. Angesichts dieses Präzedenzfalls bleibt es zweifelhaft, ob die russische Bevölkerung Lust auf einen Krieg hätte. Wenn Biden zu seinem Wort nach seiner Konferenz mit Putin steht, dass Russland im Falle einer Invasion der Ukraine mit „wirtschaftlichen Konsequenzen, wie man sie noch nie gesehen hat“ zu rechnen hätte, dürften die Auswirkungen sogar schlimmer sein. Mit harten Sanktionen hatte auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits gedroht.

Trotz allem wird die aktuelle Situation nicht weniger gefährlich. Ganz im Gegenteil, so Sabine Fischer, Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. „Putin kann selbst hinter seine roten Linien nicht zurück,“ sagt sie. „Das macht die Situation tatsächlich gefährlich, denn auch wenn es jetzt keinen konkreten Plan gibt, in den nächsten Monaten in die Ostukraine einzumarschieren, kann die Situation trotzdem irgendwann einfach eskalieren.“ Das könnte durch etwas so Einfaches wie einen Schusswechsel passieren; die betroffenen Mächte wären dann im Endeffekt dazu gezwungen, ihre Truppen auch in Bewegung zu setzen, so Fischer. „Das Ganze hat ein enormes Verletzungsrisiko.“

Biden hat seine eigene rote Linien gezogen: Er will keine amerikanischen Truppen an die Ostfront schicken. Am Mittwoch wurden mit der Verabschiedung des neuen Haushaltsgesetzes der USA weitere 300 Millionen Dollar an Verteidigungsgeldern für die Ukraine garantiert. Wer sich also einen möglichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine als einen Kampf zwischen David und Goliath vorstellt, zieht möglicherweise voreilige Schlüsse: Die ukrainische Armee, die am Anfang des Donbass-Konflikts von freiwilligen Kämpfern abhängig war, hat sich auch mit internationaler Unterstützung seitdem zu einer besser organisierten, besser ausgestatteten Truppe entwickelt, die seit fast acht Jahren die Linie an der Front erfolgreich gehalten hat.

Der US-Präsident will aber anscheinend auch, dass diese jüngste Phase des Konflikts eine internationale Lösung findet. Erst zwei Tage nach seiner Videokonferenz mit Putin rief Biden Selenskij an, um die Ergebnisse zu besprechen – und zwar in einem einfachen Telefonat. Es folgte aber am Donnerstagabend ein weiteres Gespräch mit den Regierungschefs neun osteuropäischer Nato-Staaten. Jetzt schlägt er vor, weitere offizielle Gespräche zwischen den USA, Russland und „mindestens vier“ Nato-Mitgliedern zu veranstalten, „um die Zukunft der russischen Bedenken gegenüber der Nato im Allgemeinen zu erörtern“, so der US-Präsident. Er wolle die „Temperatur senken“.

The White House Joe Biden diskutiert mit Wladimir Putin die aktuelle Aufstockung russischer Truppen an der ostukrainischen Frontlinie - und warnt vor den schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen einer Invasion.

Bei der Vorstellung dieser Idee an seine osteuropäischen Nato-Partner soll Biden gewisse Versprechen gemacht haben: „Er hat gesagt, es wird nichts über uns ohne uns entschieden“, so Asta Skaisgiryte, Chefberaterin des litauischen Präsidenten. Bisher hört es sich aber nicht so an, als ob die Ukraine bei Bidens Nato-Verhandlungen mit Russland mit am Tisch sitzen würde. Ein hochrangiger Berater Bidens sagte Reportern, der Präsident habe Putin „keine Zugeständnisse“ versprochen in Bezug auf seinen Wunsch nach einer rechtlichen Garantie dafür, dass es keine weitere Nato-Osterweiterung geben werde. Aber dass Russland sogar einen Sitz am Tisch haben könnte, an dem solche Fragen diskutiert werden, geht für einige einen Schritt zu weit.

Solidarität mit der Ukraine von dem postsowjetischen Baltikum

„Russland darf auf gar keinen Fall ein Mitspracherecht darüber erhalten, wer Mitglied der Nato werden darf und wer nicht“, sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas. Sie warnte vor Moskaus „beunruhigendem Wunsch“, Europa in Einflusssphären aufzuteilen – und dass die Ukraine sich diesem Wunsch derzeit ausgeliefert fühlt, könne sie gut verstehen. „Wir erinnern uns an Momente wie diesen aus unserer eigenen Geschichte und sind in dieser Frage keineswegs naiv“, so Kallas. Ob sie zu den von Biden vorgeschlagenen Verhandlungen mit Russland eingeladen wird, bleibt noch unklar. Aber laut Medienberichten stehe Estland bereit, die Ukraine mit Ausrüstung für ein Feldlazarett zu versorgen.

Mitglieder der Regierung Biden haben wiederholt dementiert, dass russischer Einfluss auf die Nato-Erweiterung in irgendeiner Form zugelassen wird. Nicht alle seiner Kollegen sind davon überzeugt – vor allem wegen seiner Hinweise auf eine „Einigung“ mit Russland. „Das sieht alles so aus, als ob Putin bekommt, was er will“, erzählte ein Diplomat aus einem baltischen Staat der Financial Times. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki sagte auch zu Reportern, Putin nutze gerade die schwierige Lage aus, in der sich die Nato seit dem katastrophalen Abzug aus Afghanistan in diesem Sommer befindet, um seine eigenen Ziele zu erreichen.

Für Sabine Fischer von der SWP kann eine wirksame internationale Reaktion gegen die Aufstockung mit Koordination gelingen. „Es ist nicht nur Deutschland, sondern wirklich die EU, die Nato, die USA, die sich sehr eng untereinander koordinieren müssen und wirklich sehr deutliche Positionen beziehen müssen“, sagt sie. „Vor allen Dingen im Hinblick auf Sanktionen, denn diese müssen die weitere Eskalation für Russland so kostspielig wie möglich machen.“ Und vor allem für Deutschland müsse auch Nord Stream 2 dabei diskutiert werden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Mittwoch, es gebe zwischen den USA und Deutschland eine Verständigung, das umstrittene Pipeline-Projekt zu stoppen, falls Russland in die Ukraine einmarschiert.

Mit einer neuen Bundesregierung könne der Status des Projektes als politisches Instrument auch wieder in den Vordergrund gestellt werden, so Fischer. „Dieses Projekt hatte immer eine sehr klare geopolitische Dimension, obwohl die vorangegangene Regierung das ja immer bestritten hat“, sagt sie. „Wenn es weitergeführt wird, wird diese geopolitische Dimension bleiben.“ Die Pipeline wird gerade von der Bundesnetzagentur zertifiziert und darf noch nicht in Betrieb genommen werden. „Das wird ohnehin einige Monate dauern und in der Zeit wird man sehen, ob die Krise an der russisch-ukrainischen Grenze entschärft werden kann“, sagt sie. „Wenn das nicht der Fall ist, muss neu diskutiert werden, ob Nord Stream 2 in dieser Form weiter vorangetrieben werden kann oder nicht.“

Mitarbeit: Moritz Eichhorn

