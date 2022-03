Görlitz - Zwischen dem polnischen Grenzstein und dem Schild mit Sachsens Landeswappen steht eine Familie und braucht Hilfe. Freitagvormittag vor zwei Wochen in Zgorzelec. Auf der Brücke über die Neiße stockt der Verkehr. Mila Kaczmarek parkt ihr Auto auf dem Bordstein, steigt aus, räumt die Rückbank frei. Kaczmarek, um die 50, schwarze Haare und rote Wolljacke, ist gekommen, um der Familie zu helfen. „Wir bringen euch jetzt rüber“, ruft Kaczmarek erst auf Polnisch, dann auf Deutsch und winkt mit den Armen. Alle quetschen sich wortlos in den Kleinwagen. Vater, Mutter, die Tochter trägt ihr Neugeborenes im Wickeltuch.

Die Szene wirkt wie aus einem der Hollywoodfilme, die hier gedreht wurden: Grand Budapest Hotel oder Inglourious Basterds. Dort, wo nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Görlitz in zwei Teile geteilt und Zgorzelec als eigenständige, polnische Stadt entstand, sammeln nun Freiwillige wie Mila Kaczmarek Kriegsflüchtlinge ein. Hunderte kommen jeden Tag an, mit Zügen, Bussen, Mitfahrgelegenheiten aus Breslau oder Warschau. Die meisten wollen direkt weiter, nach Dresden oder Berlin. Mehr als 2000 haben sich aber entschieden, erst einmal in Görlitz zu bleiben. Auch die Familie, die sich auf die Rückbank des Kleinwagens zwängt. „Wir haben eine tolle Wohnung für euch gefunden“, sagt Kaczmarek, startet den Motor, lenkt den Wagen vom Bordstein, reiht sich ein in den stockenden Verkehr.

Über zwei Millionen Menschen sind aus der Ukraine bisher nach Polen geflüchtet, das Land hat längst seine Kapazitäten überschritten. Und auch in Deutschland fehlt es langsam an Unterkünften und Möglichkeiten, die vielen Hunderttausend Menschen angemessen unterzubringen. Doch während man in Berlin über fehlende Betten klagt, bieten Städte wie Görlitz Platz – vor Kriegsausbruch standen ungefähr 7000 Wohnungen leer. Dank der Arbeit von Mila Kaczmarek ziehen in ein paar hundert davon jetzt Geflüchtete. Eine gute Idee?

Steffi Hentschke Der Bahnhof: Von Görlitz aus fahren täglich Hunderte Ukrainer nach Berlin weiter.

Keine deutsche Stadt ist der Ukraine näher

Mila Kaczmarek heißt eigentlich anders. Aber noch mehr Aufmerksamkeit könne sie gerade nicht gebrauchen, sagt sie, lacht und zeigt auf ihr klingelndes Telefon. Den ganzen Tag gehe das so. Alle rufen an. Alle brauchen Hilfe. Vorgestern zum Beispiel eine Freundin ihrer Tochter. Die ist mit einem Ukrainer aus Kharkiv verheiratet und der hat nun seine Eltern und die Schwester mit dem Baby nach Polen geholt. Der Kleinwagen zuckelt über die Brücke. Unten glitzert die Neiße in der Märzsonne. Oben reihen sich Villen aus der Barockzeit an frisch sanierte Gründerzeitbauten. Im Park spielen Kinder, und die Krokusse blühen.

Steffi Hentschke Der Transporter: Paula bringt Medikamente, Socken, Taschenlampen an die ukrainische Grenze.

Es ist Krieg in Europa, fast genau 700 Kilometer von Görlitz entfernt. Keine deutsche Stadt ist der Ukraine näher. Auch deshalb kommen derzeit so viele Menschen hier an. Ukrainer, die in Polen leben, rufen Polen an, die auf der deutschen Seite leben – und bekommen so erst die Nummer von Mila Kaczmarek und dann Hilfe von ihr. „Meine Mama ist wie Mutter Teresa“, sagt Olga, Kaczmareks Tochter.

Olga wohnt in Görlitz und wartet bereits vor dem Haus, in das die Familie aus Kharkiv einziehen soll. Das steht direkt in der Berliner Straße, der Einkaufsstraße, die vom Bahnhof in Richtung Görlitzer Altstadt führt. Die Straßenbahn rumpelt und klingelt, bei Nordsee stehen Menschen für Fischbrötchen Schlange und bei Deichmann bereits Sandalen im Schaufenster.

Görlitz, 55.000 Einwohner, gehört zu den glänzenden Städten des Ostens, optisch zumindest. In dem Haus, in das die Familie aus Kharkiv nun zieht, liegt samtgrüner Teppich auf den schweren Stufen, Stuck mit goldener Bordüre hängt an den Decken. Bei der Sanierung wurde ein Fahrstuhl eingebaut. In den frachtet der Vater der Familie jetzt Koffer, Kinderwagen und Kinderbett, das hat Olga, die Tochter von Kaczmarek, schnell auftreiben können. Oben angekommen, Schuhe aus. Die Wohnung gehört der Sparkasse. Wie Kaczmarek da rangekommen sei? „Was soll ich sagen“, sagt sie. „Mich kennen alle, frag mal Franziska Schubert.“

Steffi Hentschke Die Spenden: Neben Medikamenten werden vor allem auch Windeln gebraucht.

Die AfD fährt hier seit Jahren Rekordergebnisse ein

„Na klar kennen wir uns“, sagt Franziska Schubert, die für die Grünen im Landtag sitzt und die Hilfe für die Geflüchteten koordiniert, die in Görlitz bleiben wollen. Ihr Büro liegt keine fünf Gehminuten von dem Haus entfernt, in das nun die Familie aus Kharkiv zieht, und ist in diesen Tagen die zentrale Aufnahmestelle. Im Eingangsbereich liegen sortierte Formulare aus: Anträge für die Schulanmeldung, für Hundebetreuung, für Essensmarken. Daneben druckt eine Mitarbeiterin neue Asylanträge aus, wie viele sie davon heute schon verteilt habe, wisse sie nicht. Sie zähle nicht mehr.

Politisch gehört Görlitz nicht zu den glänzenden Städten. Die AfD fährt hier, in der Heimat von Parteichef Tino Chrupalla, seit Jahren Rekordergebnisse ein. Franziska Schubert ist eine von denen, die sich gegen die rechten Kräfte wehren. Bei den Oberbürgermeisterwahlen 2019 trat sie an und kam in der ersten Runde auf den dritten Platz hinter CDU und AfD. In der Stichwahl verzichtete sie zugunsten des Kandidaten der Christdemokraten – um damit einen Sieg der AfD zu verhindern. „Jetzt laufen die hier jede Woche mit ihren Russlandflaggen vorbei“, sagt Schubert und meint damit die Coronaleugner oder Impfgegner, die montags in der Altstadt demonstrieren, keine fünf Gehminuten entfernt.

Der Landkreis Görlitz zählt zu den ältesten in Deutschland. Das Durchschnittsalter liegt bei 49,2 Jahren und damit neun Jahre über dem Alter von Franziska Schubert. Auch als Frau ist sie eine Minderheit, in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen etwa kommen nur 86 Frauen auf 100 Männer. „Görlitz ist zu alt und zu männlich“, sagt Schubert und schiebt dann einen Satz nach, den viele in Görlitz zurzeit im Kopf haben: „Und jetzt kommen auf einmal Tausende Kinder und Frauen.“

Es ist Krieg in Europa. Es ist keine Zeit für Optimismus, nicht mal für den zweckmäßigen. Und doch passiert gerade etwas in Städten wie Görlitz, vielleicht hier ganz besonders. Wegen der Nähe zu Polen. Wegen der Geschichte, die sich hier verdichtet. Weil es hier Menschen gibt wie Oksana Polikovksa.

Auf dem ersten Blick wirkt die 36-Jährige mit ihrem grünen Kapuzenpullover, als gehöre sie zum Wahlkampfteam von Franziska Schubert. „Nein, nein“, sagt sie auf Deutsch und lacht, „ich übersetze hier nur.“ Polikovksa erzählt, sie sei gleich in der ersten Nacht der Angriffe aus Luzk geflohen und über Poznan nach Görlitz gekommen. „Die Menschen hier sind nett, die Stadt ist so sauber, und es gibt so viele schöne Wohnungen.“ Zu Hause habe sie als Friseurin gearbeitet und Deutschkurse beim Goethe-Institut belegt. Wie es weitergehe, was sie hier machen wolle? „Ich will bleiben.“ Für länger? Polikovksa schluckt. „Wer kann gerade schon für länger planen?“

Steffi Hentschke Die Spenden II: Tops und noch ungewaschene Unterwäsche.

Görlitz liegt nicht im tiefsten Osten, sondern im Herzen Europas

Bund und Länder diskutieren längst über die Verteilung der Geflüchteten. Man müsse prüfen, ob man in den eher einwohnerärmeren Regionen im Osten möglicherweise großflächigere Einrichtungen bauen könne, sagte etwa Joachim Stamp, der FDP-Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen. Von dort, aus dem Osten, kam direkt Protest. „Verletzend und unangemessen, im 32. Jahr der deutschen Einheit den Eindruck zu erwecken, man hätte irgendeine Region, mit der man sich Probleme vom Hals schaffen kann“, sagte etwa Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Beide Argumente klingen nachvollziehbar und doch vollkommen überflüssig – jedenfalls, wenn man in diesen Wochen durch die Görlitzer Altstadt läuft.

Polen liegt in Sichtweite, Tschechien weniger als 50 Kilometer südlich. Seit dem Schengenabkommen, seit bald 20 Jahren also, arbeitet die Dreiländer-Grenzregion daran, dass die Menschen verstehen, was durch den Krieg offensichtlich wird: Görlitz liegt nicht im tiefsten Osten, sondern im Herzen Europas.

Auf einer Parkbank sitzt ein Mann und schimpft auf Polnisch, daneben zwei Frauen; sie rauchen und unterhalten sich auf Tschechisch. Eine Mutter mit Kinderwagen kommt vorbei, sie spricht in ihr Telefon – auf Ukrainisch. Fragt man in den Geschäften, dann kennt jeder jemanden, der gerade jemanden aus der Ukraine aufgenommen hat. Und in den Restaurants lächeln sie nur. Gäste kann man hier immer gebrauchen, Personal sowieso.

„Kannst du große Plastiktüten mitbringen? Die Leute spenden so viel Müll“, sagt Mila Kaczmarek und schickt die Adresse für das Spendenlager, das sie eingerichtet hat.

Hinter den Fenstern türmen sich Kleiderberge

Ein Samstag eine Woche später in Hagenwerder, einem Dorf vor Görlitz. Google Maps findet die Adresse erst mal nicht und das Handynetz funktioniert auf der Dorfstraße entlang des Grenzflusses Neiße auch nicht. Und der verfallene Vierseitenhof am Ende der Straße wirkt merkwürdig: Im Hof stapeln sich Kartons und Mülltüten, hinter den Fenstern türmen sich Kleiderberge. „Der Hof gehört einer Freundin, sie ist vor fünf Jahren schon aus der Ukraine gekommen, aber gerade mit Corona in Quarantäne“, sagt Kaczmarek zur Begrüßung. Wieder scheint die Märzsonne, als hätte die Welt nichts zu beklagen. Nur der kalte Ostwind drückt die Frühlingsfreude. Die blühenden Krokusse beugen sich.

Steffi Hentschke Das Geschenk: Mila Kaczmarek hat zwei Teddybären für die Geflüchteten gekauft

Vor dem alten Kuhstall sortieren zwei Männer Kartons, „Hygieneartikel“ steht auf einem, „Socken“ auf einem anderen. „Das sind mein Mann und Olek, er ist mit seiner kranken Tochter geflohen. Für ihn haben wir gestern eine Wohnung gefunden“, sagt Kaczmarek und guckt zu Olek. Er nickt nur und folgt ihr und ihrem Mann ins Haus. Vor den nackten Lehmwänden stapeln sich Windeln und Babynahrung, ein schmaler Gang führt durch Kisten mit Zahnbürsten und Kinderschuhen. In der Ecke steht ein Sofa, drei Sitze, cremefarbener Samt. Kaczmarek sagt: „Das ist für Olek.“

Hauptberuflich arbeitet sie in der Altenpflege, ihr Herz aber schlägt für die ehrenamtliche Arbeit. Bereits 2015 und 2016 sortierte sie jedes Wochenende Spenden, suchte Unterkünfte für die Geflüchteten aus Syrien. Auch ihr Mann half damals schon mit, das Paar hat Routine in der Aufgabenverteilung. Er bringt die Kisten, ihr Rücken schafft das nicht mehr. Mit dem Messer schneidet er das Klebeband auf. Sie schaut rein; was muffig riecht, wirft sie in den Müllbeutel. „Oh, das ist eine gute Jacke für die Soldaten“, sagt Mila Kaczmarek und reicht sie Olek. Der hat ebenfalls schon Routine und weiß, auf welche Stapel welche Sachen gehören. Auf, zu, raus, rein – so schnell, wie die drei arbeiten, fällt fast nicht auf, dass sie nur zu dritt sind.

Mila, warum machst du das alles?

„Weil ich muss, ich muss helfen.“

Bist du nicht auch mal erschöpft?

„Ich bin immer erschöpft.“

Hast du Angst?

„Du nicht? Guck doch, wie nah wir an der Grenze sind.“

Das Telefon von Kaczmarek klingelt, sie drückt Olek einen Stapel Kinderhosen, Größe 98, in die Hand, und läuft nach draußen. Der Transporter ist da, mit ihm sollen die Spenden für die Soldaten in der Ukraine an die Grenze gebracht werden. Ein junges Paar steigt aus, Paula und ihr Freund. Die beiden wohnen in einer Kleinstadt südlich von Zgorzelec und sind gekommen, um die Spenden einzuladen. Während die Männer die Kartons in den Laderaum hieven, beginnt Paula, 32 Jahre, schwarze Haare, schwarzer Hoodie, zu erzählen. Wie Kaczmarek spricht sie fließend Deutsch. „Mein Bruder hat ein Start-up für Onlinegames, er hat bei seinen Nutzern Geld gesammelt.“ 20.000 Zloty seien zusammengekommen, umgerechnet 4200 Euro. Mit dem Geld hätten sie Taschenlampen, Wollsocken, blutstoppende Medikamente gekauft und den Transporter gemietet. Woher sie und Kaczmarek sich kennen? „Jemand hat mir ihre Nummer gegeben und gesagt, dass sie uns helfen kann.“

„Jetzt weißt du, warum ich helfen muss“

Auch diese Szene wirkt wie aus einem der historischen Hollywoodfilme, vielleicht „In 80 Tagen um die Welt“, der ebenfalls hier gedreht wurde: Auf einem verlassenen Hof in der Provinz Niederschlesiens stehen sechs Menschen und sprechen über den Krieg. „Meine Oma war, naja, Deutsche“, sagt Paula und lacht. „Immer Hochdeutsch sprechen, hat sie uns gesagt.“ „Mein Großvater war auch Deutscher“, sagt Kaczmarek. „Von Wagner hieß er. Ein Deserteur, der für die Polen gekämpft hat.“ In Israel habe man ihm einen Baum gepflanzt. „Er ist, wie heißt das?“, fragt Kaczmarek und weist ihren Mann an, das Wort zu googeln. Der macht, wie ihm aufgetragen und reicht danach sein Telefon herüber. „Gerechter unter den Völkern“.

In der Nacht wollen Paula und ihr Freund aufbrechen, über einen Kontakt haben sie eine Adresse an der Grenze bekommen. Dort sollen sie die Spenden abgeben. „Das ist alles so verrückt, im Sommer wollten wir eigentlich nach Dubai fliegen. Ich hatte neulich erst nach Flügen geguckt, über Kiew.“ Jetzt werden die beiden nicht weiterfahren als bis zu dem verabredeten Punkt, nur so weit, wie es sicher ist. „Das ist alles so verrückt, wir waren doch gerade erst dabei, ein richtiges Europa zu werden.“

Es ist Krieg in Europa, und je länger Paula spricht, desto klarer wird: Wohnungen für Geflüchtete in Görlitz zu finden, das ist nicht nur eine gute Idee – es ist eine alternativlose. „Wir haben bei uns im Ort auch bestimmt 2000 Leute aufgenommen, und ich war gestern beim Friseur. Die anderen Frauen haben schon gejammert, dass die Ukrainerinnen ja viel besser angezogen seien“, sagt sie. Mila Kaczmarek nickt. „Jetzt weißt du, warum ich helfen muss.“

