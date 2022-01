Die Leitung steht, im Bild zwei Männer, dazu zwei Kaffeetassen, die Zigaretten liegen immer griffbereit, das Gespräch über Männerrollen kann also beginnen. Aus Gründen. Denn erstens gehen im rbb-„Polizeiruf 110“ an diesem Sonntagabend – und das erstmals seit sieben Jahren – zwei Männer auf Verbrecherjagd. Statt Maria Simon (Olga Lenski) ermittelt nun André Kaczmarczyk (Vincent Roos) an der Seite von Lucas Gregorowicz (Adam Raczek). Berechtige Frage: Ist das nicht ein Rückschritt in Zeiten von gleichberechtigten Doppelspitzen? Und zweitens ist das neue Duo charakterlich so angelegt, dass man nicht anders kann, als über klassische Geschlechterrollen und – was ist das überhaupt heute? – Männlichkeit zu sprechen. Dass der Motorrad fahrende Kriminalhauptkommissar Raczek den Macho gibt, ist bekannt. Wie der Männerrock tragende Kriminalkommissaranwärter Ross damit klarkommt, wird sich zeigen. Aber fangen wir woanders an.