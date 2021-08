Berlin - Die dramatischen Szenen am Kabuler Flughafen bewegen die Menschen auf der ganzen Welt. Viele fragen sich: Welche Zukunft hat Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban und wird es gelingen Frieden, Wohlstand und Menschenrechte in Afghanistan zu etablieren? Gleichzeitig aber stellt sich die Frage, was die westliche Koalition in Afghanistan falsch gemacht hat. Einer, der es wissen muss, ist der 57-jährige Khalid Dayani. Mehrere Jahre reiste er zusammen mit einem deutschen Kapitänleutnant durch neun afghanische Provinzen, um die deutsche ISAF-Einsatzleitung ökonomisch und kulturell zu beraten. Seine Analyse des Einsatzes bietet tiefe Einblicke in die Fehlentscheidungen der westlichen Staaten und ist bis heute hochaktuell.

Herr Dayani, was empfinden Sie, wenn Sie jetzt die Bilder vom Flughafen in Kabul sehen?