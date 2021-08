Berlin - „Hoffentlich wurde niemand erschlagen“, denke ich auf dem Weg nach Hause. Und meine damit den Blumentopf, der auf meinem Balkon steht. Meine damit die klimagewandelten Sommerstürme, die sich unter den Topf heben und ihn durch die Luft werfen könnten. Ich war für eine Recherche in Südwestdeutschland, als ich erfahren habe, dass es in Berlin ein Unwetter gab. Auf der B1 stand das Wasser, in Pankow wurden die Bäume weggerissen, das Ende der Welt war in den Randbezirken angekommen.

Den Rucksack auf der Schulter laufe ich die Karl-Marx-Allee entlang, die Sonne schiebt sich aus dem Osten durch die Straße. Vieles fühlt sich falsch an. Als wäre nicht nur unser Leben versetzt, sondern als wären auch die Jahreszeiten verschoben. Berlin im Sommer 2021 ist ein ewiger Frühling. Weil das Jahr nicht beginnen will, weil das Jahr so anders ist als all die anderen Jahre meines Lebens. Es geht nicht los, und ich weiß nicht mal, was genau losgehen soll. In den Gesichtern erkenne ich das, was ich fühle, wir haben uns daran gewöhnt, aber wir haben noch nicht verstanden, was gerade geschieht.